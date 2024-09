Rodrigo Londoño reconoció violaciones en las Farc, pero negó que se obligara a las mujeres a abortar: “No era política de la organización”

El líder del Partido Comunes aseguró que no eran políticas de la organización - crédito @des_coneva/IG

Rodrigo Londoño, conocido en la época en la que formaba parte de la organización criminal como alias Timochenko, fue uno de los invitados a hablar en el programa Desnúdate con Eva, en el que se refuirió a las posturas que tiene frente al gobierno de Gusto Petro. Adicionalmente, el excomandante de las extintas Farc habló sobre el proceso de paz, el ELN, entre otros aspectos de interés nacional.

En medio de la conversación con la periodista española, el líder del partido Comunes se refirió a una supuesta reunión que habría concretado con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, lo que causó escozor en las filas del Centro Democrático.

“Que ‘Timochenko’ diga cómo, cuándo y dónde Uribe le propuso reunirse de manera clandestina. El expresidente Álvaro Uribe jamás se reúne de manera clandestina. El país ha sido testigo que durante toda su vida política y gestión de gobierno su agenda ha sido siempre pública, con testigos y de cara a la ciudadana”, indicó la colectividad en su cuenta de X.

Ante esto, en un fragmento de la conversación con la comunicadora española, Timochenko se refirió a temas de interés público que corresponden a las violaciones que ocurrieron dentro de la organización criminal Farc, así como los abortos y los ataques a la fuerza pública. Según mencionó Londoño, los secuestros siempre fueron una política de la extinta guerrilla y aseguró que, en la actualidad, piensan que debió haberse suspendido “cuando en su momento lo planteamos”.

Del mismo modo, recordó cuando otro de los líderes de las Farc, Jacobo Arenas, mencionó que “esto es antipolítico e inhumano, es una barbaridad lo que estamos haciendo, suspendamos”. Con esto, Londoño reconoció que existe un arrepentimiento de parte de algunos integrantes de la colectividad por todo lo que ocurrió en materia de secuestros.

Otro de los puntos que llamó la atención dentro de la conversación, tuvo que ver con las constantes denuncias sobre violaciones al interior de la extinta guerrilla, al asegurar que “eso no era política de la organización”. También mencionó que cuando se presentaban estos actos de barbarie en contra de las mujeres al interior de las Farc “se castigaban muy fuertemente”.

En este mismo espacio, Eva Rey aprovechó para preguntarle en su programa, Desnúdate con Eva, sobre si era verdad de que se obligaba a las mujeres a abortar. Al respecto, el excombatiente puntualizó que cuando una combatiente ingresaba a sus filas “se le explicaba la situación de ser madre aquí, porque es que es la guerra y usted qué hace con un niño de brazos”.

Adicionalmente, expresó que se hacía todo un trabajo orientado a la práctica de planificación; sin embargo, cuando se registraba un embarazo “en cada caso se definía, se trataba de convencer a la mujer de que la mejor salida era abortar”.

¿Hubo o no reclutamientos de menores de edad?

Al final de esta charla, Rodrigo Londoño habló sobre los reclutamientos de menores de edad, y también por las denuncias de que en las filas de la extinta guerrilla se encontraron a niños menores de 15 años: que era la edad en la que estipulaban podían ingresar al grupo criminal. “Hubo gente menor de edad que ingresó, claro … En determinados momentos ingresó gente menor de 14, de 15 años”, agregó.

Frente a los combates que se presentan en las zonas rurales del país en los que la fuerza pública se enfrentó a las Farc, señaló que en medio de los enfrentamientos “usted no sabe si dispara o no dispara, si acertó o no acertó … Pensar que tú eres una persona al frente y toque matarla, eso no me tocó”.