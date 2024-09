Ministro del Interior lamentó la negativa al presupuesto para 2025 y llamó a un diálogo para la ley de financiamiento

El ministro Cristo aseguró que el Gobierno nacional bajó el monto solicitado a 518 billones de pesos - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

En la tarde del martes 24 de septiembre de 2024, las Comisiones Económicas del Senado y la Cámara de Representantes tumbaron el presupuesto que solicitó el Gobierno nacional para 2025, por lo que ahora el presidente Gustavo Petro tendrá que definir el dinero con el que operará el Ejecutivo a través de decreto.

La decisión del Congreso no fue bien recibida por varios integrantes del Gobierno nacional, que lamentaron la falta de acuerdo, a pesar de los cambios que aceptó e incluyó el Ejecutivo.

Una de las figuras del Gobierno que se pronunció fue el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que aseguró que desde el Ejecutivo se bajó el monto solicitado con el fin de lograr un acuerdo con las comisiones.

Así lo dio a conocer a través de una publicación en su cuenta de X, en la que aseguró que: “Lamentamos que la disposición a concertar la ponencia de primer debate del proyecto de presupuesto no haya tenido respuesta positiva de la Comisión Tercera de Senado. El gobierno acogió la propuesta de representantes y senadores que disminuían el monto hasta $518 billones, para posteriormente continuar con la discusión de la ley de financiamiento”.

Pero, el ministro también explicó que, ante la negativa por parte del Congreso de aprobar el presupuesto, lo tendrá que hacer el presidente Petro a través de un decreto, tal como lo señala la Constitución de Colombia.

“Cumpliendo con la Constitución el gobierno expedirá el presupuesto por decreto. Confiamos en una actitud de diálogo y búsqueda de consenso en el debate de la ley de financiamiento”.

Esto es lo que aprobará Gustavo Petro por decreto

Tras la negativa del Congreso de la República de aprobar el monto solicitado por el Gobierno nacional, Gustavo Petro será el encargado de establecer el presupuesto de Colombia para el año 2025 a través de un decreto, una situación sin precedentes en la historia del país.

Esta decisión se tomó después de que el Congreso de la República rechazara el monto de 523 billones de pesos propuesto en el proyecto de Ley número 090 de 2024 Cámara y 060 de 2024 Senado, que buscaba decretar el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2025.

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, explicó que el monto será de $511 billones debido a que no se deben incluir los $12 billones de la ley de financiamiento. En ese sentido, Cepeda afirmó que “las normas son claras y se debe incluir lo que está financiado, no lo que no tiene una fuente de recursos, léase los $12 billones de la ley de financiamiento. No se pueden incluir en un decreto”.

Sin embargo, Petro reaccionó a través de la red social X y contradijo al senador Cepeda, declarando que “se decreta el presupuesto que el gobierno inicialmente presentó al Congreso”.

La sesión del 24 de septiembre fue crucial para esta decisión, dado que durante la misma, se discutió ampliamente sobre la viabilidad y las implicaciones de incluir los 12 billones de pesos de la ley de financiamiento en el presupuesto general.

La negativa del Congreso a aprobar el monto total propuesto llevó a que, por primera vez, el presidente de la República tenga que establecer el presupuesto mediante un decreto.

En ese sentido, la Constitución Política de Colombia estipula en el artículo 348 que en el dado caso de que el Congreso de la República no apruebe el monto solicitado por el Gobierno dentro de los tres primeros meses de la legislatura vigente, regirá el que presentó el Ejecutivo.

“Si el Congreso no expidiere el presupuesto, regirá el presentado por el Gobierno dentro de los términos del artículo precedente; si el presupuesto no hubiere sido presentado dentro de dicho plazo, regirá el del año anterior, pero el Gobierno podrá reducir gastos, y en consecuencia, suprimir o refundir empleos, cuando así lo aconsejen los cálculos de rentas del nuevo ejercicio”, se lee en el artículo 348 de la Constitución.