Comercio e industria cada vez pierden más la confianza en Colombia: Fedesarrollo reveló cifras preocupantes

La situación económica actual de la industria y el comercio está llena de incertidumbre frente a las políticas del Gobierno Petro - crédito Luis Eduardo Noriega/EFE

La Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) dio a conocer los resultados de la Encuesta de Opinión Empresarial (EOE) de agosto de 2024 con cifras agriducles para el sector comercial e industrial de Colombia.

De acuerdo con esta, en dicho periodo, el Índice de Confianza Comercial (Icco), que reúne tres elementos (la percepción de la situación económica actual de la empresa o negocio, el nivel de existencias y las expectativas de la situación económica para el próximo semestre), se ubicó en 13,8%, lo que representó una disminución de 3,2 puntos porcentuales (pps) respecto al mes anterior (17,0%).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Sin embargo, el indicador presentó un aumento de 1,4 pps respecto a agosto de 2023 (12,4%). Por su parte, el promedio móvil trimestral se ubicó en 13,1%, lo que representó un incremento de 0,4 pps frente al mismo indicador para el mes de julio de 2024 (12,7%) y una disminución de 4,2 pps frente al mismo indicador de agosto de 2023 (17,3%).

Luis Fernando Mejía es el director ejecutivo Fedesarrollo - crédito DNP

“La menor confianza de los comerciantes en agosto de 2024 respecto al mes anterior obedeció principalmente al incremento de 7,9 pps en el nivel de existencias, así como a la disminución de 4,0 pps en las expectativas de la situación económica para el próximo semestre. Sin embargo, la percepción de la situación económica actual de la empresa o negocio evidenció un aumento de 2,2 pps respecto a julio de 2024″, explicó Fedesarrollo, entidad que tiene como director ejecutivo a Luis Fernando Mejía.

En términos anuales, aclaró, el incremento de la confianza de los comerciantes se explicó por una disminución de 9,1 pps en el nivel de existencias y un aumento de 2,8 pps en las expectativas de la situación económica para el próximo semestre. En contraste, la percepción de la situación económica actual de la empresa o negocio tuvo una caída de 7,6 pps respecto a agosto de 2023.

Índice de Confianza Industrial

El Índice de Confianza Industrial (ICI) se situó en -1,4% para agosto de 2024. Con esto, el ICI presentó una caída de 0,2 pps respecto al mes anterior (ICI julio 2024: -1,2%) y una reducción de 5,1 pps frente al mismo mes de 2023 (ICI agosto 2023: 3,7%).

Entretanto, el promedio móvil trimestral se ubicó en -1,9%, lo que representó un aumento de 1,3 pps frente al mismo indicador para julio de 2024 (-3,2%) y una caída de 2,3 pps frente al mismo indicador de agosto de 2023 (0,4%).

El ICI presentó una caída de 0,2 pps respecto al mes anterior, que resultó de -1,2% - crédito Fedesarrollo

La variación mensual negativa en la confianza industrial en agosto se explicó por una caída de 4,2 pps en las expectativas de producción para el próximo trimestre. Sin embargo, el volumen actual de pedidos registró un aumento en 2,0 pps y el nivel de existencias tuvo una disminución de 1,6 pps.

“En términos anuales, la disminución de la confianza industrial estuvo principalmente explicada por una caída de 13,4 pps en las expectativas de producción para el próximo trimestre, así como una disminución de 8,8 pps en el volumen actual de pedidos”, anotó la entidad.

Por otra parte, el nivel de existencias mostró una reducción de 6,9 pps frente a agosto de 2023.

Condiciones económicas y sociopolíticas para la inversión

En agosto de 2024, el balance del sector industrial sobre la favorabilidad de las condiciones económicas para invertir se ubicó en -31,8%, lo que representó una mejora en 1,2 pps frente a la medición de mayo de 2024 (-33,0%) y un deterioro de 7,3 pps respecto a agosto de 2023 (-24,5%).

El 12,3% de los empresarios considera que las condiciones actuales del país son favorables - crédito Fedesarrollo

Los resultados muestran que 44,2% de los encuestados considera que las condiciones económicas actuales son desfavorables (vs. 45,2% de la medición anterior). Por su parte, el 12,3% de los empresarios considera que las condiciones actuales son favorables (vs. 12,2% de la medición anterior), mientras el 43,5% afirma que son neutras (vs. 42,6% de la medición anterior).

Por su parte, el balance sobre la favorabilidad de las condiciones sociopolíticas para invertir se ubicó en -60,0% en agosto, lo que reflejó un deterioro de 1,1 pps respecto al trimestre anterior (-58,9% en mayo 2024) y de 11,6% respecto al mismo trimestre del año pasado (-48,4% en agosto de 2023).

Los resultados muestran que solo un 3,8% de los encuestados considera que las condiciones sociopolíticas son favorables (vs. 4,3% en la medición anterior). Igualmente, 63,8% de los empresarios considera que las condiciones actuales son desfavorables (vs. 63,2% en mayo de 2024), mientras que el 32,4% restante afirma que son neutras (vs. 32,5% de la medición anterior).