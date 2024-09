Melissa Martínez enfrenta a Temu por presuntas copias de su marca de moda femenina: " Falsifican mis vestidos”

La célebre presentadora colombiana acusa públicamente a la empresa china de copiar sus diseños y lanza un proceso jurídico - crédito rechismes / Instagram

Melissa Martínez decidió no quedarse callada ante lo que considera una serie de copias de su marca de ropa por parte de la empresa china Temu. La presentadora colombiana, conocida por su carisma y amor por el fútbol, expresó su descontento públicamente, afirmando que su emprendimiento, Melissa Martínez Store, ha sido objeto de falsificaciones.

Martínez, de 38 años y oriunda de Barranquilla, lanzó su línea de ropa con el objetivo de compartir su pasión por la moda y ofrecer a las mujeres acceso a prendas de alta calidad. Sin embargo, la periodista enfrenta ahora una batalla legal contra Temu, una empresa que, según ella, no solo copia a grandes marcas, sino también a pequeños emprendedores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En sus declaraciones en redes sociales, la presentadora señaló: “Sí, los de Temu me copian a mí. Pero no lo estoy sufriendo yo sola, lo sufren miles de emprendedores en el mundo. Esta gente no hace más nada que copiar. Falsifican mis vestidos. No solo copian a las grandes marcas del mundo, también pretenden acabar con pequeños emprendedores como yo. Pero Dios nunca pierde”. Estas palabras reflejan su determinación de no quedarse en silencio y de defender su negocio.

La presentadora colombiana ha expresado su descontento públicamente, afirmando que su emprendimiento ha sido objeto de falsificaciones - crédito rechismes / Instagram

Cabe mencionar que Martínez inició un proceso jurídico para enfrentar a la empresa china, afirmando que tiene las herramientas necesarias para demostrar que están copiando sus diseños. “Entonces yo, así de diminuta, empecé el camino jurídico para enfrentarme a un gigante como Temu. No me voy a quedar callada porque tengo las herramientas para decirles que están copiando”, expresó con evidente molestia.

El emprendimiento de Melissa Martínez surgió cuando sus seguidoras comenzaron a preguntarle sobre sus prendas de vestir. De acuerdo con la página web de MMstore Colombia, la boutique de moda femenina a nivel nacional ofrece una amplia gama de prendas de alta calidad, combinando estilo y confort. Además, la tienda mantiene “un compromiso inquebrantable con la excelencia en el servicio al cliente, nos esforzamos por ofrecer los mejores precios del mercado en la confección de ropa para la mujer”.

La situación ha generado una avalancha de comentarios en las redes sociales, donde Martínez cuenta con una comunidad digital que supera los dos millones de seguidores. Su carisma y pensamiento crítico han sido clave para ganarse el cariño y la admiración de su audiencia, quienes ahora la apoyan en esta nueva lucha contra las supuestas falsificaciones de Temu.

Melissa Martínez ha decidido no quedarse callada ante lo que considera una serie de copias de su marca de ropa por parte de la empresa china Temu - crédito melissamartineza / Instagram y Temu

El auge de Temu en Colombia

Temu ha irrumpido en el mercado colombiano con una estrategia de precios agresiva que ha captado la atención de consumidores y competidores. La plataforma china de ventas en línea, operada por PDD Holdings, ha experimentado un crecimiento significativo desde su fundación en julio de 2022, alcanzando ingresos de 12 mil millones de dólares en 2023, lo que representa un aumento del 123% respecto al año anterior, según Bloomberg.

La compañía se distingue por su modelo de negocio directo de fábrica al consumidor, similar a AliExpress y eBay, actuando como intermediario entre clientes y comerciantes en línea. Esta estrategia ha permitido a la plataforma ofrecer precios bajos, lo que ha generado un gran interés en Colombia, donde los consumidores buscan constantemente descuentos y ofertas atractivas.

Álvaro Umaña, gerente de Asuntos Corporativos de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, explicó que la popularidad de Temu se debe a su extenso surtido de productos a precios competitivos, que van desde indumentaria y complementos hasta dispositivos tecnológicos, electrodomésticos y artículos para el hogar. “Su enfoque comercial agresivo se manifiesta a través de promociones continuas, diseñadas para capturar la atención de los consumidores, especialmente en periodos de crisis económica”, indicó Umaña.

Temu irrumpió en el mercado colombiano con una estrategia de precios agresiva, capturando la atención de consumidores y competidores - crédito Reuters