Kevin Roldán contó su versión acerca de sus disputas legales con Ryan Castro: “Esta no es la primera disquera que tiene problemas con un artista”

El cantante urbano habló de los problemas legales que ha tenido con Ryan Castro - crédito Kevin Roldan/YouTube

Se conoce que Ryan Castro, ‘el Cantante del Guetto’, y Kevin Roldán, conocido como KR, han estado en una disputa después de que Castro, en 2020, firmara varios contratos con King Records, la disquera de Roldán, para la prestación de servicios como intérprete, representación artística y editorial.

Sin embargo, un año después, comenzaron a surgir problemas porque la disquera no proporcionó los estados financieros del contrato y, además, Roldán se habría quedado con la disquera Awoo King Rércords, creada por ambos y en donde ‘el Cantante del Guetto’ tenía una participación del 50%.

Esta situación llevó a Ryan a presentar dos demandas por incumplimiento “incumplimiento de sus contratos discográficos y de management”, y una tercera por “incumplimiento de contratos editoriales”.

Lo último que quedó el caso, fue que a finales de mayo de 2024 el Tribunal Arbitral que llevó el caso decidió a favor de Castro, ordenando a King Records pagarle una suma superior a los $2 millones de dólares (aproximadamente unos 7 mil 700 millones de pesos).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Ryan Castro presentó una demanda por incumplimiento a la disquera King Records - crédito cortesía

Además, el fallo le otorgó a Castro el 100% de los derechos de propiedad sobre todos sus fonogramas y audiovisuales (másters).

“Me siento muy contento y con un fresquito, porque nadie sabe cuánto nos pusieron a patinar cuando nos dejaron los temas sin inversión, sin videos, sin promoción y sin nada, pero para mas rabia me pegué solito. Nadie sabe todo lo que me tocó hacer para poderme pegar en medio de tanto caos y tanto problema”, escribió en su momento Ryan Castro en sus redes sociales.

Sin embrago, recientemente la disputa entre estos dos cantante de reguetón volvió a reseguir puesto que Kevin Roldán habló sobre la disputa legal que mantiene con su colega y su disquera en una entrevista con la emisora La Mega.

El reguetonero caleño prefirió evitar profundizar en el tema debido a que el contrato de Ryan con la disquera sigue vigente y el conflicto legal aún no ha concluido: “Él todavía tiene contrato vigente con la compañía”.

Según Kevin Roldán le ofreció a Ryan Castro la oportunidad de grabar sus primeros videos usando sus recursos personales - crédito Kevin Roldan/YouTube

“En ningún lado o entrevista, yo nunca he dicho algo negativo, siempre pienso en lo positivo, ese proyecto fue muy especial para mí, qué bendición tener esa luz de apoyar una persona que tenía mi edad, que llevaba 15 años dándole y que cantaba en los buses”, expresó.

Roldán, que en medio del diálogo con el medio se consideró el mentor de Castro, recordó cómo antes de la pandemia le brindó apoyo para que pudiera consolidar su carrera musical. Según sus declaraciones, Kevin fue quien le ofreció a Ryan la oportunidad de grabar sus primeros videos musicales utilizando sus carros y su casa: “En la pandemia le dimos la mano para que hiciera sus videos en mis carros, y no se lo estoy sacando en cara”.

El cantante también destacó que, cuando el paisa llegó a él, era un joven de su misma edad que llevaba años cantando en los buses sin ningún tipo de apoyo. Roldán expresó su admiración por el esfuerzo y la dedicación de Castro, quien durante años luchó por alcanzar su sueño en la música: “Ahora que yo veo su video, se empeliculó, fue un proceso chimba”.

Además, Roldán confesó que en su momento ayudó a Castro a salir del barrio donde vivía, llevándolo a uno de los mejores lugares de Medellín y proporcionándole un sueldo para darle un impulso financiero. “Le cambiamos su mentalidad”, comentó Roldán, refiriéndose al proceso de apoyo que le brindó durante la pandemia.

Kevin Roldán destacó la dedicación de Ryan Castro, que cantaba en buses antes de consolidar su carrera artística - crédito @kevinroldankr/Instagram

En cuanto a la situación actual de Castro, Roldán expresó su orgullo al verlo convertido en uno de los artistas más escuchados del género urbano en Colombia y Latinoamérica. A pesar de los problemas legales con la disquera, Roldán agradeció a Castro por su esfuerzo y dedicación en el trabajo conjunto: “Yo tengo que agradecerle a él que trabajó bien y se esmeró”.

El caleño mencionó que no es la primera vez que una disquera enfrenta problemas legales con un artista, sugiriendo que este tipo de situaciones son comunes en la industria musical: “Esta no es la primera disquera que tiene un problema legal con un artista”.