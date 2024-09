María Fernanda Cabal explotó contra Petro por pedir a los ganaderos reemplazar vacas por paneles solares: “Definitivamente es un meme”

María Fernanda Cabal aseguró que Petro no sabe nada del país - crédito Colprensa/EFE

Durante la inauguración del Parque Solar Fotovoltaico La Unión, a las afueras de la ciudad de Montería, Córdoba, el presidente de la República, Gustavo Petro, habló sobre la importancia de impulsar la transición energética en el país. Para alcanzar ese objetivo, dijo que es necesario empezar con la construcción de este tipo de proyectos en todo el territorio nacional.

Según el primer mandatario, los beneficios de los usos alternativos del suelo son altos, por lo que sugirió a sectores como el ganadero cambiar su enfoque y dar el salto. “Entonces, ministro, no se trata de una. Por favor, no más de eso. Una la pone un señor finquero, puede ponerla en su casa, si quiere. Si esto vale 230 megavatios. Mire la revolución en la mente de un ganadero cordobés. ¿Cuántas vacas le caben al ganadero en 220 hectáreas? 500 vacas, bien gordas. 500 vacas”, explicó.

Para el gobernante de los colombianos, esas hectáreas en paneles solares son más útiles para el desarrollo de Colombia que los aportes de la ganadería.“¿Cuánto sacará de las 500 vacas en un año de utilidad? Si yo le lleno esto, no de vacas, porque las vacas no podrían estar propiamente ahí, sino estos paneles solares, ¿cuánto de utilidad se genera al año? No sé si me vaya a dar usted la cifra. Es muchísimo más que las vacas”, agregó.

Ante la propuesta de Petro, la senadora de la República por el Centro Democrático María Fernanda Cabal se despachó contra el primer mandatario. A su juicio, las ideas del gobernante van en contra vía de lo que necesita el país.

A propósito, catalogó la idea de pedirle a los ganaderos reemplazar vacas por paneles solares como un sin sinsentido. “Petro diciendo cuánto disparate se le ocurre. Él no sabe de ganadería y menos de energías renovables”, se lee en la publicación en su cuenta de X.

La congresista también aseguró que lo único que sí sabe el presidente es utilizar armas y cómo responder ante la violencia, haciendo alusión a su pasado en el grupo armado M-19. “Como si sabrá de fusiles y violencia. Definitivamente, este personaje es un meme”.

Por otro lado, la senadora Cabal, una de las opositoras del Gobierno Petro, criticó su gestión frente a la crisis de gas que afronta el país, basándose en los argumentos gremio energético de que si no se toman medidas se avecina una escasez de este recurso para los próximos dos años.

“Habrá un déficit de este recurso para los contratos que quedan en firme, correspondiente a 76.5 Gbutd (Giga BTU por día; BTU es British Thermal Unit o gigabytes térmicos por día). Para 2026, la situación empeorará debido a que dicho déficit pasará a ser de 189.5 Gbutd”, explicó la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) en un comunicado a la opinión pública.

Ante las advertencias de las empresas prestadoras del servicio de gas, la congresista dijo que bajo el liderazgo de Petro, el país se encuentra en una “noche oscura”. Asimismo, afirmó que aquellos considerados “comunistas” están en contra de las posibilidades de desarrollo de la población.

“Estos comunistas destruyen todo a su paso. Les incomoda el desarrollo y la estabilidad de los ciudadanos. Esta noche oscura con Petro debemos superarla”, sostuvo la congresista en sus redes sociales.

Sus declaraciones son en respuesta a la decisión del Estado colombiano de no firmar contratos para la exploración de carbón, petróleo y gas con el fin de impulsar la transición a energías renovales como la solar y la eólica. Por lo anterior, Cabal sostuvo que las propuestas del “gobierno del cambio” se basan en las ideologías personales del mandatario y no en lo que necesitan los colombianos.

“Los que quieran vivir de la esquizofrenia ambientalista que lo hagan en sus vidas personales, pero no con un país”, se lee en la publicación de la senadora del Centro Democrático.