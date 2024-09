‘Buritaca’, cabecilla financiero de Los Pachenca en Santa Marta, fue capturado mientras estaba con una menor de edad

Alias Buritaca realizaba cobros extorsivos e intimidaciones contra comerciantes del Caribe colombiano - crédito Policía Metropolitana de Santa Marta

Uniformados de la Policía Metropolitana de Santa Marta reportaron la captura en flagrancia de alias Buritaca, quien es señalado cabecilla de finanzas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en Santa Marta, más conocidos como Los Pachenca.

Según la información oficial, la captura se dio en el sector conocido como la Ye de Bonda, en la Troncal del Caribe, que comunica a Santa Marta con Barranquilla, cuando los uniformados realizaban labores de control en la vía. Allí, detuvieron una motocicleta de alta gama donde se movilizaba este sujeto, acompañado de una menor de edad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Las autoridades informaron que alias Buritaca era el encargado de realizar los cobros extorsivos y amenazas contra comerciantes y población civil del Caribe colombiano.

Durante la inspección, las autoridades encontraron que alias Buritaca tenía en su poder un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros y 10 cartuchos sin permiso de porte, los cuales fueron decomisados por la Policía. Además, fueron incautados una motocicleta tipo DR 650, dos celulares y 14 millones de pesos, al parecer producto de extorsión.

Tanto el material como el detenido fueron dejados a disposición de las autoridades competentes, donde se definirá su situación judicial.

“Esta captura es un golpe significativo contra la delincuencia organizada en nuestra ciudad. Seguiremos trabajando incansablemente para proteger a nuestros ciudadanos y mantener la seguridad ciudadana”, agrego el coronel Jorge Andrés Bernal Granada, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.

Alias Marce se desempeñaba en marcar a las posibles víctimas de Los Pachenca - crédito Policía Metropolitana de Santa Marta

Capturaron a ‘Marce’, la marcadora de Los Pachenca

Además de la captura de alias Buritaca, la Policía de Santa Marta recordó que en el último mes, también se logró la detención de Gina Marcela Acuña, conocida con el alias de Marce, quien era presunta integrante de Los Pachenca, cuya labor era marcar a las posibles víctimas para la ejecución de sus delitos.

El informe de la Policía señala que alias Marce cuenta con una trayectoria criminal de dos años al interior de la organización criminal, y estaría relacionada con el homicidio de alias Bebe, quien era un presunto sicario del Clan del Golfo en la capital de Magdalena.

Por estos hechos, la capturada fue llevada ante las autoridades competentes, donde fue cobijada con medida de aseguramiento en centro carcelario.

Los capturados son de nacionalidad venezolana, según lo que informaron las autoridades - crédito Mebog

Dos sujetos se hicieron pasar como Los Pachenca para extorsionar a un comerciante en Cundinamarca

De otro lado, la Policía Nacional en un trabajo mancomunado con la Fiscalía General de la Nación y el Gaula, lograron la captura de dos personas acusadas de delito de extorsión en el departamento de Cundinamarca.

Los hechos ocurrieron a finales de agosto de este año, cuando los uniformados, acompañados de funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, ubicaron a las dos personas que, al parecer, se hacían pasar como integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta, para realizar cobros extorsivos a un comerciante del departamento.

La captura se realizó en la vereda Río frío, en jurisdicción del municipio de Octavio, en Cundinamarca - crédito Mebog

Según el reporte oficial, la víctima había recibido audios intimidatorios de una persona que se hacía pasar como alias El Burro, quien le exigía el pago de una cifra millonaria ($1.200 millones) para no atentar contra su vida o la de sus familiares.

“Usted dígame de una vez si van a entregar o no van a entregar, cuál es la mamadera de gallo, eso ahí le estamos poniendo el sitio a las 11:00, ya el sitio está despejado. (...) Yo le estoy dando una orden hermano es porque la cosa es así. Esto yo no me lo estoy inventando ni nada por el estilo compa, así que entonces colabore”, se escucha en uno de los audios conocidos por la Fiscalía.

El comandante del Gaula Bogotá, teniente coronel Carlos Cárdenas, destacó que “los capturados habían logrado permear el círculo familiar de las víctimas a través de unos empleados, y de esta manera obtuvieron información que fue utilizada para amenazar y para hacerles la exigencia económica”.

Según las cifras presentadas por la Policía, en lo corrido de 2024 se ha logrado la captura de 130 personas por el delito de extorsión, cerraron las autoridades.