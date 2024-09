Carolina Novoa lanza su libro ‘Amor Detox’: la falta de amor propio, cómo poner límites y cómo sanar un corazón roto

Novoa se ha convertido en una figura muy influyente en las regiones de hablahispana - crédito Cortesía Editorial Planeta

Carolina Novoa Arias, periodista, escritora, health coach en medicina funcional, speaker y ganadora de un Emmy Award, conocida por su sabiduría en biosanación emocional y thetahealing que promueve hábitos de vida saludables en la comunidad hispana de Estado Unidos y en Latinoamérica lanza su tercer libro: ‘Amor Detox’: una relación que te sane y no te enferme.

Novoa se ha convertido en una figura muy influyente en las regiones de hablahispana por su expertise en terapia de biosanación y su estilo apasionado de guiar a las personas mezclando experiencias de vida personal con conocimiento médico y espiritual. Con más de 500.000 seguidores en Instagram y dos libros best seller: ‘El cuerpo grita lo que las emociones callan’ y ‘Que tu vida no sea un dolor de cabeza’

En entrevista con Infobae Colombia, Carolina habla sobre su inspiración para escribir su tercer libro, por qué el amor puede enfermar o puede sanar y cómo el amor propio es la base para el amor en todas sus formas.

“Tras el éxito de mi primer libro ‘El cuerpo grita lo que las emociones callan’, que además de convertirse en un best seller internacional, ha tocado tantos corazones y he recibido tantos testimonios de sanación de gente que me ha dicho ‘no tenía ni idea que mi cáncer de mama hacía alusión a esto, no sabía que los dolores de estómago se debían por miedo’, después de haber escrito todas las historias y los testimonios que he recibido, todo lo que encuentro es que nuestra vida gira en torno a las relaciones”.

“La relación de pareja, la relación con mi familia, la relación con mi trabajo donde pasamos de la mayor parte del tiempo, pero la más triste y lo voy a decir porque es triste, es la falta de amor a mí mismo. Entonces cuando yo tengo una mala relación conmigo misma y me paro en el espejo y digo hoy estoy gorda y fea, pues todo el día te va mal. Segundo, la relación que tengo con la comida sea gordo o por que como en exceso o tengo anorexia por que dejo de comer es una relación, cuando digo, es que estoy estresada y me tomo tres vinos es una relación con el trago. Vivimos en relaciones porque somos seres humanos y estamos en constante relación”, dice Novoa.

¿Por qué nace Amor Detox?

Carolina Novoa: Porque toda relación va de la mano con el amor, el amor a mí, el amor a los demás, o la falta de amor a mí o la falta de amor a los demás y por qué detox, porque me pareció que, así como desintoxicamos el cuerpo cuando fuimos a vacaciones y comimos hamburguesa, tenemos también que aprender a desintoxicarnos de lo que nos hace falta, de la negatividad, de la falta de crecimiento, de la falta de poner límites, por eso es que lo hice.

Además de basarte en tu propia historia y en otras historias de amigos y de conocidos ¿Cómo fue el proceso en general de la realización de Amor detox?

CN: Creo que yo siempre soy partidaria, como soy periodista, de ser cuentera. Nosotros somos contadores de historias, entonces a través de las historias de mis pacientes (porque me dedico a la biosanación emocional y todas las mañanas tengo terapias), las historias de mis amigos, mi propia historia y entrevistas con psicólogos, psiquiatras, y artículos investigativos y científicos logré plasmar historias y analizar dichas historias.

Es un libro lleno de herramientas e instrumentos médicos, psicológicos y de historias de las que yo he sido testigo, mías porque a mí me gusta hablar con propiedad y de historias de aquellos pacientes que a través de terapia hemos salido adelante o que durante la terapia entran en una relación y me llegan y se me enferman, entonces me toca rescatar y decir: usted me había llegado perfecto y desde que está saliendo con esta persona, mire lo que le está pasando.

¿También tiene que ver con las energías? ¿Puede una persona con su energía consumir al otro?

CN: Como yo soy terapeuta en energía también, mi hermana Andreita Novoa, tiene un capítulo en el libro muy interesante sobre cómo se ve el amor desde el alma, porque como nosotros somos alma es entender que el amor es una fuerza, es la fuerza universal y por ende da energía. Tan así es que cuando tú ves a alguien que te gusta (que puede ser horrible) pero uno tiene la química, el mejor sexo y nadie entiende por qué. O algunos hombres dicen a veces es que mi novia es fea, pero yo me derrito por ella. Eso es el amor, el amor es química, el amor es energía. Así como el amor nos pone ‘divinos’ también nos acaba porque el amor es la energía más poderosa del universo. Te agota, si es una energía mala.

Cómo se puede sanar un amor. Cómo puede sanarlo tanto física como emocionalmente un amor, un buen amor.

CN: Un buen amor puede se puede sanar de diferentes maneras. Primero, amando, tal cual. Agradeciendo al otro por la ayuda. Decirle al otro, mira te amo, te agradezco, pero yo ya aprendí lo que necesitaba aprender de ti. Entender que todo en la vida tiene un ciclo y que ese ciclo hay que respetarlo. ¿Por qué? Porque si tu no respetas ese ciclo, cada vez las banderas rojas van a ser más fuertes.

