Ilenia Antonini sería la nueva eliminada de ‘MasterChef Celebrity’: estas serían las pruebas de su salida

Paola Rey se destacó en el capítulo 81 de MasterChef Celebrity, emitido el viernes 27 de septiembre, al sorprender al jurado con su preparación de crepes. La actriz recibió elogios de Adria Marina, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría, quienes la premiaron con el icónico “cachete” de Rausch y la oportunidad de subir al balcón, asegurando su lugar en el top 10 de la temporada.

En este episodio, los participantes Juan Pablo, Ilenia, Dominica, Paola, Vicky y Caterine se enfrentaron a un reto de eliminación en el que debían demostrar sus habilidades gastronómicas preparando crepes, con la opción de elegir entre versiones dulces o saladas. La selección de ingredientes fue crucial, ya que cada uno buscaba impresionar al jurado y asegurar su permanencia en la competencia.

Durante el desarrollo del reto, los chefs visitaron las estaciones de los concursantes para ofrecer recomendaciones y asegurar que los platos presentados fueran exquisitos e inolvidables. Sin embargo, Ilenia y Dominica enfrentaron dificultades con sus preparaciones, lo que complicó su preparación.

Cuando el tiempo del reto finalizó, con el conteo regresivo de Jorge Rausch, los participantes presentaron sus platos al jurado, recibiendo diversos comentarios sobre sus creaciones. Tras la degustación, los jueces deliberaron para determinar quién sería el próximo eliminado de la competencia, dejando a los televidentes con la intriga hasta el próximo capítulo, donde se revelará el nombre del eliminado, el cual será emitido el lunes 30 de septiembre.

Además, se confirmó que no habrá un reto de salvación, lo que aumenta la presión sobre los participantes con delantal negro: Ilenia Antonini, Vicky Berrio, Caterine Ibargüen, Dominica Duque, Juan Pablo Llano y Paola Rey. Estos concursantes expresaron sus sentimientos y preocupaciones al jurado antes de enfrentarse al reto de eliminación.

Después de que los chefs no dijeran el nombre del próximo famoso que se despedirá de la competencia, en las redes sociales los televidentes del reality están preocupados porque en los adelantos del episodio, del lunes 30 de septiembre, se notaría un comportamiento extraño en Ilenia, así que algunos dicen que sería ella la nueva eliminada.

Algunos usuarios notaron que la actriz tenía los ojos rojos como si hubiera llorado en los avances del capítulo y otros cometan que durante el reto tuvo varios errores: “Juan Pablo y Dominica sufren e Ilenia llegó con el plato más flojo en técnica y presentación. Solo salva a la chiqui que el plato de Juan Pablo haya bastante horrible de sabor o castiguen la mala textura del crepe de Dominica”; “Ilenia me cae muy bien y no quisiera que saliera, pero si Dominica hubiera repetido plato o técnica como lo hizo Ilenia la estarían crucificando. Es más la critican aún así haya sacado un buen plato”; “Dios mío quedé muy preocupada por mi Ilenia”; “Yo sabía que a Ilenia le iba a costar la salida que se dedicara a hacer tanto postre”; “Hay ojalá sea un avance para despistar y la eliminada no sea Ilenia, salió llorando”; “Ay no de verdad espero que lo de Ilenia este muy bien”; “Ilenia llorando no joda, quemo a RCN donde eso pase”.

Asimismo, los internautas hicieron una campaña de apoyo para la actriz y que no salga del reality debido a que algunos consideran que ella debería ser parte del Top 10 de la sexta temporada de MasterChef Celebrity: “Ilenia merece estar en el top 10 más que varios de ahí, espero no la eliminen porque ella todavía tiene mucho para dar”; “Ella se merece estar en el Top 10″; “Comparte esta Ilenia de la suerte para que llegue al top 5 porque lo merece, es la niña consentida y punto”; “Además de linda, inteligente. Lo mejor de la temporada definitivamente es Ilenia. Mi solecito”; “Diosito, por favor que se salve Vicky, Paola, Ilenia, y Caterine, amén”.

El próximo lunes se conocerá quién quedará fuera del top 10 de MasterChef Celebrity, un momento crucial para los participantes que buscan continuar en la competencia y demostrar su talento culinario.

