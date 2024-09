Westcol no pudo entrar a El Salvador: le cancelaron su asistencia el evento Gamergy

El Salvador le cerró las puertas a Westcol por comentario despectivo sobre las mujeres de ese país - crédito @westcol/Instagram

El creador de contenido Luis Villa, más conocido como Westcol, está nuevamente en el centro de la polémica y no participará en el evento de videojuegos en El Salvador, debido a un comentario despectivo que lanzó contra las mujeres del país centroamericano.

El streamer paisa había sido anunciado como una de las estrellas invitadas para Gamergy El Salvador, un evento que reúne lo mejor del mundo de los videojuegos, esports y entretenimiento digital a nivel internacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Sin embargo, Westcol, que se proclama como el streamer número uno de Latinoamérica, ha estado en el ojo del huracán por sus polémicos comentarios hacia las mujeres salvadoreñas.

El presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (Indes), Yamil Bukele, informó que el gamer ya no será parte de la edición de Gamergy El Salvador a causa a sus expresiones inapropiadas hacia las mujeres del país.

El Salvador le cerró las puertas a Westcol por comentario despectivo sobre las mujeres de ese país - crédito @ybukele/X

A través de sus redes sociales, el funcionario afirmó que “es lamentable la forma en la que WestCOL se expresó sobre las mujeres de El Salvador. En lo personal, no había escuchado antes sobre este tema. Hicimos nuestra tarea al conversar al respecto con la empresa productora del Gamergy”.

Entre líneas seguidas, el presidente de la Indes agregó: “Considero poco acertado que el joven en cuestión crea que todo fue un juego y, peor aún, que se trata de sólo ganar una batalla más. Lamento los inconvenientes que esto pudo haber causado. Sé que hay mucha gente valiosa en este gremio que merece mi total respeto y admiración”.

De esta manera fue como el Bukele afirmó que el creador de contenido colombiano no estará en el gran evento que está programado para el 26 de octubre en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda. “Por nuestra parte anunciaremos los talentos que sí nos acompañarán en este evento, que ha sido preparado para toda la gran familia salvadoreña”, concluyó en su cuenta de X.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, “gracias por escuchar a la gran mayoria de Salvadoreños...”; “Excelente decisión”; “Así es, este sujeto faltó el respeto de las salvadoreñas, por lo cual es la mejor decisión “; “Admirable y respetable tu postura al respecto Yamil 👏🏼👊🏼 Enhorabuena por tu humildad al atender el llamado legítimo de respeto a la dignidad de nuestras mujeres. Ojalá se oficialice tu postura como autoridad, y el mensaje sea claro y contundente para que cualquier ‘famoso’”: fueron algunos de los mensajes.

Westcol ya no será parte del Gamergy edición El Salvador - crédito @GAMERGY_En/X

¿Qué dijo Westcol?

El creador de contenido colombiano ha sido foco de controversia debido a sus declaraciones polémicas. Su reputación de hacer afirmaciones homofóbicas se ha visto reforzada durante sus transmisiones en vivo.

En una de sus visitas en El Salvador, el paisa desató todo tipo de reacciones intensas, pues en ese momento expresó comentarios negativos sobre los salvadoreños, centrándose particularmente en las mujeres del país.

“Ha sido el peor país (...) Le voy a decir donde yo he visto menos mujeres lindas, donde no he visto ni una (...) Yo la verdad nunca la había pasado tan mal con todo respeto socio (...) Parce, ¡El Salvador! Socio, yo fui con Carlos y nosotros hicimos una apuesta desde que llegamos: el que vea una mujer linda primero, gana (...) Nos fuimos y nunca vimos una.. Nunca...”

Westcol en medio de su transmisión expresó: “Yo terminé con una colombiana, o sea , fue la única mujer linda que vi... Cuando fui me le acerqué y era colombiana (...) La única socio, una cosa impresionante webón... jamás en mi vida yo había vivido una experiencia tan horrible”.

Westcol ya no será parte del Gamergy edición El Salvador por expresiones impropias hacia las mujeres - crédito westcol / Instagram

El streamer Westcol que cuenta con 1,4 millones de seguidores en la red social de Twich, 2.5 millones en Instagram, más de 700.000 en YouTube y más de 110.000 en TikTok, incluso pidió que en su regreso a El Salvador “todas las mujeres lindas se reúnan en un solo lugar”. Además, agregó “voy a El Salvador, está confirmado… un país contra mí, y gané, jajaja”.