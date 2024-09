Los secretos del allanamiento a propiedad de un reconocido artista popular: “Ella cumplió con todo”

Quiñonez reveló que ha pensado en vender sus propiedades - crédito @CiroQuiñonez/YouTube

Luego de cambiar de género, la carrera musical de Ciro Quiñonez ha tenido una proyección positiva con el éxito de su sencillo Regalada sales cara, mismo por el que protagonizó una pelea pública con su colega Giovanni Ayala, que incluyó amenazas por WhatsApp.

Sin embargo, el cucuteño fue noticia nacional el 27 de agosto debido a que las autoridades en la capital de Norte de Santander allanaron una de sus propiedades por estar vinculada con un secuestro.

En ese momento, el Gaula Militar informó que tenían información de que el responsable del secuestro a un comerciante en Cúcuta se estaba hospedando en una propiedad a nombre del artista, pero en el momento del operativo ya no estaba el señalado en la propiedad.

Debido a que su nombre fue ligado a la investigación, Quiñonez se pronunció en contra del accionar de los uniformados, puesto que: “también encañonaron a mis papás y ellos pasaron un susto sin saber qué sucedía. Me dañaron las puertas, pero bueno, supongo que hace parte de su proceder”.

Ciro Quiñonez reveló secretos del operativo

El artista es propietario de ocho apartamentos en Cúcuta - crédito @CiroQuiñonez/YouTube

En diálogo con La Red, Quiñonez expuso que tiene ocho apartamentos que suele arrendar en Cúcuta y que estos están a cargo de su mamá y familiares cercanos “para que ellos se entretuvieran”.

Sobre el episodio de allanamiento, el artista indicó que antes de arrendar piden documentación de la persona que será responsable del contrato, pero no pueden respaldar el accionar de los individuos afuera de la propiedad.

“Fue terrible porque nosotros sabemos lo que hacen los huéspedes, nos cuidamos mucho en eso, pero no podemos saber qué hacen afuera, estaban involucradas en un secuestro”, indicó el cantante.

Debido a su fama en Norte de Santander, los uniformados lo reconocieron en las fotografías que hay suyas dentro del inmueble, por lo que su madre decidió llamarlo para informarle que estaba pasando y revelarle que los inquilinos se habían escapado antes de que los militares llegaran.

“Mi mamá me llama a la una de la mañana, me habla normal, pero en la tercera palabra se suelta en llanto. Los agentes van entrando y ven los cuadros de Ciro, pero ya no estaban, se habían ido ese mismo día”, indicó Quiñonez.

El cantante afirmó que la más perjudicada fue su madre - crédito @CiroQuiñonez/YouTube

Sobre qué conocía de los señalados por las autoridades, Ciro recordó que la persona que arregló el tema del arriendo con su madre fue una mujer y que tras el episodio que vivieron se tomó la decisión de pedir el pasado judicial de los futuros interesados en hospedarse en sus apartamentos.

“Arreglo una muchacha, ella cumplió con todo, cuando me pasaron al mayor, me dieron más tips para ser más estricto, para no pasar con esas cosas. Ellos se dieron cuenta por todos los inquilinos, les pidieron antecedentes a todos”.

A pesar de los cambios que han implementado y que considera que podrían seguir trabajando con los inmuebles, Quiñonez reveló que su madre se ha visto afectada por la situación y le ha pedido no arrendar más, por lo que está pensando en poner en venta los apartamentos.

Mi mamá no me ha dejado volver a arrendar, tiene episodios de eso en su mente, le dije, “mamá dese dos meses para sanar y olvidar eso que vivió”, puntualizó el artista.

Sobre la investigación del caso, las autoridades informaron que hasta el momento no han podido conocer el paradero de los responsables de haber perpetrado el secuestro de hasta tres comerciantes que fueron rescatados por el Gaula Militar; sin embargo, en el inmueble de Quiñonez se encontró una pistola, un proveedor con 13 cartuchos y un teléfono celular que podrían ayudar en el proceso.