“No lo creí, los chilenos no somos así”: el testimonio de una turista que quedó sorprendida tras visitar a Colombia

Eva destacó la amabilidad y disposición de los colombianos tras su viaje por territorio nacional - crédito @azulita.eva / Instagram

Tras su viaje por Colombia, la creadora de contenido y adivinadora chilena conocida en redes sociales como Azulita Eva estaría pensando en no regresar a su país para escapar de las “caras largas y amargadas”, pues, según dijo, se encontró con una actitud amable que, aun habiendo experimentado, le resulta difícil de creer:

“Quiero hablar de la gente de Colombia (...) la verdad es que estoy impactada por la amabilidad y la forma de ser tan amable y cariñosa de los colombianos. Mi amiga me había dicho cómo eran, pero yo no creí que fuera tanto, ¿o será que tuve suerte y me tocó con pura gente bacana?”, dijo la joven.

Y es que, incluso, estando en la capital, donde se rumora que habría gente menos cálida, recibió un trato excepcional de ciudadanos y trabajadores del sector turismo, en los distintos espacios que visitó: “Es que estoy impresionada. Vas a una tienda y te hablan con respeto, con cariño, todos sonríen, son todos amables, te ayudan si haces una pregunta, si quieres algo te acompañan a buscar ese algo y los chilenos no somos así”.

En comparación con su país de origen, dijo sentir un mejor trato entre los cafeteros - crédito @Witch.azulita.eva / TikTok

En su país, “uno entra a una tienda en y solo les importa si vas a comprar o no. Eso acá no pasa, son demasiado amables, son tan simpáticos, sonrientes y aquí no se ven caras de culo, acá no se ve gente amargada. Es como si todos amaran sus vidas, sus trabajos y, los que somos chilenos, sabemos que en Chile abundan las caras de culo, las caras de amargado y la forma pesada para contestar”.

Su amiga, que ya conoce gran parte de Colombia, le dijo que no quería regresar a Chile a recibir malos tratos y “con la buena onda que se sale hasta por los poros” de los cafeteros, Azulita Eva estaría pensado lo mismo, pues:

“Al lado de la forma de ser de los colombianos, los chilenos somos unos pesados. Y me da lo mismo si los chilenos se molestan con mi comparación, porque es la verdad y lo digo habiendo recorrido mi país de norte a sur y tratando la gente. Hablo con bases (...) aunque no estoy diciendo que en Chile no exista gente buena onda”.

Francesa que vivió en Colombia dijo estar “entusada” por el país latino

“Tengo tusa por Colombia”, expresó Eva, más conocida como la francesa rola, a través de un video en TikTok, en el que compartió su experiencia tras volver a Francia después de vivir dos años en Bogotá y Cali. Según explicó, lleva más de un mes en su país de origen y aún experimenta una gran confusión sobre sus sentimientos al haber dejado atrás su vida en el extranjero.

En Colombia, las dinámicas sociales eran diferentes; bastaba con hacer una cita y utilizar cualquier medio de transporte disponible en la ciudad para ver a un amigo. Sin embargo, en su pequeño pueblo francés, la situación es mucho más complicada, lo que la ha llevado a sentirse inmersa en una profunda “soledad”.

Eva confesó que extraña mucho la vida en Bogotá, especialmente la manera en que “se mueven las cosas”. La describe como una etapa de su vida en la que experimentó una extraversión inusual en ella, ya que, a pesar de ser una chica bastante introvertida, se encontraba disfrutando plenamente del tiempo con sus amigos. Sin embargo, su regreso a Francia la hizo sentir como si “le hubieran cortado las alas”.

Eva explicó que no salió de Bogotá por voluntad propia - crédito @evasways / TikTok

Al instalarse de nuevo en los Alpes, nota una gran diferencia en la quietud en comparación con los Andes. Además, admite que las relaciones cambian tanto en Francia como en Colombia, más aún después de haber pasado dos años fuera. Durante ese tiempo, sus amigos franceses siguieron sus propios caminos, algunos se mudaron a otras ciudades o están atravesando transiciones personales. A pesar de haber intentado mantener el contacto con sus amigos colombianos y retomar sus relaciones en Francia, el proceso ha sido complicado, y más allá de sus padres, le ha sido difícil conectar nuevamente con las personas que conocía.

Eva también reconoce que la distancia ha afectado la cercanía con sus amigos colombianos. Aunque intentan mantenerse en contacto, la interacción no es la misma: “No hablamos tanto como antes, no hacemos tantos planes. A 10.000 kilómetros de distancia, ¿qué más se puede esperar?”. Aún así, extraña profundamente a sus amigos y la cotidianeidad que compartían.

Sus padres se han convertido en sus principales compañeros, lo que le ha permitido valorar su presencia, especialmente en momentos en que se siente sola. A pesar de estar trabajando, pasa mucho tiempo recluida en su habitación, reflexionando sobre su futuro. Lo tiene claro: planea regresar a Colombia dentro de seis meses como máximo.

Conocida como la francesa más rola, Eva espera regresar pronto a Bogotá - crédito @ecasways / Instagram

Para mantener viva su conexión con la cultura colombiana, Eva ha incorporado hábitos que aprendió en Bogotá, como bailar al menos 10 minutos al día y tomar café colombiano constantemente, una costumbre que adoptó durante su estancia en la capital.

Sin embargo, admite que su mente sigue anclada en Bogotá, lo que le genera cierta culpa, ya que cuando vivía allí estaba completamente inmersa en el presente, disfrutando de la vida sin prestar atención al tiempo. Ahora, se encuentra viviendo en el pasado, revisando fotos, o proyectándose hacia el futuro cuando pueda regresar. Aun así, entiende que es normal sentirse así, pues su regreso a Francia no fue por elección propia, sino motivado por la necesidad de revisar su situación migratoria y mejorar su economía.