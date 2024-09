Domiciliario salvó a varios carros de caer en una alcantarilla sin tapa durante fuerte aguacero en Medellín

Taxis, motos, buses y particulares lograron evitar la alcantarilla gracias a sus indicaciones - crédito pantallazos tomados de Tu Barco News

Las fuertes lluvias que generaron múltiples afectaciones en el departamento de Antioquia, la tarde del viernes 27 de septiembre y buena parte del sábado 28, estuvieron a punto de ocasionar un accidente de tránsito en la avenida Ferrocarril, con San juan, de Medellín, luego de que una alcantarilla se quedara sin tapa por cuenta del nivel del agua en la vía.

Y es que, de no ser por un domiciliario que pedaleaba por este corredor, algún vehículo pudo haber quedado atrapado, puesto que las lluvias no permitían a los conductores avistar el hueco que se formó a mitad de la calle.

En contraflujo y haciendo señas, el biciusuario trató de advertir a los que pudo, logrando que motos, taxis, buses y particulares se desviaran, cuanto más parecían acercarse a esta trampa mortal.

En contraflujo y a punta de señas logró evitar un accidente - crédito Tu Barco News

Su labor, oportuna y desinteresada, no pasó desapercibida en las redes sociales, donde varios habitantes de la capital antioqueña decidieron resaltar sus acciones y exigir a la administración que tome acciones concretas para evitar situaciones de este tipo en la temporada de lluvias:

“Una cerveza pa’ ese señor”, “Se quedó haciendo lo que EPM no. Ya hay en el mercado tapas que evitan este tipo de situaciones, pero con cada aguacero se levantan las que instalan, generando accidentes y hasta muertos”, “Él entiende que las cosas no se hacen por dinero, sino por la comunidad”, “Un héreoe con impermeable”, “Este señor es la prueba viviente de que en Medellín hay personas de buena fe, que hacen el bien sin mirar a quién”, “Ese señor sabe y entiende el concepto de sociedad”, “Que tristeza que la segunda ciudad más importante de Colombia no tenga capacidad para controlar esto”.

Incluso si el fenómeno de La Niña iniciara antes del 2025, estas dos regiones se quedarían sin lluvias lo que resta del año:

Bogotá ha debido retornar al esquema de racionamiento de agua de nueve días debido a la crisis del sistema Chingaza, mientras al menos una veintena de incendios forestales siguen activos, informó Red+ Noticias. Los colombianos esperan la llegada del fenómeno de La Niña, previsto para el primer o segundo trimestre de 2024. No obstante, el Ideam ajustó nuevamente el 12 de septiembre su previsión, disminuyendo las probabilidades de lluvias para el trimestre de septiembre, octubre y noviembre, que antes se situaban en un 66%.

El Ideam pronosticó lluvias de moderada intensidad en Antioquia, Santander y Boyacá a finales de septiembre e inicios de octubre- crédito Colprensa

De acuerdo con Andrea-Devis Morales, profesora en oceanografía de la Universidad del Rosario, “para declarar La Niña se requieren anomalías negativas mayores a -0,5 °C por tres meses consecutivos en la región Niño 3.4, y eso no ha pasado todavía, entonces no veo probable que empiece en el mes de octubre”. Además, resaltó la falta de confiabilidad en las probabilidades climáticas, explicando que el contexto actual presenta una condición inédita: “cada año es el año más caliente”, tanto en la atmósfera como en el océano, tal como se ha registrado en Natagaima (Tolima), con temperaturas de hasta 41 °C.

Giovanni Jiménez, subdirector de meteorología del Ideam, confirmó el cambio en las condiciones climáticas: “Llevamos 12, 13 meses rompiendo récords de temperaturas. Hay unas condiciones envolventes a nivel global que están cambiando los patrones de comportamiento normal del clima”. Mientras tanto, Tatiana Sierra, jefe de la Oficina de servicio de pronóstico y alertas (Ospa) del Ideam, señaló que aunque algunos expertos mantienen la esperanza de que La Niña alcance al país en octubre, su impacto no será homogéneo en toda Colombia.

Incremento de nubosidad y precipitaciones aisladas en las tardes afectarán Caribe, Amazonía, Andina y Pacífica - crédito Colprensa

En las regiones de la Orinoquía y el Amazonas, se podría presentar un déficit de precipitaciones; mientras que, en las regiones Caribe, Pacífica y Andina, se prevé que las lluvias superen el récord histórico en octubre y noviembre, según declaraciones entregadas a Red+ Noticias.