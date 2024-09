Jorge Cao expuso los pro y los contra de hacer cine para plataformas digitales: “Son la nueva realidad”

Jorge Cao habló de las ventajas y desventajas de hacer cine para plataformas digitales - crédito @cao.jorge/Instagram

En entrevista con Infobae Colombia, Jorge Cao habló de su personaje de Augusto Pombo, en la secuela de la película Los iniciados, el diario de las sombras, cinta colombiana basada en el libro de Mario Mendoza y que se produjo en exclusiva para la plataforma de streaming Prime video.

El actor cubano de 80 años de edad, reveló lo que sintió al saber que este trabajo no sería presentado al público en las salas de cine, sobre todo, luego de haber tenido la oportunidad verla en la pantalla grande, en una proyección especial para el equipo de trabajo que hizo parte del filme. “Llegué a la sala normal, pero al ver el trabajo tan increíble, me entró el deseo de que se pudiera ver en todos los cines del mundo, al menos de Colombia”, relató.

Sin embargo, Cao en medio de su reflexión reconoció las ventajas que tiene este proyecto audiovisual al tener la oportunidad de ser estrenado en simultánea para más de 280 países a través de la plataforma de streamig. “Yo entré al cine muy tranquilo. Cuando estaba en el callejón de ingreso a la sala, empecé a sentir una sensación en el pecho muy extraña, uve como un sobresalto y me senté a ver la película como un espectador, me olvidé de que yo hacía parte de eso”, continúo narrando Jorge a cerca del momento en el que pudo ver por primera vez Los iniciados 2, en una pantalla gigante, con una luz adecuada y un buen sonido.

Jorge Cao habló de la nueva realidad del cine que ahora se hace para plataformas digitales - crédito Infobae Colombia

Al estar en una proyección con las condiciones adecuadas, Jorge se olvidó de que él pertenecía al proyecto y de que su trabajo saldría ahí. “Me senté y al ver la película en su máxima calidad en un lugar como ese, en el que se puede ver realmente qué es lo que tenemos en nuestras manos, una excelente película con un una proyección universal a partir de lo particular y me sentí muy honrado de haber hecho parte de la película”, agregó.

Asimismo, el actor que también estuvo en la primera entrega de esta cinta que hace parte del universo de Mario Mendoza, expuso lo que para él, es lo bueno de producir cine para las plataformas de contenido digital. “Es ambiguo. Porque la realidad que estamos viviendo en el mundo, es tener la suerte de un filme colombiano esté en una plataforma en donde tendrá la oportunidad de ser visto por millones de personas al rededor del mundo, es ahí cuando también debemos pensar en eso, el alcance que toma nuestro trabajo”, detalló.

Jorge Cao reflexionó sobre la coincidencia que tiene el mensajes de ‘Los iniciados, el diario de las sombras’<i>,</i> con la actualidad colombiana

Prime video estrenó el 27 de septiembre la secuela de esta película original de Amazon, y, que está basada en los libros de Mario Mendoza, que llevan el mismo nombre. Aquí, regresan algunos de sus más destacados personajes, como es el caso de Frank Molina, un periodista judicial perturbado convertido en detective privado en una ciudad que se desmorona.

Jorge Cao habló de la nueva realidad del cine que ahora se hace para plataformas digitales - crédito Infobae Colombia

Durante la trama, el personaje se debate entre el conflicto que le supone regresar a su pasado para encontrar la luz y la oscuridad que está viviendo el mundo que se ve amenazado por el cambio climático y la contaminación. Además, de que, la cinta se adelantó a algo que se veía como lejano, pero que para el caso de Colombia, justo al momento de lanzarse la película, el país vive una situación similar con el racionamiento de agua en su capital y la escasez de energía en varias de sus ciudades principales.

“Yo creo que se está narrando la realidad, no la veo tan futurista, ese cambio está en la punta de nariz y no queremos darnos cuenta. áfrica lleva varios años así, hace rato que el mundo está jodido y aunque lo clamamos y tomamos posturas, la gente no quiere oír. Siguen lavando el carro con una manguera en la puesta del edificio, si no asumimos la realidad en la que vivimos, creo si vamos a terminar así muy pronto”, compartió el actor.

Carlos Moreno reveló lo que significó como director de cine hacer una película para plataformas digitales - crédito Infobae Colombia

Junto a Jorge Cao, en esta película que enfrenta a sus personajes y al espectador a temas a los que se les debe prestar mayor atención como esa el caso de salud mental, el cambio climático entre otros que están siendo tema discusión, continúan Andrés Parra (Los Iniciados, El Presidente), Jorge Cao (Los Iniciados), Francisco Denis (Jack Ryan). También formarán parte de esta segunda entrega Christian Tappan (Primate), Cristina Umaña (Noticia de un secuestro), Silvia Santamaría (Pálpito) y Jefferson Quiñones (Bolívar).

Luego de los eventos de la primera película, con su carrera destrozada, Frank Molina se encuentra en la clandestinidad, escribiendo desde las sombras de forma anónima. La sensación de calma de Frank es interrumpida abruptamente cuando un par de ojos y una nota ensangrentada aparecen en su puerta. A medida que aumenta el número de víctimas, Frank entiende que tendrá que escarbar en su pasado traumático si quiere encontrar al asesino.

Mario Mendoza opinó sobre el trabajo que se hizo con su libro Los iniciados, el diario de las sombras en el cine bajo la dirección de Carlos Moreno - crédito Infobae Colombia