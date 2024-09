Mal parqueados de iglesias tienen “mamados” a los bogotanos, distrito pide “autorregulación y respeto” a los feligreses

Zonas peatonales fueron invadidas por los feligreses - crédito @JuanPabloY2K/X

Dentro del Plan de Desarrollo de Bogotá que fue aprobado había varios artículos que generaron polémica en la ciudadanía, uno de ellos era el 181, que indica que el distrito debe permitir el parqueo de vehículos de feligreses durante el tiempo que dure un culto religioso.

Además de los concejales que se manifestaron en contra del artículo, también se destacó que esto cambia por completo el acuerdo 695 de 2017 que regulaba las zonas de estacionamientos públicas como espacios operados por la Secretaría de Transporte.

Cabe mencionar que el artículo 181 indica que “Los vehículos que transporten a los fieles hacia los lugares de culto tendrán permitido estacionar en zonas adyacentes a los lugares de reunión religiosa, bajo las consideraciones establecidas en el presente artículo y de acuerdo con las habilitaciones y los estudios técnicos que realice la secretaría de Movilidad”, pero esto parece no estarse cumpliendo en la ciudad.

Un bogotano denunció en su cuenta de X que ya estaba “mamado” —término colombiano para expresar cansancio— del parqueadero en el que se ha convertido una zona pública en Ciudad Salitre y publicó múltiples fotografías en las que se observan vehículos estacionados hasta en la zona de la ciclorruta.

Además de postear las fotos, el usuario etiquetó al alcalde Carlos Fernando Galán, Tránsito Bogotá, la Secretaría de Movilidad y hasta a los concejales Juan Daniel Oviedo y Daniel Briceño para pedirles que lo ayuden a terminar con esta problemática.

Desde la Secretaría de Movilidad le respondieron al ciudadano afirmando que a pesar de los operativos que se han llevado a cabo, no han podido recuperar el espacio público de la ciudad por falta de colaboración de los ciudadanos.

“Gracias por tu reporte. Entre el 1 de enero y el 31 de agosto, hemos llevado a cabo más de 14.480 operativos de recuperación del espacio público en la ciudad, enfocados en el mal parqueo; pero necesitamos de un cambio de comportamiento de los conductores para que esta mala práctica sea erradicada en Bogotá”.

Debido a esta respuesta, los comentarios en contra de la intervención del distrito a estos problemas se registraron de manera masiva y la publicación se hizo viral por los testimonios sobre las afectaciones que generan los mal parqueados en la capital.

“He tenido que ver personas con movilidad reducida y padres de familia con coches o hijos en bicicletas con rueditas de apoyo, tener que bajarse a la calle y uno no puede decir nada”, indicó un usuario.

Ante esta situación, el secretario general de Bogotá, Miguel Silva Moyano, se pronunció por este mismo medio y le hizo un llamado a los feligreses de la capital.

“Desde la alcaldía @Bogota estamos haciendo un mayor esfuerzo por aplicar la autoridad en las calles, pero necesitamos un cambio de consciencia de la ciudadanía. Hacemos un llamado a las comunidades religiosas a que nos ayuden con un poco de autorregulación y respeto por los demás”, manifestó Silva Moyano. +

La intervención de Silva no fue recibida con agrado por parte de los usuarios, que afirmaron que este tipo de mensajes no son escuchados y aseguraron que lo que se requieren son castigos para los conductores que no cumplan con las normas de tránsito en general.

“Hacen un llamado jajaja. En serio que alcaldía tan inservible, cada día se superan”, “Te acompaño en la mamades con el parqueadero que la iglesia montó en La Castellana” o “Es solo un ejemplo. En muchos sitios de Bogotá pasa. Deberían pasar, tomarle foto a cada uno, y su carta a la casa”, fueron algunos de los comentarios.

Debido a esta situación, otros usuarios recordaron que expertos ya habían destacado que esta regulación era negativa, por ejemplo, el director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional, José Rojas, había indicado que “los domingos y algunos días en la semana las iglesias crean un colapso total, pregúnteles a los vecinos del Polo y otros barrios. Iglesias deben promover que fieles vayan a pie o transporte público, crear parqueaderos, y no parqueo en vía”, señaló Rojas a El Espectador.