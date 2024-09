La banda británica Coldplay vendrá a Colombia: Estas son las señales que ilusionan a sus fans en Estados Unidos y Latinoamérica

Coldplay sigue ilusionando a todos sus seguidores en Latinoamérica, quienes sueñan con la llegada de la agrupación en el 2025, como parte de su gira 'Music of the spheres' - crédito @coldplay/Instagram

La reconocida banda británica Coldplay ha generado expectativa entre sus seguidores en los últimos días tras revelar las fechas de su gira Music of the Spheres para 2025.

Este anuncio ha emocionado a sus seguidores latinoamericanos, quienes sueñan con la llegada de la agrupación a sus países. Aunque por ahora solo se han confirmado conciertos en Europa y Asia, una serie de señales en la página web oficial de la banda han llenado de ilusión a los fans en Colombia y otras partes de América Latina.

La gira “Music of the Spheres”

Coldplay, formada por Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman y Will Champion, ha sido una de las bandas más influyentes de las últimas décadas. Su gira Music of the Spheres visitará las principales ciudades de Europa y Asia, llevando lo mejor de su repertorio a escenarios emblemáticos. Sin embargo, aún queda la incógnita sobre la inclusión de otras regiones en su itinerario.

Los seguidores más atentos de Coldplay notaron un cambio en el portal web de la banda. Originalmente, solo se podían ver zonas de Europa y Asia en el banner promocional de la gira. Pero en las últimas horas se han agregado nuevas regiones, como Estados Unidos y América Latina, lo que ha desatado una ola de especulaciones y expectativas.

Chris Martin, cantante de la banda británica Coldplay, durante un concierto en la ciudad española de Barcelona. EFE/Marta Pérez.

Aunque la banda no ha hecho un anuncio oficial en sus redes sociales sobre su llegada a Colombia, este detalle en su página web ha sido suficiente para encender la ilusión. Los fans están en vilo, esperando la confirmación definitiva.

Otro factor que ha aumentado la emoción entre los seguidores de Coldplay es el próximo lanzamiento de su trabajo Moon Music. Aunque aún no hay información detallada en la página web sobre este álbum, en redes sociales ya se especula sobre su contenido y la posible inclusión de nuevas fechas de conciertos en América Latina.

Coldplay y sus históricos shows en Latinoamérica

La banda británica ya ha dejado una huella imborrable en varios países latinoamericanos. Con conciertos memorables en Perú, Chile, Brasil y, por supuesto, Colombia, Coldplay ha demostrado ser un gran favorito en la región. En sus anteriores visitas, han logrado llenar estadios y conectar profundamente con el público, ofreciendo shows de primer nivel.

En un principio, solo se podían encontrar zonas de Europa y Asia, pero en las últimas horas, en el banner se agregaron Estados Unidos y Latinoamérica, siendo esto una total sorpresa para sus seguidores - crédito @coldplay/Instagram

Las pistas que apuntan a la llegada de Coldplay a ciudades como Bogotá no hacen más que aumentar la expectativa. En Colombia, su presentación más reciente fue en 2016, durante la gira “A Head Full of Dreams”, la cual fue un rotundo éxito.

Según rumores en redes sociales, las nuevas fechas de la gira “Music of the Spheres” podrían darse a conocer entre el 23 y el 27 de septiembre. Este anuncio incluiría no solo los lugares, sino también los artistas invitados que acompañarán a Coldplay en sus presentaciones.

El hecho de que se anticipen una o dos fechas para cada país de América Latina ha provocado una ola de emociones entre los seguidores. La espera por confirmar si Bogotá será una de las ciudades afortunadas para recibir a la banda es intensa.

El cantante británico Chris Martin de la banda británica Coldplay actúa en el estadio Parken de Copenhague, Dinamarca, el 05 de julio de 2023. EFE/EPA/Mads Claus Rasmussen DINAMARCA FUERA

La llegada de Coldplay a Colombia no solo sería un gran evento para los fanáticos de la música, sino también un importante acontecimiento cultural. Los seguidores ya están haciendo planes y ahorrando para asegurarse de no perderse el concierto si la banda confirma su paso por el país.

Independientemente de la espera, la posibilidad de ver a Coldplay en vivo en 2025 ha reavivado la emoción y la esperanza entre los fans colombianos. La banda británica no es cualquiera, y su capacidad para ofrecer espectáculos inolvidables asegura que, de confirmarse la noticia, será uno de los eventos más importantes en la agenda del próximo año. Mientras tanto, solo queda estar atentos a las redes sociales y página oficial de la banda para conocer las tan esperadas fechas de su gira 2025.