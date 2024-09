El Mindo recordó que recibió fuertes amenazas por una foto con Andrés Escobar: “Me dijeron que ya nos tenían ubicados”

El Mindo contó la historia de las amenazas después de publicar una foto con Andrés Escobar - crédito @el_mindo/Instagram

Armando Ortiz Vera, conocido en las redes sociales como el Mindo, reveló que recibió amenazas de muerte tras tomarse una foto con Andrés Escobar, un hombre que se hizo conocido por portar una pistola durante las protestas en Cali en 2021.

El creador de contenido caleño de 36 años explicó que las amenazas no solo lo afectaron a él, sino también a sus padres, quienes fueron localizados por los agresores.

“No me azara lo que es conmigo, pero fue un tema con mis papás. Me dijeron que ya los tenían ubicados”, expresó en una entrevista para el podcast Los enredados, de Caracol Televisión.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Andrés Escobar, electo concejal de Cali, fue polémico por portar armas en protestas de 2021 - crédito redes sociales

El influencer contó que el incidente con Escobar, que más tarde fue elegido concejal de Cali, se convirtió en uno de los momentos más difíciles en su vida desde que alcanzó la fama.

Además, expresó su preocupación por la seguridad de su familia y pidió a las autoridades que aclararan su supuesta vinculación con los hechos del 28 de mayo de 2021, solicitando respeto por su vida y la de sus seres queridos.

Andrés Escobar, que lideró la intención de voto en las elecciones para concejal de Cali con el apoyo del partido Centro Democrático, fue protagonista de uno de los episodios más controversiales del paro nacional de 2021.

Durante las protestas, Escobar fue grabado mientras desenfundaba un arma y apuntaba a varios manifestantes. Aunque luego aclaró que su intención era disuadir y no herir a nadie, sus acciones generaron una gran polémica y están siendo investigadas por la Fiscalía y la Procuraduría.

El Mindo solicitó aclarar su vinculación con los hechos que cometió Andrés Escobar - crédito @el_mindo/Instagram

En sus declaraciones a Blu Radio, el concejal mencionó su relación con varios influenciadores colombianos, incluyendo a el Mindo, con quien trabajó en campañas publicitarias desde antes de que este alcanzara la fama. Escobar afirmó que su trabajo en la industria del entretenimiento le ha permitido conocer a muchas personalidades y crear acuerdos de visibilización.

“Me muevo mucho en toda esta industria y por allí conozco a Mateo y hemos hecho varios contactos con clientes. No somos los ‘repanas’ de la vida, no somos amigos cercanos, pero hemos trabajado varias veces durante los últimos años (...) Yo con el Mindo trabajaba desde que tenía 5.000 seguidores y ahora es el influencer más reconocido prácticamente en América Latina”, expresó el concejal en su momento.

El Mindo, por su parte, explicó en la entrevista con Caracol Televisión que debido a su popularidad, es común que muchas personas le pidan fotos y que no puede conocer el pasado o las intenciones de todos aquellos con quienes se fotografía: “¿Para tomarme una foto, entonces tengo que ser vidente, o saber sus acciones a futuro? Es distinto”, comentó en el pódcast.

Mateo Carvajal también se pronunció acerca de su relación con Andrés Escobar - crédito @mateoc17/Instagram

Además, en su momento Mateo Carvajal también salió a dar declaraciones acerca de su relación con Andrés Escobar: “Cada quien es responsable de las acciones y decisiones que toma. Así mismo es responsable de los errores que comete y lo digo especialmente por lo de él, una persona con la que sí he trabajado (...) Fue como en el 2019 porque él tiene una agencia de publicidad y ha trabajado, me ha mandado clientes, hemos hechos videos, pero de allá a que yo sepa qué hace, con quién vive, o qué no hace, pues se sale de mis manos. Yo tengo con él una relación netamente laboral”.

La controversia en torno a Escobar no se limita a su relación con influenciadores. Su participación en las protestas armadas y su posterior elección como concejal han sido objeto de debate y críticas. En su momento, presentó documentos para sustentar la legalidad del arma que portaba y ofreció disculpas por sus acciones, afirmando que “el camino no son las armas”.

La situación en Cali durante las protestas de 2021 fue tensa y violenta, con múltiples denuncias de abuso de poder y violaciones de derechos humanos. Las investigaciones en curso buscan esclarecer la responsabilidad de los civiles armados y de los policías que permitieron que estos actuaran impunemente.