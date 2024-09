Caso del polígrafo: Laura Sarabia declaró ante la Fiscalía que Armando Benedetti manipuló a la exniñera en un robo

Laura Sarabia reveló ante la Fiscalía que Marelbys Meza le confesó haber sido sometida a un polígrafo en una situación similar de robo mientras trabajaba para Armando Benedetti - crédito Jesús Aviles/Infobae

En medio de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación por el robo de una maleta con dinero en efectivo de Laura Sarabia, ex jefa de gabinete del Gobierno del presidente Gustavo Petro y actual directora del Departamento Administrativo Presidencia de la República (Dapre), surgió un nuevo giro que involucra al exsenador y actual embajador ante la FAO, Armando Benedetti.

Durante una reciente declaración, a la que tuvo acceso la revista Semana, Sarabia entregó información sobre la prueba de polígrafo aplicada a su exniñera Marelbys Meza y expuso una confesión que relaciona a Benedetti con un presunto robo previo.

En su testimonio ante la Fiscalía, la directora del Dapre reiteró que Meza había sido informada y había dado su consentimiento para someterse al polígrafo, como ya había declarado desde el inicio del caso. No obstante, la funcionaria añadió una nueva revelación: según Sarabia, su exniñera confesó haber tenido una experiencia similar con Benedetti, que le habría pedido que se responsabilizara de un robo.

La Fiscalía investiga no solo el robo en sí, sino también la manipulación del testimonio de Meza y las circunstancias que rodean el interrogatorio - crédito Infobae

Sarabia relató que durante la conversación con Meza, ella mencionó que en una ocasión anterior, mientras trabajaba para Benedetti, también fue sometida a una prueba de polígrafo por un incidente de hurto. Según la versión de la empleada, la prueba en esa ocasión fue fallida debido a que el exsenador le había solicitado que asumiera la culpa por la sustracción de dinero.

“Me dice que ella no había cogido nada, que ella se somete a polígrafo, porque ella en el pasado, con su anterior jefe, el senador Armando Benedetti, ya había pasado por un polígrafo, haciendo alusión a una situación similar de un robo (...) que don Armando le había pedido que se echara la culpa porque él había cogido ese dinero”, narró Sarabia ante la Fiscalía, de acuerdo con la fuente citada.

Este testimonio, que pone en cuestión la conducta de Benedetti, abre un nuevo capítulo en la ya compleja trama del caso. Según la declaración de Sarabia, Meza habría confesado frente a ella y los agentes de policía presentes que su exjefe le solicitó asumir la culpa por un hurto en el pasado, lo cual habría resultado en la fallida prueba de polígrafo.

El caso de Marelbys Meza sigue en investigación de la verdad tras la prueba de polígrafo relacionada con el robo de una maleta con dinero en la casa de Laura Sarabia - crédito Jesús Aviles/X

La situación se vuelve aún más delicada, dado que Benedetti, cercano al círculo del Gobierno de Gustavo Petro, enfrenta ya otras controversias, y este nuevo testimonio podría reavivar el escrutinio en torno a su comportamiento en el pasado. Aunque el diplomático no ha respondido públicamente a las acusaciones de la directora del Dapre, la situación añade un elemento de tensión a la relación entre ambos funcionarios, que previamente habían estado en el centro de disputas políticas.

Por su parte, Sarabia aprovechó su declaración para desmentir cualquier irregularidad en torno a la cantidad de dinero que tenía en su maleta. Explicó que, aunque no era habitual para ella llevar una suma tan significativa en dólares, lo hizo por razones excepcionales, ya que esperaba cambiar el efectivo para saldar deudas de un viaje oficial que realizó con el presidente Petro.

“Era una situación particular porque en mi viaje pagué todo con la tarjeta de crédito y esperaba cambiar los dólares para pagar las deudas que me quedaron”, explicó la ex jefa de gabinete.

Laura Sarabia sigue contribuyendo a la justicia por el caso del polígrafo hacia su exniñera Marelbys Meza - crédito Andrea Puentes / Presidencia

Además, detalló las circunstancias del hurto, señalando que Meza fue la encargada de trasladar la maleta desde su residencia oficial hasta su apartamento en el norte de Bogotá. Sarabia también especificó que las primeras diligencias adelantadas por las autoridades incluyeron el análisis de las persianas y accesos al apartamento para intentar determinar quién podría haber accedido a la maleta.

Este nuevo testimonio aporta una dimensión diferente al caso y podría tener implicaciones legales tanto para Benedetti como para los otros actores involucrados en el escándalo del polígrafo. La Fiscalía continúa su investigación en busca de aclarar los hechos y establecer responsabilidades, mientras el entorno político sigue de cerca las revelaciones que puedan surgir de este proceso.

De esto se trató el robo de maleta en la casa de Laura Sarabia

El caso del robo de una maleta con 7.000 dólares en la casa de Laura Sarabia, ex jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, fue un escandaló un giro alarmante con la revelación de un posible abuso de poder en el tratamiento de su exniñera Marelbys Meza. Según las versiones que surgieron en el transcurso de la investigación, la exempleada habría sido sometida a un cuestionamiento exhaustivo por parte de la Policía Nacional tras el robo, que ocurrió el 27 de enero de 2023.

El siguiente 30 de enero, se realizó un procedimiento que involucró a al menos seis miembros de la Policía, incluyendo oficiales de alto rango, en un sótano de la Casa de Nariño. Durante el interrogatorio, que se prolongó por más de tres horas, se dejó en claro que el objetivo era esclarecer la pérdida de la maleta con dinero.

Durante más de tres horas Marelbys Meza estuvo sometida al polígrafo realizado en la sala ubicada en uno de los sótanos de Casa de Nariño - crédito redes sociales

El día del incidente, Marelbys Meza recibió una llamada de Andrés Parra, esposo de Sarabia, que supuestamente le preguntó por la ubicación de la maleta. La entonces empleada aseguró que estaba en la sala, junto a la chimenea. Sin embargo, tras otra llamada en la que se le preguntó sobre una bolsa negra en el interior de la maleta, Meza fue convocada a la casa de la actual directora del Dapre, donde se encontró con Laura Sarabia y su esposo, quienes le indicaron que le avisarían sobre el procedimiento que tendría que enfrentar.

Durante el interrogatorio, Meza fue conectada a diversos dispositivos y sometida repetidamente a la misma pregunta: “¿Usted robó el dinero del maletín de la doctora Laura?” Aunque inicialmente negó cualquier implicación, posteriormente confesó haber estado en contacto con la maleta, lo que añadió complejidad a su testimonio.

Además, la investigación reveló la existencia de un documento titulado ‘Consentimiento informado examen poligráfico’, donde Meza firmó su autorización para el procedimiento.