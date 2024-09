Petro aseguró que no llamó “asesinos” a quienes gritan “fuera, Petro”: atribuyó el asunto a una “interpretación errónea”

El presidente colombiano Gustavo Petro aseguró que está comprometido con el diálogo y la reconciliación - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El presidente Gustavo Petro tuvo que disculparse públicamente por asegurar que las personas que gritan la arenga “¡fuera, Petro!” son asesinas. Así lo ordenó la sentencia de tutela 2024-04386 emitida por el Consejo de Estado el 19 de septiembre de 2024. Ese mismo día, el primer mandatario publicó en sus redes sociales unas disculpas que también resultaron polémicas, pues añadió críticas a quienes se unen a esa proclama, asegurando que con ello “matan” la democracia.

“Las personas que gritan “Fuera Petro” no son asesinos, disculpen. Pero sin ser mis electores, quieren que se pase por encima del voto popular mayoritario en Colombia y eso es asesinar la Democracia. Yo no le dije asesinos a ellos, sino a quienes con el mismo grito de acabar la izquierda y el progresismo hicieron la masacre de la UP y del gaitanismo en Colombia. Matar a Petro es también un “Fuera Petro”, precisó el jefe de Estado en X.

Gustavo Petro se disculpó por llamar asesinos a quienes gritan "Fuera, Petro" - crédito @petrogustavo/X

De acuerdo con el presidente, su pronunciamiento es válido y sí implica una disculpa, que publicó “antes del pronunciamiento judicial”, con el fin de corregir una “interpretación errónea” que se hizo de sus palabras y así mostrar su compromiso con el diálogo.

“Considero que mi publicación en la red social X cumple con la orden impartida por el Consejo de Estado y, al mismo tiempo, representa un esfuerzo sincero por fomentar la reconciliación genuina en nuestra sociedad”, añadió

