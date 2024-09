Agudelo 888 contó detalles de la gira ‘Mañana será bonito’ con Karol G: “Terminamos tomando con Grupo Firme y Karol, todos estábamos borrachos”

Agudelo 888 está de lanzamiento y reveló detalles inéditos - crédito Infobae Colombia

El DJ colombiano Agudelo 888 es conocido por su presencia en los escenarios internacionales y nacionales como parte de la gira musical de Bad Bunny y Karol G.

Además, por haberle puesto ritmo al encierro en la época de cuarentena en el país con motivo de la pandemia por el covid 19.

Sin embargo, ahora es noticia porque está listo para llevar su música al siguiente nivel con su propia gira musical: El fucking perreo tour. Esta gira, que arrancará el 27 de septiembre en Manizales, es según el artista es un hito en su carrera.

De acuerdo con la información que brindo en entrevista con Infobae Colombia, recorrerá algunas de las principales ciudades de Colombia y la idea es que se celebre la música latina y el perreo (la música del género urbano) en su máxima expresión.

“Realmente no es un tour de un DJ, es como un tour más de un artista, porque DJ hay muchos, y en las discotecas están, pero realmente este tour es mostrar todo eso que pudimos aprender de otros tours afuera, de estar con Karol G, Bad Bunny, en algunos de J Balvin y poder mostrar aquí de todo eso que hicimos”, explicó el artista paisa.

De hecho, el artista confesó que tiene clara la importancia que tuvieron estos cantantes de talla internacional en su carrera, por eso espera aplicar todo lo aprendido en los próximos shows y sorprender cada vez más.

“Todo lo que viví con ellos es lo que me tiene como ese artista madurado. Ya no puedo cometer tantos errores como si no hubiera aprendido en esos otros tours y de ellos. Es decir, en cuanto a producción, manejo de público, cómo hacer el show. Hay muchas cosas que aprendimos de ellos y que nos influenciamos demasiado para poder venir y traer el Fucking perreo tour y presentarlo como un tour de Agudelo 888″, indicó.

Esta gira no solo será una fiesta, sino también una experiencia sensorial completa, según explicó, pues ha diseñado cada presentación para que los asistentes vivan un espectáculo vibrante, inmersivo y único. Cada ciudad del tour, que incluye paradas en Manizales el 27 de septiembre, seguida de Chía el 28 de septiembre, y luego ciudades clave como Cali (5 de octubre), Cartagena (12 de octubre), Bucaramanga (18 de octubre), Medellín (1 de noviembre), Barranquilla (2 de noviembre), Pasto (15 de noviembre), y finalmente, Tunja el 23 de noviembre.

“Todo está diferente. Ahora sí, tenemos lo que realmente es Agudelo 888. Porque en esos shows teníamos lo que podíamos tener, pero acá somos nosotros y tenemos todo a disposición para hacer que la gente tenga una fiesta inolvidable. [...] Van a haber artistas invitados, muchos amigos que quiero que estén ahí y participen de esa fiesta, pero también van a haber otras sorpresas”, aseguró Agudelo 888.

Incluso, teniendo en cuenta todo lo que aprendieron de gira con J Balvin, Bad Bunny y Karol G tuvieron una meticulosa preparación para este tour. Agudelo 888 y su equipo han puesto especial atención en todos los detalles técnicos y de producción. Han visitado cada ciudad para coordinar con los promotores locales y asegurar que el espectáculo cumpla con los más altos estándares.

Pero eso no es lo único que recuerda Agudelo de su paso junto a estos artistas de talla internacional, pues en la entrevista con Infobae Colombia recordó algunas de las anécdotas que vivió junto a Carolina Giraldo en la gira musical por Europa con Mañana será bonito tour.

“Anécdotas tengo demasiadas, pero yo creo que de las bonitas es el hecho de poder estar en esos momentos históricos que han sido noticia como en el mundo. Por ejemplo, poder estar acompañando al Mañana será bonito tour, que fue de los más taquilleros en el mundo. Pero algo chistoso, pues borracheras por ahí que nos metíamos; una vez terminamos por allá en un camerino con Grupo Firme y Karol tomando y ellos cantando los dos, parce, incluso canciones que en ese momento todavía no habían salido y después ver cosas que van por ahí pasando, mientras todos estábamos borrachos”, contó Agudelo 888.

Las expectativas están por todo lo alto, y queda claro que Agudelo 888 no solo busca ofrecer una serie de conciertos, sino que aspira a crear una conexión emocional profunda con su público, tal como vio que lo hicieron los artistas que lo invitaron a participar de sus giras en su momento.