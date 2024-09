Con escoba en mano, habitantes de Montería lograron derribar a motoladrón para luego acribillarlo

Algunos miembros de la comunidad intercedieron para evitar que continuara la golpiza - crédito @hablando_claroA

Con machetes, palos y hasta una escoba se armaron los habitantes del barrio Las Viñas, en Montería, para detener a un motoladrón que, minutos antes, había robado la maleta de una joven que caminaba por el sector.

Así quedó registrado en una serie de vídeos, captados por la víctima, durante y después de la persecución, que, finalmente, terminó con su captura.

Según se aprecia en la grabación, el delincuente tomó una vía alterna, pero, más adelante y debido a los gritos de ayuda de la comunidad, un vecino logró derribarlo con su escoba.

“Quítate el bolso, devuélveme el bolso”, se escucha gritar a la víctima del robo, mientras el sujeto era reducido. No se sabe si por el miedo quedó paralizado o si tenía esperanzas de poder conservarlo, pero no acató su indicación, con todo y que estaba siendo ahorcado.

“Suelta el bolso y te salvas”, le gritaba uno de los vecinos; lo que alertó a otros miembros de la comunidad, quienes insistieron en que no le pegarán más y tampoco quemarán su moto: “Llamen a la Policía, no le peguen más”.

Su llamado se abstuvo a lo que, según el penalista Ricardo Burgos puede hacerse con los ladrones, por Ley: “Lo que permite la ley colombiana es capturar a la persona que presuntamente cometió un delito y llevarla ante las autoridades competentes. Nada de golpearlos hasta casi matarlos o quemar los vehículos en los cuales están transitando”.

Y es que, en situaciones similares, ha llegado a provocarse la muerte de presuntos ladrones de acuerdo con las declaraciones entregadas por el también penalista Ivan Mojica a Citytv: “Aunque hacer un seguimiento a las cifras de linchamientos puede resultar complicado porque, según, ‘la policía rara vez hace un registro sistemático de estos hechos’, algunas evidencias nos permiten ver un aumento de estos casos, tanto en Colombia como en América Latina. Una de las representaciones más comunes, y a la vez más peligrosas de este fenómeno, es el acto del linchamiento, el cual ha llegado a dejar hasta 140 muertes en un año”.

Cifras que, con todo y sus implicaciones, no habrían convencido a quienes se cruzaron con el caso en las redes sociales: “Y el señor con su machete”, “Muy valiente la joven”, “Mi hermana fue la que grabó y sufrió el atraco. Gracias a la comunidad se pudo capturar a ese bandido y a ella no le pasó nada”, “Se salvó de milagro. Iba a quedar chamuscado y cortado”, “El que grabó esto tiene que ser el mejor camarógrafo del mundo”, “Muy decentes y blandengues estos vecinos, parecen monjitas de la caridad”, “Esa fue una intervención comunitaria maravillosa. No se ensuciaron las manos haciendo justicia por su cuenta, pero sí ayudaron a la chica”.

En un caso similar, aunque en Bogotá, la comunidad no logró controlarse y la moto de ambos delincuentes quedó hechas cenizas

En el barrio Boyacá Real, en la localidad de Engativá en Bogotá, un intento de robo terminó de manera desastrosa para una pareja de ladrones. Según los hechos, la comunidad intervino rápidamente después de que la víctima lograra alertar a los vecinos del sector. Los residentes rodearon a los delincuentes, los capturaron y los retuvieron hasta que las autoridades llegaron al lugar.

Durante la espera, que se prolongó más de lo previsto, los ciudadanos aprovecharon para tomar la justicia por su cuenta, propinándoles una golpiza. Además, prendieron fuego a la moto en la que los delincuentes se movilizaban, dejándola reducirse a cenizas.

Cuando la policía finalmente arribó, la comunidad continuaba golpeando tanto al hombre como a la mujer, aunque solo él presentaba heridas visibles, con el rostro ensangrentado y múltiples hematomas. Los agresores siguieron siendo hostigados por los vecinos hasta que lograron salir del barrio. No obstante, la moto fue la que sufrió las peores consecuencias, ardiendo completamente, en lo que parecía ser un mensaje para disuadir a futuros delincuentes de intentar robar en la zona.

“Gracias a la ciudadanía ¡Que chimba ver a la gente unida contra la delincuencia!”, “En la casa no les pasaba nada”, “Les dieron muy pasito, los vi caminando muy campantes, como si no les hubiera pasado nada”, “Que pesar. Esa moto debió ser robada y el dueño con la esperanza de recuperarla”, “Amo los finales felices”, se lee entre las reacciones a la publicación del video, varias de ellas celebrando que la comunidad haya tomado “justicia por mano propia”, se lee en algunas de las reacciones al video.

