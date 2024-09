Cielo Reyes denuncia al presidente del Círculo de Periodistas de Bogotá: " Yo no quería y me obligó a tener actos sexuales con él”

El presidente de CPB obligo a Cielo Reyes a tener relaciones sexuales con el - crédito Shutterstock

El Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB) lleva varios meses enfrentando una grave situación tras la reciente denuncia de un supuesto caso de abuso sexual que involucra a su actual presidente, Víctor Hugo Lucero y a la contratista Cielo Reyes.

El 2 de julio de 2024 en una carta redactada por los socios y dirigida al presidente expresaron su preocupación por un incidente “de extrema gravedad y sin antecedentes en 80 años de historia de nuestra institución, un episodio de este calibre lesiona de manera sensible el prestigio y la imagen institucional del CPB”

Ante esto el 9 de septiembre la Comisión de Disciplina del CPB en un fallo decidió suspender a Lucero en un término de 9 meses por el señalado hecho que la comisión catalogó como “falta grave”.

De acuerdo con la Comisión, “esta medida obedece al uso indebido que se dio a las oficinas del CPB y a actos que afectaron la imagen y el buen nombre de la institución”.

Por otra parte, la Comisión de Disciplina también decidió suspender por un periodo de tres meses por falta grave a la fiscal y socia del CPB Clara López de Medina y al vicepresidente y socio del CPB José María Bolaños, por omitir y no actuar como miembros de la junta directiva ante los hechos puestos en su conocimiento y por no transmitir estas informaciones a las comisiones de Ética y de Disciplina nombradas para atender estos asuntos en su momento.

Luego de dicha decisión Cielo Reyes decidió denunciar a través de la revista Semana a Víctor Hugo Lucero. En entrevista con el medio contó cómo fue su primera aproximación con la entidad y cómo sucedieron los hechos.

La víctima cuenta que firmó un contrato de prestación de servicios por tres meses inicialmente para ser la presentadora y periodista de CPB Televisión. Pero luego fue notando comportamientos diferentes por parte del señor Víctor Hugo: “Empezó a tener ya comportamientos un poco extraños conmigo. Entonces ahí me di cuenta de que iba por otro lado”.

“Primero, halagándome con palabras, que era muy bonita, que era muy especial, que tenía un futuro brillante. Al principio, lo veía como un halago normal, pero ya luego, cuando me despedía de él, empezó a abrazarme fuertemente, como a no querer soltarme, la mano en la pierna, cosas como esas”, afirmó.

Reyes fue notando comportamientos diferentes por parte del señor Víctor Hugo - crédito @PeriodistasCPB/X

Reyes también afirmó al medio que Lucero empezó a sacar excusas en cuanto a sus pagos correspondientes de su sueldo y la obligó a verse con el para pagarle lo que le debía.

“Entro a las instalaciones del CPB. Él cierra la puerta y luego me dirige hacia el sofá, en donde quiere que tenga actos sexuales con él. Yo no quería y le dije que no quería hacerlo porque me sentía bastante incómoda. Bueno, empieza a tocarme, yo tenía puesta una sudadera ese día, no quería hacer absolutamente nada y él prácticamente me obligó a tener actos sexuales con él. Después de que pasó lo que pasó, me entregó el cheque, me lo firmó”.

La periodista dice que luego de este suceso, recurre a Martha Díaz, presidenta de la Comisión de Disciplina por que su casa quedaba bastante cerca de las oficinas.

“Martha quedó bastante impactada pero lo primero que hace es ponerse en contacto con la señora fiscal del CPB, Clara López de Medina, para que ella se entere del caso, llevando todo el protocolo que se exige. Al día siguiente, me reúno con Clara en el apartamento de Martha. Yo le cuento también los hechos, ella se queda también en un estado de shock, muy paralizada y dice que vamos a tener una reunión esa misma semana con José María Bolaños, vicepresidente del CPB, que en ese momento estaba a cargo de la presidencia porque el señor presidente (Lucero) no estaba en el país”, explica Reyes.

CPB trató de convencer a Cielo Reyes de quedarse callada - crédito Freepik

Al preguntarle cuánto tiempo pasa para volver a tener contacto con Víctor Hugo Lucero respondió que fue en la misma semana.

“El siguiente paso fue que yo entré a una reunión con Clara y con José María Bolaños. Cuando les cuento los hechos, ellos empiezan a indagarme, yo les conté todo, pero al mismo tiempo tratan de convencerme de que me quede callada por protección al CPB, porque ellos querían evitar un escándalo en los medios de comunicación. Incluso yo, como periodista, le hice una pregunta ese día al señor José María Bolaños. Le pregunté: ¿qué pasaría si fuera su hija a quien le ocurriera este hecho? A lo que José María me respondió: ‘Yo lo mato’. Cuando me respondió eso, entonces yo le dije: ‘¿Y yo por qué tengo que aceptar lo que ustedes me están diciendo, de buscar una solución?’. Me dicen: ‘Vamos a decirle a Víctor que te pida perdón’, eso fue lo primero”.

“Lo segundo que me dicen es que ‘te van a estigmatizar, te van a revictimizar, aquí las mujeres siempre salen perdiendo en Colombia, es que este es un país machista’, me dice José María. Luego Clara me dice: ‘No, toca proteger al CPB’, casi me llora”, señala Reyes.

De acuerdo con Reyes la conclusión a la que se llegó en esa reunión era que Víctor Hugo Lucero iba a renunciar a su presidencia. Sin embargo, la periodista se sintió manipulada con promesas falsas de su futuro en los medios, trabajos prometedores y contactos en España para subir en su carrera. Con estas falsas promesas firmó un acuerdo en una notaría en el que se retractó.