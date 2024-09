Papá de Nataly Umaña reaccionó por primera vez a la separación de la actriz: “Habían llegado al hastío”

El hombre respondió con total sinceridad y dejó a más de uno con la boca abierta - crédito @famososhastalaz/Instagram

Una de las relaciones más comentadas fue la que sostuvieron Nataly Umaña y Alejandro Estrada, pues la pareja completó más de una década juntos cuando la actriz ingresó a La casa de los famosos Colombia. La ibaguereña en su paso por el reality decidió involucrarse en un romance fugaz con el cantante panameño Miguel Melfi, que participó en el mismo formato de convivencia durante cuatro meses.

Conforme avanzó el programa del Canal RCN, la ibaguereña fue sorprendida por Estrada que ingresó a la casa estudio para confirmarle que hasta ahí llegaba la historia de amor que juntos protagonizaron. La actriz resultó eliminada y el cucuteño, ingresó a formar parte de los participantes de MasterChef Celebrity, en el que conoció a Dominica Duque y decidió darse una oportunidad en el amor nuevamente.

Han pasado más de seis meses desde que la historia de amor terminó entre los actores y, cada uno tomó rumbos diferentes. Umaña recibió un llamado para formar parte de una producción en México y Estrada, continuó trabajando en sus negocios; sin embargo, no se había conocido el pronunciamiento de algunos de los padres de los actores y la ibaguereña en medio de una dinámica le preguntó a su papá lo que opinaba de su separación.

A través de sus redes sociales, Umaña le preguntó a su papá si había sido una buena idea alejarse de Alejandro y la respuesta sirvió para que, finalmente, la actriz deje de lado el tema para concentrarse en darse una nueva oportunidad en el amor. “Papi, tú estás de acuerdo con que yo me haya separado”, dice Umaña, a lo que el hombre le respondió: “Yo, sí, por muchos factores, factores energéticos. Ya yo veía que la relación de ustedes era una relación como de hastío, ya habían llegado al hastío”.

Después de esto, Nataly debió explicarles a sus seguidores que su padre al referirse a la palabra “hastío” se refería a que dos personas ya no se soportan al compartir los mismos espacios durante un largo tiempo. El clip fue replicado por una cuenta de entretenimiento, que dejó varias opiniones de los internautas que respaldaron el apunte del padre de la actriz.

Entre los comentarios más destacados están: “Reina no te separaste, te separaron, te dejaron porque montaste cacho”; “ella siempre intentando justificar lo injustificable”; “nena ya es tiempo de que lo superes, el man ya tiene otra y tú todavía dando lora con lo mismo”; “mami quédate mal parada para que sigas hablando de lo mismo después de tanto tiempo”, entre otros.

Qué dijo Miguel Melfi sobre Nataly Umaña

En una entrevista realizada en el pódcast Gordas de Envidia, presentado por María José, el personaje interpretado por el exparticipante Camilo Pulgarín, Miguel Melfi se refirió su relación con Umaña.

En la sección de Preguntas Gonorreas, a la inquietud de “¿Qué fue lo peor que te pasó en la casa?”, el cantante respondió refiriéndose a su romance con la actriz de Ibagué: “Lo peor que me pasó en la casa fue obviamente ese momento en donde me metí en un problema que pude evitar”. Destacando sus decisiones, añadió que: “En ese momento me dejé llevar por las emociones, por lo que sentía, por el gusto, por todo ese tipo de cosas y siento que cuando se trata de emociones y sentimientos uno no los puede controlar, eso es real, uno no controla cuando quiere o no quiere sentir algo por alguien, uno simplemente siente”.

Y agregó: “Yo pude decir ‘me gusta la pelada, prefiero esperar a cuando ella resuelva las cosas cuando dice que su relación ya no está funcionando con su marido y cuando terminen yo puedo intentar algo con ella’, pero estando encerrados uno empieza a pensar de otra manera y no dimensioné lo que estaba haciendo”, expresó el artista.