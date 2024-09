Greeicy recordó cómo se sintió al compartir junto a Shakira y Tini: “Traté de actuar normal”

Así vivió la experiencia la vallecaucana - crédito @greeicy/IG

El nuevo sencillo de Shakira tiene a sus millones de seguidores coreando algunos de los versos, un himno que le canta a la soltería, al amor propio, así como al empoderamiento femenino. Y es que Soltera se ha convertido en uno de los temas más escuchados de la barranquillera, después de la Sesión 53 junto a Bizarrap, cuando se despachó en contra de su expareja.

En redes sociales, la intérprete colombiana compartió con sus seguidores los diferentes juntes que ha tenido con figuras de la música y el entretenimiento, entre los que destacan Lele Pons, la modelo Winnie Harlow o la reguetonera Natti Natasha. El encuentro más reciente fue con dos figuras importantes de la música como son la argentina Tini y la vallecaucana, Greeicy, que relató cómo se sintió a conocer que compartiría junto a ‘Shak’.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Greeicy, Tini Stoessel, Lele Pons y Stefi Roitman se encontraron con Shakira para bailar 'Soltera' - crédito @shakira/Instagram

La intérprete de A veces a besos se declaró una fiel seguidora de Shakira, pues reconoció que es una figura importante de la música en el país, permitiéndole a otras artistas colombianas abrirse espacio en la industria. Por eso, después de compartir las fotografías que se tomó junto a la barranquillera, no dudó en relatar cómo fue su experiencia durante el encuentro en el que también estuvieron presentes, Tini Stoessel y Stefi Roitman, esposa de Ricky Montaner.

Según mencionó la caleña, trató de actuar normal, pues le producía mucha emoción el poder estar junto a un talento mundial como es Shakira. Además, que no le importó que tuviera que asistir junto con Kai, pues se encuentra sola cuidando del menor, mientras Mike Bahía trabaja en uno de sus nuevos proyectos.

“Los que me conocen saben lo fan que soy de esta mujer y se pueden imaginar lo que me tocó actuar para parecer normal. ¡Lo logré! Yo actué muy normal, estaba tranquilísima, supernormal, aquí con Shakira … Cuando en mi vida yo me imaginé esto” describió la famosa colombiana. Allí también relató que trató de compartir tanto con su primogénito como con el combo de mujeres que estaban junto a la artista barranquillera.

Shakira estrenará 'Soltera' el 25 de septiembre de 2024 en las diferentes plataformas digitales - crédito @shakira/Instagram

Mientras sonaba de fondo el tema de Shakira, Greeicy reconoció que su hijo hizo las cosas mucho más divertidas y fue un momento de felicidad absoluta el poder vivir un momento tan inolvidable como este. “Cosas que jamás imaginaste, parchando con Shakira, o sea cuando, cuando, cuando”, concluyó.

También llamó la atención que al final de su publicación, compartió el carrete de fotografías junto a otras artistas que acompañó con una particular descripción: “Traté de actuar lo más normal y casual este día, pero los que saben… Entienden lo que yo estaba sintiendo realmente … Se me juntó gente a la que quiero mucho con una reina a la que admiro locamente”.

Estas publicaciones despertaron algunos comentarios de sus seguidores en redes sociales, llamando la atención el de Shakira, que reconoció en Greeicy un talento innato para la diversión y el pequeño Kai trajo recuerdos de la infancia de Milan: “¡¡¡Muero!!! ¡¡Ay Greeicy eres muy tierna!! Y Kai es una cosa hermosa! Me recuerda a Milan!!!”.

Esto escribieron las artistas en la publicación de Shakira

Shakira bailó con otras artistas a ritmo de 'Soltera' y continúa la promoción de su sencillo 'Soltera' - crédito @shakira/IG

Este “junte poderoso” como fue llamado por muchos, despertó los comentarios de varias de las protagonistas el momento, entre las que se encuentran dos colombianas, dos venezolanas y dos argentinas.

Las participantes del encuentro no tardaron en responder. Una de las que tuvo más notoriedad fue Greeicy al remarcar las nacionalidades que se juntaron allí. “Dos colombianas, dos venezolanas y dos argentinas”, escribió; mientras que Lele Pons respondió “Linda noche en casa”, opinión secundada por Tini que escribió “Qué lindo la pasamos”.