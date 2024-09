Melina Ramírez reveló quién se encarga de qué en su casa: ¿mala para la cocina?

La presentadora compartió con sus seguidores la experiencia - crédito @chismescalientescol/Instagram

Melina Ramírez es considerada una de las presentadoras más bellas de la televisión nacional, sus inicios en el mundo del entretenimiento se registraron cuando concursó para ser Señorita Colombia, y fue elegida Primera Princesa. Después de esto, formó parte de programas como El Desafío Súper Humanos (2017) y el concurso de imitación Yo me llamo.

En su paso por el reality de pruebas físicas como presentadora, Ramírez se enamoró de Mateo Carvajal, con quien sostuvo una relación al terminar el formato de convivencia en Cap Cana y tuvo a su hijo Salvador. La pareja terminó en 2019, meses más tarde la vallecaucana encontró el amor nuevamente en los brazos del actor y cantante Juan Manuel Mendoza, con el que se casó en octubre de 2023.

Desde ese momento, la caleña ha compartido algunos detalles sobre su relación con el integrante de la obra Hombres a la plancha. Recientemente, a través de sus redes sociales, Melina realizó una dinámica en la que invitó a sus seguidores a participar y que tenía como objetivo contar cómo se distribuyen las cargas dentro del hogar, además, si alguno daba en el blanco sobre algunas de esas prácticas en su relación con Mendoza.

“¿Quién hace qué en la casa? Les voy a dejar unas cositas para que ustedes respondan y para que también adivinen a ver en mi casa, nuestra casa, quién hace qué: Juan o yo”, fue la invitación que hizo la presentadora a sus fanáticos a través de las InstaStories. Las encuestas estaban dirigidas a las actividades domésticas como hacer aseo, cocinar, lavar o planchar y reveló cuál es la tarea que más dificultad implica para ella.

Una a una las fue enumerando; sin embargo, aclaró que para la cocina no tiene mayores habilidades, teniendo en cuenta que “se me quema hasta el agua, pero también soy la persona del orden, a la que le encanta tener todo arreglado en la casa, lindo, me gusta estar cambiando cositas”. Agregó, además, que le encanta comprar cosas para el hogar como vajillas, floreros, sábanas y todo lo que implique decoración.

La publicación rápidamente generó algunos comentarios de sus seguidores, entre los que destacan: “Está bien, no todas las mujeres tenemos que ser diestras para la comida, los hombres también cocinan”; “debería darnos consejos de decoración para las casas, se ve que tiene buen gusto”; “pobre Juan Manuel, pero si soy, vivo a punta de domicilios”; “después de los 30 gastas más en ollas y sábanas que en rumba”, entre otros.

El emotivo mensaje de Juan Manuel Mendoza a Salvador

En medio de la celebración por su matrimonio con Melina Ramírez, el actor Juan Manuel Mendoza dedicó unas sentidas palabras a Salvador, hijo de la vallecaucana con Mateo Carvajal. Aunque en redes sociales se especuló que la presentadora de Yo me llamo no tuvo en cuenta al menor, lo cierto es que las imágenes mostraron una imagen completamente diferente.

El primero en dedicar unas tiernas palabras fue Juan Mendoza para Salvador: “Estaré ahí siempre, cuando me necesites. Ahí estoy, para toda la vida, Salva”. Posteriormente, el turno fue para su hija Valentina: “Para mi princesa, qué bendición tener la familia que tanto siempre hemos soñado ¡Te amo! ¡Los amo!, y le doy gracias a Dios, por esto, por mi familia”.

Melina también aprovechó para dedicarle unas emotivas palabras a Valeria, hija de Juan Manuel: “Prometo amarte y cuidarte para siempre. Te amo”. Después de las sentidas palabras, la pareja le entregó a sus hijos un regalo que simboliza la unión como familia, los puntos cardinales y la estabilidad parental.