Judy Henríquez pidió más oportunidades en la televisión e hizo llamado para que se escriban mejores historias

Judy Henríquez habló de la falta de buenas historias en la televisión colombiana y más espacio para ella en la actuación - crédito cortesía Canal RCN

Los premios Bravo, galardones entregados por ACA, Asociación Colombiana de Actores entregó reconocimiento a la vida, obra y legado de la primera actriz Judy Henríquez, que desde la la alfombra roja de gala contó que desde que grabó la telenovela Ana de nadie, no la han vuelto a llamar para actuar.

A sus ochenta años de edad, la artista barranquillera mencionó que se siente vital y con el deseo de seguir manteniendo vigente su carrera en las pantallas, razón por la hizo un llamado a las productoras para que la tengan en cuenta para sus nuevos proyectos.

Por otra parte, Judy, que hace parte de un selecto grupo de primeras actrices que fundaron la televisión en el país, también aprovechó para expresar su preocupación por la falta de contenidos de calidad en la televisión. “Están haciendo cosas chéveres, pero si hace falta que escriban cosas mejores como antes”, mencionó.

La actriz Judy Henríquez lanzó llamado para que se escriban mejores historias en la televisión colombiana - crédito @carlosochoatv/Instagram

Judy Henríquez es una de las artistas escénicas más apreciadas de la pantalla nacional, que entre sus personajes más destacados se encuentran los realizados para Doña Doña en la novela Las Juanas, así como por su participación en producciones como Escalona y La ley del corazón. Con más de 50 años en la actuación, es considerada como la primerísima actriz con importantes personajes en su carrera.

“No, es que la última que hice fue: La ley del corazón y Ana de nadie, pero nada más. Que me llamen más, yo quiero más trabajo, yo quiero seguir actuando”, mencionó la actriz.

Pasa Judy, que ha visto evolucionar la forma de hacer y consumir televisión, el paso de las producciones a la digitalización resulta algo interesante y positivo para ella, sin embargo, describió lo que considera que hace falta en esa transición que está teniendo en la actualidad el contenido audiovisual. “Antes había mucha ilusión, hoy en día todo es más rápido, pero igual están están haciendo cosas interesantes con el cambio a las plataformas. Eso sí, espero yo que escriban cosas buenas como en el pasado, que Bernardo Romero dejó grandes historias, falta que aparezcan nuevas generaciones que tengan esa visión tan maravillosa y creatividad que tenía él y los guionistas de esa época”, agregó Henríquez.

Judy Henríquez lanzó llamado para que sea tenida en cuenta en más papeles en la televisión - crédito @judyhenriquezactriz/Instagram

Judy Henríquez sacó a luz secretos del pasado en la televisión colombiana

Recordada por su protagónico en la versión original de Señora Isabel, en donde compartió set con el fallecido Álvaro Ruiz y Daniel Meza, Judy hizo un recuento por los papeles que marcaron su trayectoria, así como también desveló algunas curiosidades que no se veían al aire y con las que resolvían en medio de las grabaciones lo impases que tenían con sus compañeros, como por ejemplo, olvidar la letra de sus libretos.

La actriz Judy Henríquez recordó cómo recordaban los textos de los libretos en el pasado cuando se olvidaban de las líneas - crédito @judyhenriquezactriz/IG

“Como me pasó a mí con un compañero que él me tenía que echar una cosa de agua y se le olvidó la letra, por lo que yo le dije: ‘Ay, yo sé que tú me odias y sé que quieres hacerme daño’ y pum, me echó el agua”, añadió en su entrevista con el periodista paisa.

Entre sus tantas anécdotas que revivió Judy de su época dorada en la televisión, la actriz fue acerca del vestuario, pues aseguró que en el pasado eran los actores quienes debían llevar su propia ropa para el personaje que interpretaban: “La ropa antes la llevábamos nosotros, antes no nos daban ropa, hoy en día sí”. Finalmente, Judy Henríquez aseguró que siente que a los actores de su edad hoy en día no les dan tanto trabajo, pues no se enfocan en producciones como las de antaño.

Además, de acuerdo con lo que compartió en su conversación con Ochoa, en ocasiones movían sus labios para intentar recordar el texto que seguía en los diálogos de las grabaciones, pero había otros dos: El primero de ellos consistía en ubicarse detrás de la persona que estaba acompañándolos y, sobre su espalda, dibujaban la letra con la que abrían, haciendo una referencia a lo que continuaba en la conversación o le decían la letra dándole la espalda a la cámara.