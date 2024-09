Así fue la reacción de Cony Camelo a la salida de Frank Bonilla: “Siento un fresquito”

Cony Camelo se mostró aliviada después de la eliminación de Franko Bonilla en ‘MasterChef Celebrity’ - crédito @masterchefcelebrityco/Instagram

Constanza Eugenia Camelo Romero, conocida en la televisión colombiana como Cony Camelo, expresó su alivio luego de la eliminación del comediante Franko Bonilla de MasterChef Celebrity, que se despidió del programa gastronómico del Canal RCN debido a que su preparación que no fue del agrado de los chefs Jorge Rausch, Adria Marina y Nicolás de Zubiría.

La actriz, presentadora y cantante dijo que la salida del comediante le generó una sensación de tranquilidad, debido a la mala relación que mantenían durante la competencia culinaria: “Yo siento un fresquito la verdad, de que ese man se haya ido”, comentó Camelo, que agregó que prefería no tener a alguien que intentara perjudicarla en la cocina.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El comediante tolimense fue eliminado del programa del Canal RCN tras no impresionar con su preparación a los chefs - crédito @masterchefcelebrityco/Instagram

“No me importa si soy yo la que sigo y salgo inmediatamente, pero uf, al menos sentir que no tengo a alguien ahí, como aquí queriéndome sacar o queriéndome caer uf”, expresó Cony, que alcanzó la fama gracias a su papel en la telenovela colombiana Los Reyes, en la que interpretó a Hilda Ediberta Reyes, la hija de Edilberto Reyes, uno de los personajes principales.

El humorista Franko Bonilla fue eliminado del programa luego de no superar un reto que consistía en preparar un plato con galletas ducales y otros ingredientes obtenidos mediante un juego de lotería. Bonilla presentó una hamburguesa con arroz y mazorca, un plato que los chefs decidieron no probar, lo que resultó en su eliminación inmediata.

En el reto de eliminación Franko se enfrentó a Catherine Ibarguen, Ilenia, Juan Pablo Llano y Jacko. Mientras que Ibarguen y Jacko lograron impresionar a los jurados con sus preparaciones, Llano e Ilenia tuvieron problemas, pero lograron salir adelante.

La reacción de Cony Camelo a la eliminación del comediante Franko Bonilla generó una gran ola de comentarios en las redes sociales - crédito Canal RCN

La eliminación del tolimense no solo generó reacciones entre sus compañeros, también comentarios sobre la reputación del chef Ramírez, que había asistido al comediante durante la competencia: “El verdadero damnificado fue la reputación del chef Ramírez que quedó por el piso por Dios mío”, opinó Camelo.

Las declaraciones de Cony no pasaron desapercibidas por parte de los seguidores del programa, que comentaron en redes sociales su opinión: “Lo que dijo Cony de Franko habla más de Cony que de Franko”; “Así como el plato de Franko no se podía defender, la actitud de Cony, es indefendible”; “Cony no puede llegar a las 10 finalistas, no se lo merece”; “No sé si Cony está actuando o en realidad como persona es así, por qué uf que bajo! Ojalá salga pronto”, “Cony la vida es justa y cada palabra que le dijiste a ese ser humano se te va a devolver justicia divina”.

Bonilla, al despedirse, expresó su deseo de que la actriz bogotana se llevara algo positivo de su paso por el programa, aunque la también cantante prefirió no responder. La relación entre ambos había sido tensa desde el inicio de la competencia, uno de los momentos más destacados fue cuando el comediante confesó que quería ponerle el delantal negro a Camelo y “darle de su propia medicina”.

La eliminación de Franko Bonilla generó alivio a la actriz Cony Camelo - crédito cortesía Canal RCN

“Alguna vez ella me dijo que ella considera que lo justo era ponérselo a que cocine menos y yo considero que junto con Dominica no estamos al mismo nivel del resto, pensándolo bien con el tiempo entiendo que si es así y si en mi visión está que ella no está al nivel de los demás sería justo ponérselo a ella”, indicó el humorista en su momento.

Cony, por su parte, interpretó esta actitud como una obsesión del comediante hacia ella: “Por suerte no pudo, entonces chévere. Está como obsesionado (…) Yo siento la presión de que Franko apenas pueda me lo va a poner, pero bajo ese argumento no sé por qué no se lo puso a Dominica, él lo siente es conmigo no bajo esa ética que él dice y por mi bienestar hablo hasta ahí”.