¿Cómo es posible que haya mucha gente que está con personas que no le gustan o que no las quieren, sino que están con ellas por otras razones y duran años?

CN: Ahí se ve la falta de amor propio que hay en el mundo. Y el libro habla en una parte este tema, como unas relaciones se mantienen por el dinero. Y se puede leer en el capítulo Amor Narcótico, donde hablo de la relación de amantes. Hay tantas mujeres que por no salir de su confort prefieren tener un amante que las mantengan encerradas y que les de todo con tal de ellas no salir a trabajar y ¿dónde queda tu amor propio? ¿dónde queda que tu seas la segunda y que nunca va a ser la primera?

¿Hay algunos tips que les puedas dar a esas personas que no logran salir de una relación tóxica?

CN: Hay diferentes consejos a lo largo del libro y sobre todo hay tips para establecer límites. Porque seguramente a esa persona que no ha podido salir de una relación así, le falta establecer límites. ¿Por qué nos falta establecer límites? Porque tenemos falta de amor propio y tenemos miedo a ser abandonados. Cuando tú tienes miedo de ser abandonado tu dejas que el otro te trate como se te da la gana, no solo parejas, amigos y jefes también.

¿Cuándo aguantas que un jefe te grite? cuando necesitas el trabajo. Lo mismo que el abandono cuando el marido le pone los cachos a uno la primera vez tu eres inocente porque no sabías que te iba a poner los cachos, pero la segunda vez que tu aceptas unos cachos estas siendo cómplice del acto. ¿Por qué? Porque tienes un apego por miedo a que esa persona te deje, por miedo a que se desestabilice la vida.

¿Y cómo se puede sanar un corazón roto? Hay un capítulo que habla de sobre el tema y cómo influye nuestra crianza y nuestra infancia en esto

CN: Uno sana su corazón roto y cuento mi propia historia. Yo quedé viuda en el año 2020 y conocí a Eric mi actual esposo el año pasado. Siento que para sanar un corazón uno tiene primero que amarse a uno mismo y saber qué es lo que uno quiere en su siguiente relación. Porque hasta que tú no estás sola tú no puedes saber qué es lo que tú quieres. Segundo, ir a terapia es fundamental.

Si usted no tiene la plata para ir a terapia, que la terapia no debería ser un lujo, sino algo obligatorio porque no cree que uno va a terapia cuando está mal, pero uno debería ir a terapia siempre. Si tú no tienes la oportunidad de ir a terapia hay herramientas como Amor Detox, como psicólogos en Instagram y es gratis, como YouTube.

Entonces ¿cómo se sana un corazón roto? Primero teniendo la voluntad de sanarte a ti mismo. Segundo, indagando e invirtiendo en tu sanación y no me refiero a invertir con plata sino invertir tiempo, una hora al día para ver psicólogos y psiquiatras y para leer un libro como Amor Detox. Ve al cine y ve la película ‘Romper el círculo’ por ejemplo. Y también rodearte de los que amas. Cuando tú estás en un duelo y no solo de muerte, sino porque te sacaron del trabajo, porque peleaste con un amigo, porque terminaste una relación uno tiende a aislarse por miedo o por protección. Cuando tú te aíslas es más difícil sanarte. La gente en soledad es la gente que más se enferma.

¿Cómo puede un amor enfermar, puede llegar a ese nivel tan fuerte de que realmente un mal amor te enferme?

CN: Uno tiende a echarle la culpa al otro, pero en realidad la que permite que te haga daño eres tú. Si tu mamá es tóxica está en uno decirle: no me hables así o bloquearla. Tu estableces el límite, en tu pareja si te pone los cachos y la vuelve a embarrar pues chao, se acabó. Yo en mi caso no doy oportunidades porque la oportunidad soy yo. Yo tengo clarísimo el mujerón que soy y tu deberías tener clarísimo la mujerona que eres.

Consejos que le puedas dar a las personas que se cierran a cualquier tipo de posibilidad de salir de ese nudo. Personas que se cierran a buscar ayuda.

CN: Si tú te quejas estás buscando quedarte ahí. No pretendas que tu vida cambie si seguimos en el mismo lugar. No pretendas ganar más sueldo si no te capacitas, no pretendas que te traten bien si tú no te aprendes a conocer a ti mismo. Y hay un capítulo muy lindo que se llama Ejercicios para sanar el corazón, es el último capítulo de mi libro en donde les doy 7 herramientas gratuitas. Son herramientas para aprender a perdonar al otro, aprender a establecer límites y aprender lo más importante que es a perdonarte a ti.

La sanación no se da hasta que tú no te perdones a ti mismo. Para perdonar a los demás te tienes que perdonar a ti. Una vez que te perdonas a ti puedes establecer límites; si no, no tienes ningún tipo de autoridad. Si yo no sé qué quiero en mi vida como le voy a exigir al otro que me respete.