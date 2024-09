Corte Suprema dejó en libertad a Mary Anne Perdomo, pero le impuso restricciones por presuntas irregularidades en su UTL

Mary Anne Perdomo fue elegida representante a la Cámara por el Pacto Histórico en Santander en 2022, obteniendo 77.000 votos - crédito Redes sociales

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha tomado sus primeras decisiones en el caso contra la congresista por el Pacto Histórico, Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez, investigada por su presunta vinculación con hechos que comprometen recursos públicos

El 30 de abril de 2024, el alto tribunal abrió la investigación formal contra la representante a la Cámara por Santander, argumentando que podría haber incurrido en peculado por apropiación, un delito que involucra la apropiación indebida de bienes del Estado, así como en falsedad ideológica en documento público y revelación de secreto.

De acuerdo con la investigación, Perdomo habría contratado a una persona en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en 2023, que a pesar del vínculo laboral, no habría cumplido con sus funciones. En palabras de la Corte, “esta persona no habría cumplido con sus funciones, pero sí recibió el pago de sus salarios”, y destacó que, “se entregaron certificaciones de que la funcionaria había trabajado en la UTL, aunque existen declaraciones de otros trabajadores que no la vieron hacerlo”.

La Corte Suprema de Justicia decidió no privar de la libertad a la congresista Mary Anne Andrea Perdomo, pero le impuso restricciones - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Como parte del proceso judicial, la congresista fue citada a una indagatoria, en la cual tuvo la oportunidad de presentar su versión de los hechos, acompañada de su equipo de defensa. Para dar continuidad con el proceso en su contra, que se encuentra en etapa preliminar, la Corte Suprema de Justicia decidió que la congresista no será enviada a prisión ni se le privará de su libertad, por ahora; pero sí le prohibió contactarse con personas relacionadas con el proceso judicial, y se ha compulsado copias por posibles violaciones a la reserva del caso.

Además, el alto tribunal compulsó copias dentro de esa misma Sala para que se investigue a otra persona que habría participado en el delito de la violación a la reserva, lo que subraya la seriedad del proceso.

La trayectoria política de Mary Anne Perdomo

Cabe recordar que, Mary Anne Perdomo se convirtió en una figura clave del Pacto Histórico, al ser la única candidata del partido en el departamento de Santander durante las elecciones de 2022, luego de un turbulento proceso interno dentro de la coalición política. Su llegada a la Cámara de Representantes ocurrió en un contexto marcado por la anulación de la elección del exsenador Alexander López Maya en noviembre de 2023, debido a doble militancia, lo que dejó el camino libre para Perdomo.

Su entrada en la política fue relativamente reciente, comenzando en 2018, cuando se unió al movimiento Colombia Humana, liderado por figuras locales como Angelmiro García, exconcejal de Piedecuesta, y Ana de Dios Patiño, excandidata al Concejo. Aunque inicialmente no era una figura prominente en su región, Perdomo logró posicionarse tras las elecciones legislativas gracias al respaldo de su partido, en un proceso lleno de tensiones internas.

La congresista Perdomo, congresista del Pacto Histórico, también ha sido docente en el sector rural y tiene formación en pedagogía, artes y bilingüismo - crédito Camila Díaz/Colprensa

Perdomo se destacó por ser la única candidata del Pacto Histórico en Santander, una situación que se derivó de la división entre los partidos que componían la coalición: Colombia Humana, el Polo Democrático, la Unión Patriótica, ADA, algunos sectores liberales y la Alianza Verde. Estas discrepancias dieron lugar a la creación de dos listas separadas para las elecciones, lo que complicó aún más la situación política en la región.

El desacuerdo interno se agravó cuando Gustavo Petro, entonces candidato presidencial, intentó unificar las listas bajo un solo frente. Al fracasar en este intento, Petro llegó a pedir públicamente que los votantes no apoyaran a Perdomo, sino a los candidatos de la Alianza Verde. A pesar de este obstáculo, Perdomo fue electa con un sorprendente total de 77,000 votos, consolidando su posición en la Cámara de Representantes.