Sicarios asesinan a comerciante que lideraba búsqueda de niña en el barrio Rebolo en Barranquilla

El comerciante, se encontraba en la calle 5 con la carrera 14A, cuando fue abordado por dos sujetos armados que se movilizaban en una motocicleta - crédito Colprensa

La comunidad del barrio La Chinita está sumida en la tristeza tras el asesinato de Enrique de Jesús Barraza Barrios, un comerciante de 54 años que lideraba la búsqueda de la menor Ana Valeria Alfaro Cabrera, desaparecida desde el pasado 2 de agosto.

La noche del sábado 28 de septiembre, Barraza Barrios fue blanco de un atentado a tiros en la localidad Suroriente de la ciudad, hecho que ha conmocionado a la comunidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Según información obtenida por el diario El Heraldo, el comerciante se encontraba en la calle 5 con la carrera 14a cuando dos hombres armados, a bordo de una motocicleta, lo abordaron. Eran aproximadamente las 8:00 de la noche cuando los agresores comenzaron a dispararle indiscriminadamente hasta que Barraza Barrios cayó al suelo. Testigos del incidente intentaron auxiliarlo rápidamente, pero fue en vano. Los reportes médicos confirmaron que al menos tres impactos de bala acabaron con su vida.

Las autoridades aún no han esclarecido las razones que propiciaron su asesinato. Actualmente, personal adscrito a la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) trabaja para verificar si el atentado fue provocado por sus labores como comerciante o por posibles temas personales.

Testigos de los hechos intentaron auxiliar a la víctima con rapidez, pero fue demasiado tarde. Fueron al menos tres los impactos de bala, de acuerdo con los reportes médicos, los que acabaron con su vida - crédito Medicina Legal Regional Norte

Líder en la Búsqueda de Ana Valeria Alfaro Cabrera

Enrique de Jesús Barraza Barrios era conocido en la comunidad por su activismo en la búsqueda de la menor Ana Valeria Alfaro Cabrera, de 15 años, quien se encuentra desaparecida desde el pasado viernes 2 de agosto. La adolescente fue vista por última vez cuando se despidió de sus allegados en su vivienda ubicada en la frontera entre los barrios Las Nieves y Rebolo.

La Unidad de Búsqueda de Desaparecidos del CTI de la Fiscalía Seccional Atlántico ha realizado largas jornadas de búsqueda para tratar de ubicar a la adolescente, sin éxito hasta el momento. Mensajes anónimos vía Facebook indicaban que Ana Valeria podría haber sido enterrada a orillas del río, en el sector de La Loma, pero las búsquedas no tuvieron resultados.

“Nos han llegado algunos mensajes, pero eso lo tiene la Fiscalía. Son cosas que ninguna madre quiere saber. Dicen que la vieron por allá y la mataron, que fuéramos a buscarla a la orilla del río, por el sector de La Loma. Yo les dije eso a las autoridades, estuvieron por allá, pero no encontraron nada. Recientemente nos dijeron nuevamente que estaba viva, pero drogada. Nada todavía,” declaró Yajaira Alfaro, madre de la niña, a El Heraldo en agosto pasado.

Enrique de Jesús Barraza fue una de las personas que lideraba la búsqueda de la menor Ana Valeria Alfaro Cabrera, de 15 años de edad recién cumplidos, y quien se encuentra desaparecida desde el pasado viernes 2 de agosto cuando se despidió de sus allegados en su vivienda ubicada en la frontera entre Las Nieves y Rebolo - crédito Colombia Oscura

Barraza Barrios, uno de los pocos vecinos en atreverse a hablar públicamente sobre la desaparición de Ana Valeria, aseguró en su momento que la quería como a una hija. “Esa persona con la que salió Ana es del barrio, es conocido, hay testigos que vieron cuando se la llevó. Ahora se perdió, desapareció. La mamá no dice nada. Yo le dije que si no le dolería que se llevaran a un niño suyo, hagan lo mismo con ella y verán. Yajaira sabe que la montó y se la llevó, que no tenga miedo,” afirmó Enrique Barraza en diálogo con El Heraldo.

“Me duele porque ella siempre iba a mi casa para estar con mis nietos, duele que se pierda de esa forma. Le pedimos a la justicia que nos apoye,” culminó el comerciante en esa entrevista.

Ni la Policía Metropolitana de Barranquilla, ni el CTI de la Fiscalía han confirmado que la muerte del comerciante tenga alguna relación con el extravío de Ana Valeria Alfaro Cabrera, pese a que también podría tomarse como una de las hipótesis - crédito archivo Colprensa

Ni la Policía Metropolitana de Barranquilla ni el CTI de la Fiscalía han confirmado si la muerte del comerciante tiene relación con el caso de desaparición de Ana Valeria Alfaro Cabrera, aunque no se descarta como una hipótesis. Ante la traumática pérdida, la comunidad exige una investigación exhaustiva que permita esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.

El entorno familiar y vecinal de Ana Valeria sigue esperando por respuestas y clamando por la aparición de la menor, mientras el asesinato de Enrique de Jesús Barraza Barrios refuerza un sentimiento de inseguridad y desamparo en la comunidad.