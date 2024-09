Murió la Gorda Fabiola: en redes sociales recordaron su imitación de Iván Mejía Álvarez en ‘Sábados felices’

En redes sociales recordaron una imitación de la Gorda Fabiola al reconocido periodista deportivo - crédito bgf_bylagordafabiola/X y captura de pantalla/Win Sports

El anuncio de la muerte de Fabiola Posada, conocida en la televisión colombiana como la Gorda Fabiola, sembró de luto el mundo del entretenimiento y la comedia a nivel nacional por complicaciones derivadas de la diabetes que padecía desde hace años.

Según dio a conocer en Caracol Radio el comediante Don Jediondo, uno de sus grandes amigos, la samaria llevaba un mes ausente de las grabaciones de Sábados Felices por un cuadro de infección en el sistema respiratorio y cardiovascular.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En el transcurso del día, familiares, amigos, seguidores de la humorista, personajes de la vida política nacional, colegas y creadores de contenido rindieron sus respetos a la Gorda a través de plataformas digitales. Algunos incluso rescataron algunas de sus apariciones en la televisión, y una en particular llamó la atención debido a que se trató de su participación en uno de los sketch más recordados por los televidentes.

Durante los años 2000, el programa de comedia realizó varias rutinas alrededor de dos de los programas deportivos más consumidos del momento. Uno se hizo satirizando a Tribuna Caliente (rebautizado como Traiguna Caliente), y otro fue dirigido a Los tenores del fútbol (rebautizado como Los tumores del fútbol).

En el segundo de ellos, la Gorda interpretó a Iván Mejía Álvarez (bajo el nombre de Iván Gemía), uno de los periodistas deportivos más destacados y controvertidos de entonces. En ese sketch, realizado con motivo de la participación de la selección Colombia en las eliminatorias rumbo al Mundial Sudáfrica 2010, la Gorda compartía protagonismo con su esposo, Nelson Polanía (Polilla), Heriberto Sandoval y César Corredor.

En redes sociales recordaron una de sus imitaciones en el programa de comedia - crédito Caracol Televisión

En la realización, Ivan Gemía se mostraba como un personaje que contradecía de manera recurrente al resto de la mesa, pero especialmente a Carlos Sabio Levez (que interpretaba Polilla). En el clip se muestra cómo le replica a una de sus explicaciones elaboradas exclamando “¡A mi no me gustan los jeroglíficos!”, mientras tenía los brazos cruzados y hacía gestos de hartazgo con los que exageraba los gestos de Iván Mejía.

Otra de las escenas incluía una respuesta al presentador Javier Hernando Bolié (interpretado por Heriberto Sandoval) cuando este saludaba a los televidentes diciendo que iban a hablar de la selección Colombia. “¿Pero cómo así? ¡Yo vine a hablar de fútbol! ¿Por qué metemos a hablar a la selección Colombia?, ¡por Dios!”, respondía Iván Gemía.

“Ustedes estaban muy jóvenes, pero la Gorda Fabiola remedaba con lujo de detalles a Iván Mejía. Dizque “Iván Gemía” 🤣 🤣 🤣 🤣”, recordó un usuario en X que subió el clip con la interpretación de la fallecida comediante. Las reacciones a la publicación elogiaron principalmente la interpretación de la Gorda y predominaron la nostalgia y las risas que ella le dio, junto a los otros participantes, a los colombianos con su participación en el sketch.

La Liendra lamentó la muerte de la Gorda Fabiola

El pereirano aseguró que tienen un proyecto juntos en televisión - crédito @la_liendraa/Instagram

Una vez se conoció la noticia del fallecimiento de la humorista, La Liendra se contó entre los que lamentó la noticia, particularmente debido a que el creador contenido reveló que estuvo trabajando con la samaria en un proyecto audiovisual juntos.

“Qué triste noticia y que duro va a ser el estreno del proyecto sin ti. Mis condolencias a la familia y siempre serás un icónico del humor en Colombia, mi gordita”, comentó el quindiano.

“No puedo decir el nombre del programa, pero ahí la conocí, compartimos. Me crié viendo Sábados Felices porque era lo único que se podía ver de pobre, un sábado que fuera diferente a novelas y noticias. Acabó de confirmar, no sé ni cómo ni nada, pero espero que la gordita se encuentre en paz, porque fue una gran persona. Pude compartir con ella hace poco y wow, me da duro esta noticia”, expresó.