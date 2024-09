Maluma bajo fuego en redes por supuesta relación con escándalo de P. Diddy: “Se cae el ídolo reguetonero”

Usuarios de Instagram muestran su indignación y llaman a reportar la cuenta del cantante colombiano, sugiriendo que su éxito está ligado a actividades ilícitas - crédito redes sociales

Maluma ha sido objeto de una ola de comentarios negativos en redes sociales debido a su supuesta implicación en el escándalo que rodea al rapero estadounidense Sean Combs, conocido como P. Diddy. Aunque no hay confirmación oficial de que el cantante colombiano esté vinculado en el caso, muchos internautas aseguran que tuvo algún tipo de participación.

El escándalo de P. Diddy ha estado en el centro de atención desde hace varias semanas, con acusaciones de tráfico sexual y crimen organizado. El 16 de septiembre, el rapero fue arrestado por delitos de extorsión, tráfico sexual y transporte para ejercer la prostitución. Diversas celebridades han sido relacionadas con los eventos organizados por Combs, donde presuntamente se llevaban a cabo actividades ilegales.

Entre las figuras mencionadas se encuentran ASAP Rocky, Pharrell, Beyonce, Lizzo, Doja Cat, Drake, Jay Z, Mariah Carey, las hermanas Kardashian, Chris Brown, y la expareja de Combs, Jennifer Lopez. Maluma también ha sido señalado, ya que se le ha visto en videos filtrados en redes sociales compartiendo momentos con P. Diddy en una de sus fiestas.

En los videos, se observa a P. Diddy abrazando al antioqueño por la espalda mientras ambos ríen durante una celebración, lo que ha llevado a muchos a especular sobre la relación entre ambos. Además, algunos internautas sugieren que el éxito y patrimonio de Maluma podrían estar influenciados por su conexión con el rapero estadounidense.

Los comentarios en las publicaciones de Instagram de Maluma reflejan la indignación de los usuarios: “Reportemos la cuenta de Maluma por apoyar el abuso de menores”; “Ahora entiendo de dónde salió la canción de las 4 babys jajajajajajaja cuando estuviste con Diddy”; “De Diddy fue que sacó tanta plata, pura palanca”; “Gracias a que Diddy te comió estás donde estás” y “Siempre me imaginé que tanta fama no era por que sí, ay Maluma, no quisiera estar en tus zapatos”, son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Otros comentarios reflejan el repudio de los internautas ante la posibilidad de un presunta implicación del intérprete de Borró cassette: “Ojala y no este implicado en toda esta trama. Sería muy penoso en verdad”; “¡Ayyyyy parce!, ¡Se lo comió!”; “O sea que ese hombre acabó hasta con el nido de la perra”; “Cuando publiquen los nombres de esa lista, va a aparecer hasta Gali Galiano”; “Esto pica y se extiende. No hay nada oculto que no salga a la luz en su momento” y “Se cae el ídolo reguetonero asqueroso de Maluma, y de la peor forma”.

De otro lado, el caso de Sean Combs se ha complicado aún más con la denuncia de Thalia Graves, quien se convirtió en la quinta mujer en acusar al rapero de abuso. Graves afirmó que fue llevada al estudio de Combs, Bad Boy Records, donde perdió la consciencia tras recibir un trago del rapero y su guardaespaldas. Al despertar, se encontró atada y sujeta, según se lee en la demanda.

Combs ha negado todas las acusaciones, calificándolas de intentos de obtener “dinero fácil”. Su abogado, Marc Agnifilo, sostiene que su cliente es inocente. Al momento de su arresto, se encontraron en su mansión poco más de mil botellas de aceite de bebé, juguetes sexuales, drogas y armas.

Las fiestas organizadas por P. Diddy, conocidas como “Freak Off Parties”, contaron con la asistencia de celebridades como Leonardo DiCaprio, Paris Hilton, Ashton Kutcher, Justin Bieber, Khloe Kardashian, Jennifer Lopez, y Sarah Jessica Parker. Estas reuniones, que se describen como encuentros llenos de excesos, sustancias alucinógenas y explotación, se realizaron en 2009.

La posible implicación de Maluma en estos eventos ha generado una fuerte reacción en redes sociales, es de mencionar que el cantante urbano no se se ha pronunciado al respecto. Los usuarios expresan su preocupación y desilusión ante la idea de que el cantante colombiano pudiera estar involucrado en actividades ilegales junto a P. Diddy.