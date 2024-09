Así fue el rescate del perro golpeado dentro de un ascensor en un conjunto residencial de Bogotá

Un caso de maltrato animal tiene consternada a la comunidad - crédito @AnimalesBOG/X

Personal del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba), junto con la Policía de Bogotá, acudieron a un conjunto residencial en la localidad de Fontibón, en Bogotá, para atender un caso de violencia contra un perro de raza pastor alemán dentro de un ascensor.

Durante los patrullajes de rutina, los uniformados adscritos a la Estación de Policía Fontibón fueron alertados sobre la actitud sospechosa de un hombre que, al parecer, habría maltratado al canino sin ningún motivo.

Fue así como los agentes realizaron las acciones correspondientes con el Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca, para valorar al cachorro por médicos veterinarios. En la vivienda ubicada en el barrio El Recodo, le realizaron exámenes de chequeo para determinar si tenía alguna lesión a nivel físico o emocional.

El canino fue valorado para determinar si tenía alguna lesión - crédito Policía Bogotá

Así como informó la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental: “Gracias a las denuncias por parte de la comunidad, se realiza la verificación de un posible caso de maltrato animal en la localidad de Fontibón. En un trabajo conjunto con la Idpyba, los médicos veterinarios de la entidad evaluaron al canino basándose en los principios establecidos en la ley 1774 del 2016″.

Después de la valoración, se determinó que al canino no tenía lesiones, pero estarán supervisadas por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.

Además, el Idpyba reveló que al llegar a la vivienda, la cuidadora del pastor alemán señaló que “el presunto agresor ya no habita en el predio y que por proceso civil en curso él no volverá al lugar”. En caso de que el agresor regrese al lugar, el canino tendrá que ser retirado preventivamente por alto riesgo.

El pastor alemán fue encontrado sin lesiones - crédito @AnimalesBOG/X

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, “debe ser monitoreado el caso, para asegurarse que la cuidadora en verdad no estaba al tanto de los malos tratos que le daba su pareja al perrito”; “Era mejor haberlo retirado temporalmente”; “Hay que ubicar a ese sujeto! No puede quedar impune!”; “Que belleza de perro, pobrecito soportar las patadas de ese psicópata, justicia se ve que la dueña está protegiendo al agresor. Hay que encontrarlo para que pague por el maltrato animal”: fueron algunos de los mensajes.

La Policía Nacional informó a la comunidad que su patrulla de rescate animal está dedicada a combatir todas las formas de maltrato animal. Además, se ha puesto a disposición una guía para gestionar denuncias en casos de maltrato, con el objetivo de fomentar el cumplimiento de las normas sobre el respeto a los animales y promover la convivencia pacífica entre las personas.

Finalmente, la institución invitó a la ciudadanía a reportar de manera oportuna casos de maltrato animal cometidos en flagrancia o que sean una emergencia a la línea 123, línea contra el maltrato animal: 018000115161 o al correo institucional: proteccionanimalbogota@animalesbog.gov.co

¿Cómo se conoció el caso?

Bogotá fue escenario de un caso de maltrato animal que generó indignación en redes sociales. El incidente ocurrió el jueves 19 de septiembre de 2024, cuando un joven golpeó repetidamente a su perro, un pastor alemán, dentro de un ascensor en un conjunto residencial de la localidad de Fontibón.

Los hechos se produjeron la tarde del jueves 19 de septiembre de 2024, luego que el animal se orinó dentro del elevador - crédito @pasa_enbogota/Instagram

El video captado por cámaras de videovigilancia, se difundió ampliamente en redes sociales y grupos de mensajería instantánea, provocando una ola de repudio entre los usuarios.

El video muestra cómo el perro, visiblemente inquieto, no pudo contenerse y terminó orinándose dentro del elevador. La reacción del dueño fue violenta: comenzó a golpear al animal con patadas, lo que generó temor en el perro, que mostró señales claras de sumisión y miedo, como bajar las orejas y recoger la cola entre las piernas. La agresión continuó hasta que la puerta del ascensor se abrió y el joven salió junto a su mascota, que lo siguió temerosa.

Este acto de violencia contra el animal fue ampliamente condenado por los amantes de los animales y usuarios de la red social X. Muchos señalaron la falta de paciencia y empatía del dueño, y exigieron justicia para el pastor alemán.