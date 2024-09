De “delirante” y “populista” no bajan a Petro por “aterradora” idea de bajar la edad para jubilarse en Colombia

Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, dice que está aterrado por los actos delirantes de Gustavo Petro, quien quiere reducir la edad de jubilación en Colombia - crédito @MauricioCard7X

El presidente Gustavo Petro sorprendió, una vez más, con el discurso que dio, el jueves 19 de septiembre, tras la denominada “marcha por las canas” en la que centenares de colombianos defendieron la reforma pensional del Gobierno, sancionada como ley de la República el 16 de julio de 2024 y que entrará en vigor el 1 de julio de 2025.

En la intervención que hizo en la plaza de Bolívar, en Bogotá, el mandatario afirmó: “Yo sí creo que la humanidad debería ver que, en vez de aumentar la edad de pensión, lo que deberíamos ya estar discutiendo en todo el mundo es cómo se reduce la edad para pensionarse”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Además, dijo que “esta porquería metida en la cabeza nos lleva a pensar que la vida del ser humano es ‘trabajar, trabajar y trabajar’. Que va, quién le dijo. qué equivocación tan garrafal”.

Ante esto, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas se mostró sorprendido y, por medio de un video en redes sociales, mostró su reacción al respecto, con la que se declaró en desacuerdo con el presidente colombiano. Según él, quedó aterrado.

La reforma pensional de Gustavo Petro entrará en vigencia el 1 de julio de 2025, pero en esta no tocó la edad de jubilación - crédito Juan Cano/Presidencia

“No sé si ustedes vieron este video. Queda uno entre aterrado y preocupado porque estos son actos delirantes de un populista que quiere agradar, que quiere decir que nos vamos a poder pensionar más jóvenes, que no vamos a tener que trabajar, que no nos tenemos que esforzar”, dijo el exfuncionario.

Calificó las afirmaciones como un acto de desespero de un presidente que se sabe que está contra las cuerdas, que está perdiendo respaldo, que para llenar la plaza de Bolívar tiene que traer la gente, traer los buses, darle la comida a la gente y qie se está quedando sin discurso.

Petro se queda sin discurso

Según él, se está quedando sin discurso porque lleva dos años de gobierno y debería estar hablando de lo que haya logrado, de lo que ya resolvió, de las construcciones, de las obras, de lo hecho en Colombia, del progreso, pero no es así.

Según expertos, la reforma pensional debería tener otra "mini reforma" en el Congreso de la República para beneficiar a los colombianos - crédito Colprensa

“Está totalmente ausente. Lo único que puede hacer el presidente Petro para mantener la atención del público cautivo es ofrecerles lo imposible, que se van a jubilar a los 50 años, que no tienen que trabajar”, lamentó.

Insistió en que el trabajo es lo que representa, caracteriza y ejemplifica a Colombia, un país trabajador, madrugador, que se esfuerza, un país donde el trabajo dignifica, porque es algo que motiva entusiasma, porque es la manera de conseguir los recursos para educar a los hijos, para mejorar la vivienda, para progresar.

Edad de jubilación

“Y la edad la jubilación, ¿con qué vamos a pagar una jubilación más baja?, ¿cuáles son los recursos? ¿Por qué no lo propuso en la reforma pensional que acaba de aprobar?, si era su objetivo”, cuestionó. Enfatizó en que lo de Petro es el populismo en su mejor expresión, pero que ese populismo más el desespero es lo que lleva a Colombia a una situación donde se está lejos del progreso.

El 19 de septiembre hubo marchas en Bogotá, Barranquilla, Armenia, Medellín y Soacha en favor de la reforma pensional del Gobierno Petro - crédito Colprensa

“Estamos lejos de la visión, del sueño de lo que queremos, de la ambición que tenemos todos los colombianos. Esto, realmente, es mediocre. Esa es la única palabra con la que se puede describir la mediocridad, porque un gobierno que está haciendo agua, solo puede recurrir a unos mensajes que tratan de generar unas ‘vivas’ por allá de la gente que le dice que no quiere trabajar y quiere pensionarse”, señaló el exministro Cárdenas.

Remarcó que esa no es la función de un presidente en ejercicio, por lo que adujo que Colombia está mal y va perdiendo este partido. Sin embargo, como mensaje de esperanza, advirtió que Colombia no se deja y no va a “colgar los guayos”.

Como la selección Colombia

Por eso, dijo que “necesitamos es recomponer el equipo y ganar el partido y eso es lo que vamos a hacer. No vamos a dejarnos derrotar: como los mejores momentos de la selección Colombia, somos capaces en los últimos minutos anotar los goles y salir adelante”.

Mauricio Cárdenas finalizó la grabación al decir que “no nos vamos a dejar derrotar con este tipo de discursos”.