Gustavo Petro, molesto por tutela contra postulación de Gregorio Eljach, contestó: “¿Me van a quitar mi derecho?”

El presidente Gustavo Petro expresó públicamente su molestia ante la reciente acción de tutela presentada ante el Consejo de Estado que cuestiona su postulación de Gregorio Eljach para el cargo de procurador General de la Nación. El mecanismo, interpuesto por el ciudadano Saúl Onofre Villa Jiménez, acusa al mandatario de violar el debido proceso al ternar al actual secretario del Senado, alegando que este no se presentó a la convocatoria pública abierta realizada por la Presidencia el 23 de agosto de 2024.

Este proceso administrativo convocaba a los ciudadanos interesados en ocupar el cargo de procurador, puesto que es elegido por el Senado para un periodo de cuatro años. En total, se postularon 41 personas, pero tras la revisión de la Función Pública, solo 20 candidatos fueron seleccionados, lista en la cual no figuraba el nombre de Gregorio Eljach. A pesar de esto, Petro incluyó al funcionario en la terna, lo que desencadenó la tutela por parte de Villa.

Petro, al hacer uso de su cuenta personal en X, no tardó en responder a esta acción judicial, pues el mandatario cuestionó la legitimidad de la tutela, expresando que se trata de un intento por coartar su derecho constitucional de ternar candidatos para la Procuraduría.

“¿Me van a quitar mi derecho constitucional a ternar candidato a procurador?”, cuestionó Petro, al defender su prerrogativa como presidente para elegir a los aspirantes que, según su criterio, son aptos para el cargo, como aquellos que no participaron en la convocatoria pública.

Petro aprovechó también para hacer comentarios sobre las dinámicas políticas que, según él, rodearon históricamente la elección de procuradores. En su mensaje, criticó lo que llamó el “vargasllerismo”, en aparente referencia a la influencia política del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, y apuntó que algunos sectores buscan mantener su control sobre instituciones clave como la Procuraduría.

“Por favor, no más Néstor Humberto, no más cartel de la toga, no más usar la justicia como arma política y extorsiva”, continuó Petro, en alusión a escándalos pasados en los que figuras políticas y judiciales se vieron involucradas en presuntos actos de corrupción.

¿Violación al debido proceso? Tutela cuestiona la terna de Gregorio Eljach presentada por Petro

El núcleo de la controversia radica en el debate sobre si la postulación de Gregorio Eljach, sin haber participado en el proceso abierto, constituye una violación del debido proceso o si, por el contrario, el presidente tiene la facultad de proponer candidatos fuera de los procedimientos reglamentados. La acción de tutela presentada argumenta que al no seguirse el proceso establecido en la convocatoria pública, se vulnera un principio básico de transparencia y participación.

“No le importó la invitación pública que él [el presidente] había hecho para escoger su candidato, jugando con los sentimientos y aspiraciones no solo de los colombianos que aceptaron la invitación (…) que creyeron y confiaron en que el primer mandatario respetaría las reglas de juego que él había propuesto”, se menciona en la acción judicial, documento al que tuvo acceso RCN Radio.

El recurso judicial, además de cuestionar el proceso por el cual Eljach fue ternado por el presidente Gustavo Petro, solicitó al Consejo de Estado que emitiera una orden para que el Senado suspenda cualquier acción o trámite relacionado con la elección del nuevo procurador general, argumentando una presunta violación al debido proceso.

A raíz de lo mencionado, el ciudadano Villar pidió al Consejo de Estado que instruya al presidente a “continuar el proceso de selección de su candidato, dentro de los nombres que hacen parte de la lista de los 20 aspirantes seleccionados por el Departamento Administrativo de la Función Pública”, de acuerdo con el documento.