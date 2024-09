A un menor lo apuñaló su novia en un colegio de Fontibón luego de una discusión

Riña entre dos estudiantes en colegio de Fontibón tiene a uno de ellos entubado en el hospital El Tintal - crédito Secretaría de Educación

En las últimas horas se conoció un nuevo caso de violencia en una institución educativa de la localidad de Fontibón, que dejó un menor herido con arma blanca, luego de un enfrentamiento con otro joven en un salón de clases.

De acuerdo a las declaraciones de uno de los familiares del estudiante a Tropicana, el menor se encuentra en delicado estado de salud, pero se espera que logre reaccionar a las acciones realizadas por los médicos del hospital El Tintal en el que se encuentra internado.

“Gracias a Dios, en las primeras horas de la mañana le retiraron los tubos para ver si reaccionaba, mi sobrino ya abrió los ojos, pero no habla. En estos momentos mi hermana, que es discapacitada, le toca esperar la orden del TAC, porque no se explica que no hable”.

El familiar del joven herido informó que hasta este momento las directivas del colegio distrital Villemar el Carmen han hecho caso omiso a la situación y no se han pronunciado sobre esta agresión, y añadió que la Secretaría de Educación tampoco ha realizado el debido acompañamiento a la víctima.

En vista de la gravedad de la situación no podían esperar a que llegara la ayuda oportuna y una de las docentes que se encontraba en el plantel salió a la calle a solicitar colaboración para trasladarlo - crédito Secretaría Distrital de Gobierno

Sin embargo, por parte de la institución educativa se emitió un comunicado a la opinión pública en donde se explica que tan pronto sucedieron los hechos se realizaron las notificaciones correspondientes a familiares y autoridades: “se activó el protocolo de atención y el joven fue trasladado al centro médico más cercano” además, de realizar el debido acompañamiento a la familia de la víctima por el “equipo docente de la institución educativa, la oficina para la convivencia escolar de la Secretaría de Educación, alcaldía local, Policía y Secretaría de Salud”.

Tal como informó El Tiempo, los hechos ocurrieron en uno de los pasillos del cuadro cuando el joven fue atacado de manera repentina por una menor de su misma edad, que al parecer era su novia. Las heridas que ella le propinó en la ingle y en el abdomen bajo causaron graves complicaciones al estado de salud del adolescente.

En vista de la gravedad de la situación no podían esperar a que llegara la ayuda oportuna y una de las docentes que se encontraba en el plantel salió a la calle a solicitar colaboración para trasladarlo, una camioneta que pasaba por el lugar se detuvo y en cuestión de minutos llevaron al joven a un centro de salud que le brindó atención médica.

Varios incidentes de este tipo se han registrado en las últimas semanas donde varios estudiantes han terminado lesionados - crédito Colprensa

Luego de la alerta a los uniformados de la Policía estos llegaron al lugar y trasladaron a la joven a la Policía de Infancia y adolescencia para corroborar los hechos.

Apuñalaron a joven afuera de un colegio en Bogotá por $12.000

Andrés, un adolescente de 15 años, fue gravemente herido tras ser apuñalado en la espalda por un menor de 13 años en el sur de Bogotá. El incidente ocurrió el pasado martes 30 de julio alrededor de las 6:15 p. m, cuando Andrés salía de su colegio. Según declaraciones de su madre, Gina Paola Rosas, el ataque fue inesperado y extremadamente violento.

Los médicos que atendieron a Andrés confirmaron que, aunque la herida fue grave, no comprometió de manera fatal sus órganos vitales. La puñalada rozó uno de sus pulmones, lo que evitó consecuencias más severas.

Una riña entre adolescentes en la localidad de Usme, al sur de Bogotá, dejó un joven de 15 años lesionado - crédito CityTV

El incidente ha generado preocupación en la comunidad educativa y entre los padres de familia, quienes demandan mayor seguridad en los alrededores de las instituciones educativas. La policía local ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

El conflicto que desencadenó la agresión se originó por una deuda de 12 mil pesos. La madre de la víctima, en declaraciones a Citytv, expresó su angustia y preocupación, afirmando que su hijo está vivo de milagro.