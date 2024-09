Incluso si el fenómeno de La Niña llegara antes del 2025, estas dos regiones no tendrían lluvias en Colombia

La Niña podría llegar a finales de octubre, según el Ideam - crédito Colprensa

Con al menos una veintena de incendios forestales activos y la crisis del sistema Chingaza obligando a Bogotá a regresar al esquema de racionamiento de agua de nueve días, los colombianos siguen a la espera del fenómeno de La Niña, previsto para el primer o segundo trimestre del 2024.

Sin embargo, el 12 de septiembre, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) volvió a cambiar su previsión de un 66% de probabilidades de que las lluvias llegaran al país durante el trimestre de septiembre, octubre y noviembre.

Algunos expertos sugieren que, en definitiva, La Niña golpeara con especial intensidad la zona centro y sur de Colombia a finales de octubre, pero Andrea-Devis Morales, profesora doctora en oceanografía y profesora del programa de ciencias del sistema tierra de la Universidad del Rosario, dijo en entrevista para Red+ Noticias: “Para declarar La Niña se requieren anomalías negativas mayores a -0,5 °C por tres meses consecutivos en la región Niño 3.4, y eso no ha pasado todavía, entonces no veo probable que empiece en el mes de octubre” y explicó que “las probabilidades no son tan confiables porque tenemos una condición que no habíamos vivido nunca: cada año es el año más caliente y no solo en la parte atmosférica, sino también en el océano”, como en Natagaima (Tolima), en donde llegaron a registrarse 41 °C.

Amazonía y el Orinoco podrían no tener lluvias durante el resto del año - crédito Carlos Ortega / EFE

Como bien dijo el teniente coronel Giovanni Jiménez, subdirector de metereología del Ideam, al medio citado: “Llevamos 12, 13 meses rompiendo récords de temperaturas. Hay unas condiciones envolventes a nivel global que están cambiando los patrones de comportamiento normal del clima”.

Sin embargo, algunos expertos del clima no pierden la esperanza de que La Niña, por fin, alcance al país en octubre, con todo y que “no en todo el país se presentará de la misma manera su impacto”, de acuerdo con la jefe de la Oficina de servicio de pronóstico y alertas (Ospa) del Ideam, Tatiana Sierra.

En concreto, en las regiones de la Orinoquía y el Amazonas “puede darse un déficit de precipitaciones”, aunque, en las regiones Caribe, Pacifica y Andina se prevé que las precipitaciones sean mayores al récord histórico en octubre y noviembre, según declaraciones entregadas a Red+Noticias.

Algunos expertos sugieren que el inicio de La Niña no es probable en lo que resta del año - crédito Colprensa

Bogotá: fuertemente afectada por la sequía

A pesar de que La Niña podría empatar con la segunda temporada de lluvias del año y la temporada de ciclones tropicales de llegar en octubre, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán se vio obligado a modificar el esquema de racionamiento, debido a que “las lluvias que estaban previstas para Bogotá no llegaron, como todos lo han visto julio, agosto y septiembre, que son históricamente los meses que tienen más precipitaciones en la ciudad y la región han sido atípicamente secos”.

Junto a su homólogo en Soacha, el director de la Región Metropolitana Bogotá y la gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) informó la tarde del viernes 20 de septiembre que se tomó la ”decisión de volver al esquema de racionamiento todos los días, a partir del próximo 29 de septiembre, y en los nueve turnos que inicialmente se establecieron en abril. Esto significa que los turnos para cada zona van a rotar cada 10 días”.

Fotografía cedida por la oficina de comunicaciones de la Alcaldía que muestra al alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, durante una rueda de prensa este viernes en Bogotá (Colombia). EFE/Alcaldía de Bogotá

Con esto en mente, la medida de racionamiento fue establecida de la siguiente manera:

Domingo, 29 de septiembre : racionamiento de agua para el turno 1.

Lunes, 30 de septiembre : racionamiento de agua para el turno 2.

Martes, 1 de octubre : racionamiento de agua para el turno 3.

Miércoles, 2 de octubre : racionamiento de agua para el turno 4.

Jueves, 3 de octubre : racionamiento de agua para el turno 5.

Viernes, 4 de octubre : racionamiento de agua para el turno 6.

Sábado, 5 de octubre : racionamiento de agua para el turno 7.

Domingo, 6 de octubre : racionamiento de agua para el turno 8.

Lunes, 7 de octubre : racionamiento de agua para el turno 9.

Martes, 8 de octubre : racionamiento de agua para el turno 1.

Miércoles, 9 de octubre : racionamiento de agua para el turno 2.

Jueves, 10 de octubre : racionamiento de agua para el turno 3.

Viernes, 11 de octubre : racionamiento de agua para el turno 4.

Sábado, 12 de octubre : racionamiento de agua para el turno 5.

Domingo, 13 de octubre : racionamiento de agua para el turno 6.

Lunes, 14 de octubre : racionamiento de agua para el turno 7.

Martes, 15 de octubre : racionamiento de agua para el turno 8.

Miércoles, 16 de octubre : racionamiento de agua para el turno 9.

Jueves, 17 de octubre : racionamiento de agua para el turno 1.

Viernes, 18 de octubre : racionamiento de agua para el turno 2.

Sábado, 19 de octubre : racionamiento de agua para el turno 3.

Domingo, 20 de octubre : racionamiento de agua para el turno 4.

Lunes, 21 de octubre : racionamiento de agua para el turno 5.

Martes, 22 de octubre : racionamiento de agua para el turno 6.

Miércoles, 23 de octubre : racionamiento de agua para el turno 7.

Jueves, 24 de octubre : racionamiento de agua para el turno 8.

Viernes, 25 de octubre : racionamiento de agua para el turno 9.

Sábado, 26 de octubre : racionamiento de agua para el turno 1.

Domingo, 27 de octubre : racionamiento de agua para el turno 2.

Lunes, 28 de octubre : racionamiento de agua para el turno 3.

Martes, 29 de octubre : racionamiento de agua para el turno 4.

Miércoles, 30 de octubre : racionamiento de agua para el turno 5.

Jueves, 31 de octubre: racionamiento de agua para el turno 6.