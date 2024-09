Con palos de escoba, vecinos frustraron robo cuando el delincuente intentaba huir en una moto en Montería

Comunidad detuvo hasta con palos de escoba a señalado ladrón cuando intentaba huir en una moto en Montería - crédito Colprensa

Un video que circula en redes sociales muestra a vecinos de un barrio en Montería (Córdoba), armados con escobas, frustrando un robo. El incidente, que ocurrió el martes 24 de septiembre, terminó con la captura del delincuente y la recuperación del bolso robado a una mujer.

El hecho quedó registrado en imágenes que captan cuando los vecinos del sector salieron a la calle para interceptar al ladrón, y lograron detenerlo hasta que llegaron las autoridades.

El robo tuvo lugar en el barrio Las Viñas, una zona residencial de Montería. La víctima fue sorprendida por el delincuente que le arrebató el bolso. Sin embargo, la intervención inmediata de los vecinos permitió que las pertenencias fueran recuperadas rápidamente.

Los gritos de la víctima y de los vecinos alertaron a la comunidad, que rápidamente se organizó para detener al sospechoso. A pesar de sus esfuerzos por evadir a los hombres que lo perseguían, el ladrón se encontró con una calle cerrada que lo obligó a regresar a una esquina cercana al lugar del robo.

A punta de escoba detuvieron a ladrón que le había robado a una mujer - crédito @ANIABELLO_R/X

En otra salida, más habitantes del barrio lo esperaban. El video que se viralizó muestra cómo uno de los vecinos, armado con un palo de escoba, logró derribar al hombre de la motocicleta. A pesar de la caída, el sospechoso intentó continuar su huida en el vehículo, que ya no funcionaba, y de inmediato fue rodeado por la comunidad.

En las imágenes se puede observar cómo el hombre se aferra al bolso robado mientras algunos vecinos piden que no se le haga daño, aunque otros lo amenazan con objetos contundentes.

Finalmente, el hombre fue entregado a las autoridades y se encuentra bajo custodia mientras se realizan los trámites legales correspondientes. Mientras que la mujer que fue víctima del robo recuperó sus objetos personales.

Gracias a la rápida acción de los vecinos, el hombre fue capturado por las autoridades - crédito Captura video

Las reacciones en las redes no se hicieron esperar ante el suceso, “me dio mareo”; “Como un Chip criollo”; “Lo único que no me gusta es que el de la pantalonera verde demasiado interés en taparle la cara y que no lo partan a palo. Muy interesado en el bienestar del muchacho!”; “Bacano que lo cogieron, pero defendiéndolo que no le peguen? Sean serios”; “No creo que le queden muchas ganas de volverlo hacer”: fueron algunos de los mensajes.

En Colombia, la justicia por mano propia o paloterapia está prohibida y es considerada un delito. La legislación colombiana establece que los ciudadanos no pueden tomar la justicia por sus propias manos, ya que esto vulnera el Estado de Derecho y puede conducir a situaciones de violencia y descontrol social.

Según el Código Penal Colombiano, quienes participen en actos de justicia por mano propia pueden ser procesados por delitos como lesiones personales, homicidio e instigación a delinquir, entre otros. La justicia debe ser administrada exclusivamente por los órganos judiciales competentes, y cualquier acción contraria a esto está sancionada por la ley.

Violenta ‘paloterapia’ y moto incendiada: así fue como vecinos del barrio Cedritos en Bogotá frustraron un robo

Bogotá vivió un episodio de justicia por mano propia el pasado viernes 28 de junio, cuando dos presuntos ladrones fueron detenidos por la comunidad en el norte de la ciudad. Según testigos, los individuos intentaron asaltar a un ciudadano en la calle 140 con carrera 16, pero fueron interceptados por los vecinos del sector.

La víctima del intento de robo relató que, mientras la Policía aseguraba a uno de los delincuentes, él decidió reducir al otro: “Yo lo que hice fue cogerlo y botarlo al piso mientras la gente lo golpeaba”. Los sospechosos, que se desplazaban en una motocicleta, abandonaron el vehículo durante la persecución policial. La comunidad, cansada de la delincuencia, prendió fuego a la motocicleta.

Las autoridades lograron capturar a los dos individuos en medio de la ‘paloterapia’ que les propinaban los ciudadanos del barrio. Los detenidos fueron trasladados por la Policía y se encuentran bajo la custodia de las autoridades competentes. En los próximos días se determinará su situación penal conforme avance el proceso judicial correspondiente.