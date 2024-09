Tras cancelar el matrimonio con su acordeonero, ahora Ana del Castillo estaría saliendo con Exotic, el ex de Marcela Reyes y Valeria Gutiérrez

Esta sería la nueva pareja de Ana del Castillo - crédito @exoticdj y @anadelcastilloj/IG

La vida sentimental de la cantante vallenata Ana del Castillo ha vuelto a ser el foco de atención en las redes sociales, tras los recientes rumores que la vinculan con un rostro conocido en la industria musical.

Después de su sonada ruptura con el acordeonero ‘Chide’ García, la artista parece haber dado vuelta a la página, y todo indica que su nuevo interés amoroso es el DJ Daniel Alejandro Salinas, más conocido

Ana del Castillo compartió una historia de Instagram que encendió las especulaciones sobre su posible relación con el artista, el cual saltó a la fama en la industria musical electrónica y urbana, pero también es conocido por un pasado mediático que lo relaciona con la DJ y empresaria Marcela Reyes.

Él es DJ Exotic, el artista que estaría saliendo con Ana del Castillo - crédito @exoticdj/IG

La publicación de la cantante vallenata, en la que menciona a DJ Exotic, fue acompañada de un mensaje que despertó curiosidad: “Con suavidad”, escribió Ana entre risas y emojis, agregando además la canción Con calma y paciencia de Diomedes Díaz, lo que muchos interpretaron como un guiño a su situación actual.

Sin embargo, fue DJ Exotic quien empezó a hacer pública la situación, ya que a través de la dinámica de preguntas y respuestas, uno de sus seguidores le preguntó directamente: “¿Cómo es la vuelta con Ana del Castillo?” y él sin rodeos respondió: “Nos estamos conociendo, pero ambos mantenemos muy ocupados laboralmente”, lo que dejó entrever que, aunque todavía no se trata de una relación formal, sí hay algo en desarrollo entre ambos.

Este nuevo romance no ha pasado desapercibido, ya que tanto Ana del Castillo como DJ Exotic han sido protagonistas de momentos mediáticos bastante comentados en el pasado.

Para Ana del Castillo, la situación sentimental más reciente ocurrió en agosto de este año, cuando se conoció su ruptura con ‘Chide’ García, el acordeonero con quien mantenía una relación desde inicios de 2024. Su noviazgo había sido confirmado públicamente luego de que la pareja compartiera varias fotos románticas en redes sociales, aunque posteriormente las eliminaron.

Ana del Castillo le dijo sí a Chide García - crédito @chide.garcia/Instagram

La relación parecía sólida, tanto que en agosto, durante su participación en el Festival de Verano en Bogotá, ‘Chide’ García le propuso matrimonio a la cantante minutos antes de que subiera al escenario.

En un momento que quedó registrado para la posteridad, el músico se arrodilló de manera improvisada y, sin anillo, le pidió a Ana que fuera su esposa. La escena se vivió con mucho humor, ya que Ana del Castillo fingió no escuchar la propuesta, obligándolo a repetir la pregunta. Finalmente, ella respondió con un efusivo “¡Claro que sí, mi amor. Yes, yes y yes!”. A pesar de la propuesta, los planes de boda no prosperaron, y la relación terminó poco tiempo después.

Por otro lado, DJ Exotic ha sido una figura polémica desde el episodio viral que protagonizó junto a Marcela Reyes en 2019. El DJ, padre de su hijo Valentino, fue el centro de una escandalosa escena de celos que recorrió las redes sociales en Colombia.

En el video, la DJ y empresaria enfurecida, intentaba abrir a patadas la puerta de una habitación donde DJ Exotic se encontraba junto a una amiga de ella. La grabación generó un gran revuelo, y aunque fue un momento bochornoso para ambos, incrementó la fama de Reyes, quien desde entonces se ha consolidado como una influenciadora importante en redes.

Marcela Reyes protagoniza escándalo por infidelidad de DJ Exotic. El video fue grabado en junio de 2019 - crédito redes sociales

En entrevistas posteriores, Marcela Reyes explicó lo duro que fue vivir ese momento, llegando incluso a desmayarse tras la intervención de la policía.

“Los policías esa vez me sacaron desmayada (...) Los protagonistas fuimos ella, mi exmarido y yo. Yo fui la más afectada, pero logré salir”, confesó Reyes en La Mega, relatando cómo aquel episodio la afectó profundamente.

Ahora, años después de aquel escándalo, DJ Exotic parece estar encontrando una nueva oportunidad en el amor junto a Ana del Castillo. Aunque varias personas especulan que se podría tratar de una estrategia de marketing o algo parecido.

Queda por ver cómo evolucionará este nuevo romance entre la reina del vallenato y el polémico DJ, pero lo que es seguro es que, una vez más, Ana del Castillo ha vuelto a ser el centro de las miradas, tanto por su vida amorosa como por su éxito musical.