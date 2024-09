Kany García triunfó en el Movistar Arena de Bogotá: hasta cantó vallenato con Jorge Celedón

Kany García inició su gira en el país en el Movistar Arena de Bogotá - crédito @kanygarcia/Instagram

Kany García inicó su García Tour 2024 en Colombia, con un concierto en el Movistar Arena de Bogotá el jueves 26 de septiembre.

La cantautora puertorriqueña, reconocida por sus letras que narran historias de amor y despecho, celebró su cumpleaños número 42 un día antes del evento. Todas las entradas para el concierto en Bogotá se agotaron rápidamente, reflejando la gran expectativa y emoción de sus seguidores.

“Lo digo donde quiera que voy, donde quiera, no importa y no me importa, porque yo creo que la gente ha dado mucha licencia de decir lo que se me antoje, y aún con el amor que yo suelo sentir en cada país en el que vamos, lo siento y lo recibo, me impacta y me emociona. Realmente yo nací en Puerto Rico, pero mi corazón y me segunda casa, luego de mi país, es Colombia (...) empezamos con quinientas personas, gente que creyó desde el principio y hoy tenemos una casa llena aquí, voy hacer lo que se me dé la gana con esta gente”, dijo la artista en su presentación.

La cantante lanzó su gira con un espectáculo en Bogotá y continuará en varias ciudades - crédito @kanygarcia/Instagram

Durante su concierto en Bogotá, la artista no solo ofreció un espectáculo musical, sino que también interactuó con su público de manera especial. Una pareja de fanáticos, Alejandro y Angélica, se subieron al escenario del Movistar Arena y el hombre le pidió matrimonio a su novia.

“Me encantan su sonrisa, sus ojos y su cuerpo”, fueron las palabras de Alejandro cuando Kany le preguntó qué era lo que más le gustaba de su pareja, y esta emotiva acción generó una ovación entre los asistentes.

El concierto en el Movistar Arena también contó con la participación de destacados artistas invitados, como Nanpa Básico, que se unió a García para interpretar Duelo, mientras que Santiago Cruz cantó Y si te quedas, ¿qué? y Para siempre junto a ella. La sorpresa de la noche fue la intervención de Jorge Celedón, que interpretó la canción vallenata Esta vida con la artista.

Jorge Celedón interpretó 'Esta vida' junto a Kany García en Bogotá - crédito @musictrendscol/X

Los fanáticos de la puertorriqueña quedaron felices con su presentación en la capital del país y escribieron comentarios positivos en las redes sociales: “No es suficiente con saberme todas las canciones de Kany García, necesito tragármelas”; “¡Qué alegría poder verte en este concierto en la fría Bogotá! Tu música ha sido un refugio y un motor de inspiración en tantos momentos de mi vida”; “😍 me encanta mañana te veo en Medellín ❤️”; “A seguir triunfando en grande, en esa tierra que tanto te quiere”.

El tour de García no se limita a Bogotá. La artista también se presentará en Medellín el 27 de septiembre en La Macarena y en Barranquilla el 28 de septiembre en el Centro de Convenciones Puerta de Oro. Estas presentaciones forman parte de una serie de seis conciertos que la llevarán a otras ciudades colombianas como Cali, Cartagena y Bucaramanga.

Kany García, que ha ganado seis Latin Grammys, ha consolidado su carrera con éxitos como Hoy ya me voy, Alguien y Duele menos. Su más reciente álbum, titulado García, ha tenido un impacto importante en la industria musical, alcanzó el puesto número 4 en la lista debut de álbumes en Spotify a nivel mundial. Además, este álbum ha sido nominado en categorías prestigiosas de los Latin Grammy como Álbum del Año y Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional.

La artista puertorriqueña llevó a varios artistas colombianos invitados a su concierto en Bogotá - crédito @kanygarcia/Instagram

La versatilidad de García se refleja en sus colaboraciones con otros artistas. Ha explorado diversos géneros musicales, como el regional mexicano en canciones como La siguiente junto a Christian Nodal y Te lo agradezco con Carín León. También ha trabajado con Carla Morrison en la balada Que vuelva y con Young Miko en la bachata En esta boca.

La gira de García por Colombia promete seguir cautivando a su público con historias y canciones que tocan el corazón de América Latina. La artista continúa demostrando su autenticidad y poder en la industria musical.

Nanpa Básico y Kany García cantaron su dueto 'Duelo' - crédito @kanygarcia/Instagram