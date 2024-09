Amparo Grisales vuelve a la actuación: se unirá a Robinson Díaz y Santiago Alarcón en ‘Cosiaca’

La caldense compartirá pantalla con Robinson Díaz y Santiago Alarcón en la próxima producción de Teleantioquia - crédito @teleantioquia/Instagram

Cuando el 2024 se acerca a su recta final, se van conociendo progresivamente detalles de lo que le espera a la televisión colombiana en 2025. Aunque las producciones de Caracol Televisión y Canal RCN acaparan la mayoría de la atención, uno de los canales regionales más destacados del país sorprendió con la noticia de que será en una de sus producciones que los televidentes puedan presenciar el regreso de Amparo Grisales a la actuación.

La caldense apareció en la publicidad de Cosiaca, próxima serie de Teleantioquia en la que compartirá pantalla con un elenco que incluye varios talentos de la región como Robinson Díaz, Santiago Alarcón, Ramiro Meneses, y Patricia Grisales, a quienes se sumaron las vallecaucanas Adriana Arango y Vicky Hernández.

De momento se desconoce el papel de la que fuera también jurado de Yo me llamo en la telenovela dirigida por Luis Alberto Restrepo, conocido en el medio como Pucheros y que fue el responsable del guion de Rigo, otra producción biográfica que fue un éxito en el Canal RCN. Junto a él estará Sergio Valencia, el ex Maruja, de Tola y Maruja, que se encarga del libreto.

Pucheros reveló a Teleantioquia que el proyecto fue un desafío especialmente grande debido a que el material documental sobre el peculiar personaje es escaso, y es a través del “boca a boca” que su historia es bien conocida por todos los paisas.

“Hay muy poco escrito. No hay, o yo no conozco, un libro completo dedicado a él. Se conoce y se recuerda básicamente por tradición oral. Se sabe que tenía muy buen humor, que era recursivo a la hora de comer y de beber gratis porque no era muy amigo del trabajo, y que también era muy hábil con las palabras. Esa es la parte que queremos mostrar de él: el echador de carreta, el que a punta de verbo y de verso conseguía lo que quería, que divertía a muchos, que les sacaba la piedra a otros cuantos, pero que no le hacía mal a nadie”, manifestó el director.

Esta situación ha llegado al punto de que el lugar de nacimiento de José María García (su verdadero nombre) no se conoce con certeza. Algunos dicen que nació en Envigado, otros mencionan a Itagüí, y varios más mencionan a los municipios de Jericó y Heliconia como su lugar de origen.

Lo cierto es que, según esa misma tradición oral, Cosiaca vivió una vida marcada por la pobreza, la irreverencia y su gran sentido del humor. Sus habilidades para improvisar respuestas ingeniosas y su destreza para conseguir comida sin trabajar son ampliamente recordadas y celebradas a través de diversas anécdotas, las cuales serían el soporte de toda la serie.

Una de las anécdotas más emblemáticas de Cosiaca data de 1910, cuando, ya anciano, se encontraba en su lecho de muerte. Se dice que una monja le preguntó por su último deseo, a lo que él respondió pidiendo la presencia de un médico y un abogado. Una vez que ambos llegaron, Cosiaca les ordenó que se pusieran cada uno a un lado de la cama. Luego de un momento de silencio, cuando la religiosa le preguntó para qué los había hecho llamar, el hombre, recurriendo a su sentido del humor, respondió: “Como yo me estoy muriendo, quiero que sea como Jesucristo: en medio de dos ladrones”.

Con relación al regreso de Amparo Grisales a la televisión (pues no tenía proyectos en el medio desde que fue jurado en la novena temporada de Yo me llamo en 2023), cabe recordar que su último trabajo actoral fue en la película El Paseo 6, de 2021. En televisión, no interpretaba personajes desde su papel como Lucrecia en la segunda parte de Las muñecas de la mafia en 2019.