Petro confundió Medellín con Palmira y en redes sociales no se lo perdonaron: “No conoce a Colombia”

Gustavo Petro defendió varias reformas propuestas por su Gobierno, incluidos cambios en el sistema pensional y mejoras en el sistema de salud - crédito Infobae

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a ser objeto de críticas en las redes sociales debido a un error en una de sus publicaciones en X, la plataforma que utiliza con frecuencia para comunicar hechos relevantes al país y confrontar a sus opositores.

En esta ocasión, el jefe de Estado compartió un video de las recientes marchas que se llevaron a cabo en diversas ciudades del país el 19 de septiembre, en apoyo a la reforma pensional impulsada por su Gobierno.

Sobre el video grabado durante la también conocida “Marcha de las Canas”, Petro afirmó que las imágenes correspondían a Palmira, en el departamento del Valle del Cauca. Sin embargo, el presidente cometió un error, ya que las imágenes realmente mostraban a Medellín, capital de Antioquia.

Usuarios de X criticaron el lapsus del presidente Petro, cuestionando su conocimiento geográfico de Colombia - crédito @petrogustavo/X

La confusión no pasó desapercibida para los usuarios de la red social, quienes rápidamente señalaron su error. “Y el edificio de Coltejer lo trasladaron a Palmira en su administración?”, “Eso no es Palmira, no conoce ni Colombia”, “Geográficamente despiporrado!!! Lo que es pagar por qué lo alaben... Sin méritos, logros, nadaaaa”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en X.

El lapsus de Petro abre el debate sobre el uso de redes sociales en un contexto donde estas son una herramienta poderosa para la difusión de información y para el diálogo entre gobernantes y ciudadanos, es esencial que los líderes mantengan una conexión clara y efectiva con pueblo.

No es la primera vez que el presidente se ve envuelto en una situación similar. Durante la conmemoración del Día del Trabajo, el 1 de mayo, se registraron masivas movilizaciones en apoyo a su Gobierno, especialmente en Bogotá.

En esa ocasión, Petro también compartió imágenes que, según él, reflejaban la multitudinaria manifestación en Cali. Sin embargo, se trataba de una fotografía de Medellín, tomada en un contexto completamente diferente, específicamente de las marchas que habían tenido lugar el 21 de abril en oposición a su administración.

“Que no se olviden, que no se lo teman... Aquí el pueblo se hace poder (sic)”, publicó en X, pero, al parecer, su trino fue borrado.

Publicación de Daniel Ruge sobre lo escrito por el presidente con el video de una marcha en contra de su Gobierno - crédito @DanielRuge/X

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue quien tuvo que salir al paso del error, corrigiendo al presidente a través de la misma red social. “Presidente, me da pena tener que corregirlo, pero la imagen a la que usted se refiere no corresponde a la ciudad de Cali, ni a la marcha de hoy 1° de mayo. La imagen corresponde a Medellín durante la marcha ciudadana del pasado 21 de abril”, aclaró el mandatario local.

En otra publicación donde reportaba la asistencia a un evento en Manizales, la capital de Caldas, cometió también un desliz ortográfico que fue rápidamente señalado por el humorista político Daniel Samper.

En su mensaje, Petro escribió: “Ay Manizales del alma, ya no cree en la Svástica, cree en la cultura, en al arte, en el pueblo trabajador (sic)”, refiriéndose al símbolo del nazismo, que es ampliamente rechazado. Sin embargo, lo que captó la atención de Samper fue precisamente la forma incorrecta en que el presidente mencionó la palabra “esvástica”.

“‘Ya no cree en ‘Svástica’, dice... (sic)”, ironizó Samper en su publicación, resaltando el error en el trino de Petro.

Publicación de Daniel Samper en la que se burló de otro error de ortografía del presidente Petro - crédito @DanielSamperO/X

A pesar de las controversias, Petro continúa activo en su cuenta de X, donde ha compartido varios mensajes sobre las movilizaciones y otros temas de interés. El 20 de septiembre, por ejemplo, el presidente escribió: “Una juventud que ubica su propósito: Colombia, su belleza y el corazón y el cerebro. Jóvenes a levantar la bandera de la esperanza y de la vida”.