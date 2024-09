Más de 3.000 bogotanos de escasos recursos y población vulnerable vivieron una experiencia de terror en reconocido parque de diversiones

El evento social contó con la asistencia de más de 3.000 bogotanos en condición de vulnerabilidad - crédito Colparques

Como parte del lanzamiento de la cuarta edición de Terror al Parque, una iniciativa entre Colparques y el parque Mundo Aventura, más de 3.000 capitalinos de escasos recursos y pertenecientes a las poblaciones vulnerables de Bogotá tuvieron la oportunidad de vivir una noche de espantos de forma gratuita.

La iniciativa, que ya cumple su cuarto año consecutivo, contó con la participación de entidades sin ánimo de lucro, el Distrito y fundaciones de la capital que apoyan el desarrollo de poblaciones de escasos recursos y con condiciones específicas, como el caso de la Fundación María José, la Liga Contra el Cancer, Secretaria de cultura, Secretaria de salud, la alcaldía local de Kennedy y la Mesa local Lgbtiq+.

“Colparques es una entidad sin ánimo de lucro de la Cámara de Comercio de Bogotá que tiene como finalidad también no olvidarse nunca de las personas que no tienen la oportunidad de vivir una experiencia como esta. Entonces organizamos una fecha en la que hicimos la convocatoria con diferentes fundaciones para que personas que no tienen la posibilidad de pagar, pudieran venir a vivir esta experiencia”, señaló Andrés Falla, director del Colparques.

Entretanto, el parque Mundo Aventura aseguró que la nueva edición de Terror al Parque tiene como propósito ayudar a la ciudad en su plan de convertirse en una capital de entretenimiento, ofreciendo a los visitantes nacionales e internacionales la oportunidad de divertirse en las atracciones de mediano y alto impacto, además de sumergirlos en un mundo de suspenso y terror en las siete casas que han dispuesto para esta versión: Búnker Psicópata, Manicomio, Cementerio Zombie, Tortura, Furia, Viaje Fobia e infierno.

Terror al Parque de Mundo Aventura estará abierto durante los fines de semana de octubre - crédito Colparques

Con la invitación especial a las comunidades vulnerables de la ciudad, se dio apertura oficial al evento que estima la presencia de 45.000 asistentes durante el mes que estará abierto al público en un horario nocturno. “Hacemos lo que nos gusta hacer: no olvidarnos de las personas que no pueden vivirlo y ser sociales como siempre lo ha venido siendo Colparques”, concluyó Andrés Falla.

Las jornadas nocturnas en Mundo Aventura ofrecerán seis experiencias itinerantes que incluirán la interacción con personajes icónicos del terror, tales como asesinos de películas, payasos del infierno, duendes, zombies, entidades espectrales y psicópatas ruidosos. Estos personajes, representados por más de 250 jóvenes actores entrenados en manejo de incidentes, manejo de voz, vestuario y maquillaje, crearán una auténtica experiencia inmersiva.

Según Corparques, esta iniciativa no solo diversifica la oferta de entretenimiento en Bogotá, sino que también refuerza el posicionamiento de la ciudad como un destino turístico destacado para el Halloween. “Con una inversión significativa en la construcción de nuevas estaciones y la tematización de los escenarios, buscamos crear un evento que no tiene paralelo en la región”, afirmó la entidad.

