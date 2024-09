Sara Corrales reveló que está enamorada en México: Habló de su relación y de tener hijos

Sara Corrales está enamorada de Damián Pasquini, un emprendedor argentino - crédito @saracorrales/Instagram

La actriz paisa Sara Corrales, radicada en México, reconocida por su participación en diversas telenovelas y programas de televisión, sigue con su relación con el argentino Damián Pasquini, un emprendedor socio y director del GrupoMap y CEO de Azzgency Latam, según se describe.

Ya varios meses atrás se había hablado de la identidad del hombre que flechó a la artista, pero esta vez la actriz paisa, que comenzó su carrera en el entretenimiento en 2004 cuando participó en el reality Protagonistas de novela, contó en una entrevista para La red más detalles de su relación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La actriz sobre su relación actual con un empresario argentino radicado en México - crédito @saracorrales/Instagram

La actriz, que ha trabajado en importantes producciones como Vecinos, El Señor de los Cielos y Despertar contigo, contó cómo fue la reacción de su mamá al conocer que ya se encontraba en una relación con el empresario,

“Las mamás tienen un ojo muy clínico y las mamás no falla; ella, desde antes de conocerlo, me decía: ‘Estoy feliz, te siento feliz, siento tu vibración. Yo ya siento que quiero a Damián’, sin ni siquiera conocerlo; obviamente, se veían en las videollamadas, y cuando finalmente se conocieron, creo que yo fui la más feliz porque eran las dos personas más importantes de mi vida conociéndose”.

Corrales, que también ha destacado como modelo y ha realizado diversas campañas publicitarias, contó en la entrevista con el medio citado que quiere dar el sí en el altar con su pareja: “Yo me veo casada con Damián, me veo formando una familia con Damián, me veo teniendo un hijo con Damián es algo que honestamente no me había pasado antes”.

La madre de Sara Corrales supo que su hija estaba feliz antes de conocer a su pareja - crédito @saracorrales/Instagram

Asimismo, la ganadora de Premios India Catalina y nominada en los Premios TVyNovelas confesó que habló con su pareja sobre congelar sus óvulos para en un futuro tener una familia: “Eso hace parte de la planeación de un futuro como familia, de un futuro como pareja, hemos estado hablando de manera muy adulta y muy responsable de hacia dónde queremos ir y qué pasos tenemos que tomar para poder llegar allá, y uno de esos pasos obviamente es el tema de la congelación. Estamos justamente en esta etapa previa a este proceso y estamos felices, completamente felices porque es algo que los dos estamos viendo por primera vez”.

Además, en un video publicado en Instagram, Sara compartió que, tras meditarlo y ponerse de acuerdo con su novio, decidió prepararse para ser madre en algún momento: “Decidimos hacer un protocolo de fertilidad para poder tener una calidad de óvulos maravillosa y tener una congelación exitosa para posteriormente ser una mamá absolutamente feliz (...) Con este proceso, espero tener la posibilidad de ser madre en el momento adecuado, con óvulos en óptimas condiciones”, expresó la paisa de 38 años.

Las declaraciones de la actriz en el programa de Caracol Televisión recibieron comentarios divididos en las redes sociales: algunos dicen que por qué esperar a tener hijos y otros la felicitan por su decisión: “Congelar óvulos a la edad que ella tiene ahora, ¿para tener un hijo cuándo? ¿No sería más práctico buscar quedar embarazada de una vez...? Si él es el hombre indicado, ¿para qué alargar esa dulce espera?”; “Lo único que digo es que con ese churro esos hijos serán hermosos 😍”; “De aquí a que congelen es mejor plan B empiecen de una vez”; “Excelente Sara Corrales, talentosa actriz y hermosa. Mira ya te llegó tu príncipe. Felicidades 😍”, son algunas de las reacciones de los internautas.

La actriz se proyecta formando una familia con el empresario argentino - crédito @saracorrales/Instagram

A pesar de las críticas en las plataformas digitales, la también modelo explicó, en su momento, que este procedimiento lo hizo de manera preventiva y espera poder tener hijos de manera natural: “Lo ideal sería iniciar con los planes de forma natural, pero si por x, y o z razón Dios o la vida no nos dan esa posibilidad, quiero saber que en el banco tengo una reserva de óvulos”, dijo a través de un video.