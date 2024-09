Regalos para el día del amor y la amistad curiosos: joven fue visto paseándose con una gallina, tenía hasta moño

Su curioso detalle no pasó desapercibido en las redes - crédito @PasaenBogota / X

Ni flores, ni peluches, ni un perfume. El regalo ideal de un joven para amor y amistad en Bogotá resultó ser una gallina que, con todo y moño, estuvo paseando la tarde del sábado 21 de septiembre por Transmilenio.

Su regalo, cuando menos curioso, no pasó desapercibido entre los pasajeros que, ni cortos ni perezosos, decidieron sacar su teléfono celular y registrar lo ocurrido para luego compartirlo en las redes sociales.

“Él sí sabe cómo es. Va a ganarse a la suegra para que les haga el sancochito pal’ día”, “Y mi ex me decía que no me podía dar una vaca”, “¿Qué tal uno viviendo en Europa y perdiéndose de esto? No, gracias”, “Esta es mi Colombia”, “Bogotá es realismo mágico”, se lee en alguna de las reacciones a la publicación.

Y es que el suyo, lejos de ser un regalo convencional, prometía sorprender, para bien o para mal, a la persona que lo recibiera. De ahí que, en plataformas como X (antes Twitter) jugaran a adivinar de quién se trataba.

¿Se puede viajar con una gallina en Transmilenio?: esto dice el manual del usuario

En su apartado de viajes con mascotas, el Manual del usuario de la empresa Transmilenio específica que “se permite el ingreso de usuarios al Sistema con animales domésticos tipo mascota, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones”, y, de acuerdo con el médico veterinario Juan Enrique Romero, la gallina es un animal doméstico desde el 1.500 A.C.

Así que, de cumplir con las especificaciones de viaje, en teoría, podría ser transportada en Transmilenio. Sin embargo, para el caso del Día del amor y la amistad no tuvieron en cuenta que: “Los perros, gatos u otras mascotas pequeñas deben ser trasladadas en un guacal o jaula construida de forma sólida, con la cual se impida que salgan libremente y se garanticen las condiciones de salubridad pública y aseo”.

Otras condiciones para el ingreso de mascotas a los buses y estaciones del sistema son:

Los perros de razas medianas y grandes deben ingresar con collar y siempre estar sujetos por sus dueños. Durante el viaje deben permanecer en el piso.

Por razones de seguridad ningún usuario podrá transportar más de una mascota al mismo tiempo, independientemente de si lo hace con collar o en un contenedor o guacal.

Se prohíbe llevar cualquier tipo de mascota en los brazos.

En ningún caso se permite subir las mascotas o los guacales y jaulas a las sillas.

Quien viaje con una mascota debe portar el carné de vacunación vigente y presentarlo, en caso de ser requerido por la autoridad, según lo exige el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana.

Las mascotas no deben ser alimentadas dentro del Sistema. Tampoco está permitido llevar recipientes con alimentos sólidos o líquidos dentro del contenedor o guacal.

Los perros de razas potencialmente peligrosas solo pueden ser llevados por un mayor de edad, deben ingresar con collar y bozal, manteniéndolos puestos durante todo el viaje.

Los animales lazarillos pueden ingresar al Sistema sin bozal y deben estar debidamente identificados. Artículo 87 de la Ley 769 de 2002.

No ingrese con animales salvajes o animales domésticos, tipo mascotas, que no cumplan con lo establecido en este manual.

¿Cuánto presupuesto destinaron los colombianos a celebrar el Día del amor y la amistad en el 2024?

Este año, ocho de cada diez colombianos celebrarán el Día del Amor y la Amistad, de acuerdo con la encuesta realizada por la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), informó la entidad. Además, el 60% de los encuestados participará en el popular juego del amigo secreto.

Entre los regalos más elegidos, los chocolates o dulces ocupan el primer lugar con un 22%, seguidos de las invitaciones a comer con un 21%. Otros obsequios destacados son ropa y calzado (13%), bisutería y joyería (11%), y tanto flores como cosméticos con un 10% cada uno.

En cuanto al presupuesto para los regalos, el 40% de los colombianos planea gastar entre $50.000 y $100.000, mientras que un 23% destinará entre $100.000 y $200.000. Por otro lado, el 29% no superará los $50.000 en sus compras, y un 8% desembolsará más de $200.000.