Petro metió a Jesús de Nazaret en su discurso para argumentar por qué no es antisemita: “Era un palestino semita”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que no se puede llamar antisemita a alguien que rechaza el genocidio - crédito Luisa González/Reuters

El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre los señalamientos que hizo la embajadora de Estados Unidos para el Monitoreo y la Lucha contra el Antisemitismo, Deborah Lipstadt, relacionados con el discurso del primer mandatario, que, desde su punto de vista, normaliza el antisemitismo –odio y discriminación a los judíos–. En X, el primer mandatario aseguró que no es antisemita. “Respete”, añadió.

Luego, en la conferencia Salvemos el Planeta, un nuevo orden mundial con justicia, cambio climático, DD. HH. y paz, llevada a cabo el 21 de septiembre de 2024 en Chicago (Estados Unidos), el jefe de Estado puso sobre la mesa las declaraciones de la funcionaria, de quien no recordó el nombre. “El día de hoy, como bienvenida a los Estados Unidos, salió una señora que no conozco, ¿cómo se llama?, la embajadora para asuntos antisemitas, Lip no sé qué, llamándome antisemita”, dijo.

Cuestionó la calificación que hizo la embajadora, teniendo en cuenta que en todo momento ha dado a conocer su rechazo hacia el genocidio que se está gestando en Gaza, perpetrado por las tropas israelíes. “Antisemitas los que hicieron genocidios en el mundo”, aseveró.

“Los palestinos son semitas desde el punto de vista bíblico. No me meto en cuestiones religiosas, pero la palabra tiene que ver con la Biblia (sic). Jesús de Nazaret era un palestino semita que creó una religión. Entonces, ¿los que creemos en Jesús somos qué?”, añadió.

