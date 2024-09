The Mission en concierto, el rock gótico se toma Bogotá en el mes de las brujas

The Mission y Christian Death realizarán conciertos en Colombia, Chile y México. Entérate de las fechas, lugares y precios de boletas en preventa y venta general - crédito Eventrind

The Mission y se presentarán en Colombia el próximo 21 de octubre en el Ace of Spades, según información reciente. Las entradas estarán disponibles a través de Eventrid a partir del jueves 2 de mayo a las 12 p. m., hora local.

The Mission, también conocidos como Mission UK en algunos países, se formaron en Inglaterra en 1986 bajo el nombre de The Sisterhood. Los miembros fundadores, Wayne Hussey (voz) y Craig Adams (bajo), provenían de The Sisters of Mercy.

Con más de diez discos en su trayectoria, la banda se ha consolidado como un referente del rock gótico. Sus álbumes más destacados incluyen God’s Own Medicine (1986), Children (1988) y Carved in Sand (1990), que les otorgaron gran fama en Estados Unidos y Europa, especialmente en el Reino Unido.

Dos íconos del género se presentarán en Bogotá este octubre. Los fans ya se preparan para una noche única. Conoce todas las fechas y países incluidos en su gira

Por su parte, Christian Death, pioneros del rock gótico y deathrock en Estados Unidos, también regresan a Colombia. Influenciados por artistas como Alice Cooper e Iggy Pop, alcanzaron reconocimiento con su álbum Only Theatre of Pain (1982). Su sonido ha influenciado a bandas como Celtic Frost, Danzig, Cradle of Filth y Paradise Lost.

El evento en Colombia tendrá lugar el 21 de octubre en el Ace of Spades. Las entradas en preventa general estarán disponibles hasta el 5 de mayo o hasta agotar un stock de 50 unidades a un precio de $120.000. Posteriormente, el precio general será de $140.000.

The Mission y Christian Death también se presentarán en Chile y México como parte de su gira por Latinoamérica, organizada por Atenea. La cita en Chile será el 19 de octubre en Blondie, con entradas disponibles desde el 2 de mayo a través de Eventrid.

Este concierto fue una sorpresa para los fanáticos del género

Desde su álbum debut en 1993, han revolucionado la música gótica, ganando premios y encabezando festivales importantes

