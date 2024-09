Don Omar estaría buscando una artista urbana para regrabar ‘Dutti Love’: esta es la colombiana que aparece entre las opciones

El cantante de puertorriqueño Don Omar está en busca de talento femenino para grabar de nuevo su canción Dutty Love - crédito Mario Ruiz/ EFE

El cantante puertorriqueño Don Omar sorprendió a sus seguidores en redes sociales después de publicar un corto video en el que anunció una nueva versión de su éxito del 2011 Dutty Love, que grabó en colaboración con la reguetonera Natti Natasha; sin embargo, en esta grabación el reguetonero planea hacerlo con otro talento femenino.

“Ayer pregunté a qué artista quisieran escuchar en la nueva versión de Dutty Love y aquí algunas de sus respuestas. ¿Será que le hacemos llegar la invitación a una de ellas?”, escribió en la descripción del video en el que aparecen varias latinas, entre ellas, la caleña Greeicy Rendón, la única colombiana en la lista.

Después del anuncio del reguetonero, la cantante de A veces a besos podría convertirse en la dupla para la nueva versión de la canción.

El reguetonero publicó la lista de artistas femeninas con las que le gustaría grabar su éxito del 2011- crédito @donomar/ Instagram

La lista completa de las opciones presentadas por Don Omar está conformada por: Danna Paola de México, Emilia de Argentina, la brasilera Anitta, Ana Mena de España, Greeicy de Colombia, Paloma Mami de Chile, de Venezuela, la opción es Corina Smith, Gale de Cuba, la argentina, Nicki Nicole y Kenia Os de México.

El video del reguetonero desató una cantidad de comentarios en donde varios seguidores dieron su opción favorita para regrabar el tema, “por favor llama a Kenia”, “Anitta o Greeicy son las más ideales para eso”, “Greeicy con su baile, cuerpo y talento es la perfecta para la tarea”, “Anitta para impactar el mercado en Brasil”, “y si mejor le dices a Karol G”, “La señorita Nicki Nicole es la propia para esta nueva versión”, “por favor Corina y también Ivvy Queen”, fueron algunos de los comentarios que estuvieron divididos.

La polémica entre Don Omar y Natti Natasha

Tras el anuncio del puertorriqueño de querer regrabar Dutty Love, varios internautas recordaron la polémica que protagonizaron junto a Natti y su esposo Raphy Pina en 2022, razón por la que Omar estaría interesado en rehacer la canción con otra mujer.

Hace dos años, el cantante de Luna y el empresario Raphy Pina, dueño de la disquera Pina Records, tuvieron un duro enfrentamiento, después de que Don Omar arremetiera en contra de Pina debido a la forma en que lo trataron cuando estaban con la gira The Kingdom en la que también se presentaba Daddy Yankee, pues el puertorriqueño aseguró que tenía preferencias con otros, por lo que lo tildó de conveniente.

Don Omar y Natti Natasha sostuvieron una polémica en 2022 | Fotos originales: Colprensa - Edición: Infobae Colombia

El inconveniente creció a tal punto que Don Omar decidió alejarse de Natti por la situación con su esposo; sin embargo, en medio de la controversia, las palabras de la puertorriqueña solo fueron de agradecimiento, pues en una entrevista para el programa Nadie dice nada, ella se refirió a lo importante que fue el reguetonero en su vida con el éxito Dutty Love.

“Fue el primer artista que creyó en mí siendo una mujer, él me dio la oportunidad... Yo empecé simplemente haciendo pequeñas voces, también me ayudó mucho porque pude coger tarima, pude coger calle”, dijo la artista, pero el reciente anuncio del reguetonero confirma que probablemente las cosas entre ellos no están en los mejores términos.

Los fans de la cantante aseguran que Omar debería mantener respeto hacia ella - crédito @ogrelia_ / X

Es por ello que varios seguidores de la reguetonera aseguran que Omar tiene algo personal con Natti y no con su esposo; incluso algunos decidieron irse en contra de él desde Twitter. “Este viejo sigue ardido porque Natti no se quedó estancada como él y además prefirió irse con Pina. Y aun así, Natti le sigue demostrando respeto al pasar los años”, escribió el usuario de X junto a un video que compartió de la artista interpretando Dutty Love en 2021.

En el clip publicado por el fanático de Natti Natasha, se ve que la reguetonera estaba embarazada esperando un hijo de Pina, por lo que muchos tomaron esa presentación como una declaración de paz, pero no trascendió.

Incluso algunos internautas apoyaron el comentario asegurando que la cantante siempre ha demostrado respeto por la canción. “Natti nunca lo saca del setlist, él debe darle respeto a ella”.