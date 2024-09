Mujer que tiene a su hija y a su esposo atrapados en medio de la guerra en Líbano implora al gobierno ayuda para traerlos de regreso al país

Los escombros de los edificios destruidos yacen en el lugar de los ataques israelíes en Saksakiyeh, sur del Líbano, 26 de septiembre de 2024 - crédito Ali Hankir/Reuters

En medio del conflicto que atraviesa el Líbano por la ofensiva que ha puesto en marcha el Ejército de Israel contra este país, son cientos de colombianas que viven este problema.

Son muchos los nacionales que ese encuentran atrapados en territorio árabe en medio de los bombardeos sin posibilidades de salir de ese país, pues el cierre de fronteras y la cancelación de vuelos los deja sin posibilidades de retorno.

Daniela Rodríguez es una mujer colombiana que tiene a su pequeña hija y esposo atrapados en Beirut. Daniela tuvo que viajar hasta la ciudad de Medellín hace un par de meses debido al asesinato de su hermano, pero cuando intento reencontrarse con su familia el cierre de frontera se había puesto en marcha porque había iniciado los bombardeos.

Daniela tiene a su esposo e hija atrapados en Beirut, solicitan al Gobierno vuelos humanitarios - crédito captura de pantalla Noticias Caracol

En diálogo con Noticias Caracol, ella contó cómo es vivir esta situación desde el otro lado del mundo sabiendo que su familia está en constante peligro: “Pierre lo que está intentando hacer es proteger a la nena, pero es difícil porque nosotros llevamos dos meses separados. Estamos todo el tiempo diciéndole (a Oriana) ‘nos reunimos la siguiente semana’, y esta semana no tenemos idea de cuándo nos vamos a reunir”, comentó Diana.

En vista de la emergencia hace una especial petición al Gobierno de Gustavo Petro para habilitar vuelos humanitaria, pues es la única manera para que su esposo e hija puedan retornar a su lado:

“Habilite un vuelo humanitario. En este momento no hay confianza, es difícil pensar en mandar a Oriana por otros medios porque es una zona de guerra, igual no es posible salir. No se sabe si va a haber un cese al fuego. Las cosas se complican, hay 70 mil personas desplazadas. La petición no es solamente un vuelo humanitario, sino pedirle encarecidamente a la Cancillería y al Consulado que sean un poco más específicos con lo que se requiere para facilitarle la salida a las personas colombianas que no tienen nacionalidad colombiana”.

Voluntarios de la Media Luna Roja Siria hablan con personas que huyeron del sur del Líbano tras los ataques militares israelíes - crédito YOUSSEF BADAWI/EFE

También reveló que han tenido que crear estrategias para que su hija no se percate de los hechos en el momento en que los aviones sobrevuelan la zona se representan los estallidos: “Cuando los aviones pasan, siempre le decimos que el clima está cambiando o que va a llover, que son truenos. Lo más importante ahora es traerlos sanos y salvos a Colombia”.

Colombiana que vive conflicto en Líbano narró cómo ha vivido estos ataques por parte de Israel

Wadad Mady, una colombiana residente en Líbano, describe la incertidumbre y el miedo que se vive en el país debido a los recientes ataques aéreos de Israel. En una entrevista con Noticias RCN, Mady relató cómo los aviones sobrevuelan constantemente, generando una atmósfera de tensión y preocupación entre la población. “Escuchamos los aviones que pasan encima de nosotros, pero gracias a Dios no ha pasado nada. Son momentos difíciles y obviamente la gente está muy preocupada, pero estamos esperando que la situación no se amplíe tanto porque el Líbano es muy pequeño y con una bomba de gran intensidad nos vamos todos”, expresó.

Un trabajador de emergencia corta bloques de concreto mientras busca sobrevivientes en el lugar de un ataque aéreo israelí en la localidad de Maisara - crédito Bilal Hussein/AP

En la última semana, Israel ha intensificado sus ataques aéreos en Líbano, resultando en más de 500 personas fallecidas, entre ellas varios menores de edad. Esta escalada de violencia ha forzado a miles de residentes a abandonar sus hogares en busca de refugio en lugares más seguros. La situación ha afectado también a la comunidad colombiana en el país. Según cifras de la Embajada de Colombia en Líbano, 344 colombianos han sido afectados por el conflicto, de los cuales 79 ya han solicitado ayuda para regresar a su país de origen.