Mane Díaz perdonó al “amigo” que lo entregó al ELN para ser secuestrado: “Son errores”

Luis Díaz es uno de los futbolistas más queridos en Colombia, por lo que nadie podía imaginarse que el 28 de octubre de 2023 serían secuestrados sus padres cuando estaban tanqueando su vehículo en Barracas, La Guajira, lo que se convirtió en una de las noticias más destacadas de ese año.

Tras la interceptación de hombres armados que se movilizaban en una camioneta, la madre del extremo fue dejada en un terreno baldío, mientras que su progenitor, Luis Manuel “Mane” Díaz, estuvo privado de su libertad durante 12 días, los primeros sin información sobre sus captores.

Inteligencia de las Fuerzas Militares confirmaron que Díaz estaba siendo retenido por el ELN, desde donde afirmaron que habían recibido al adulto mayor sin saber de que se trataba del padre del futbolista del Liverpool, por lo que terminaron dejándolo en libertad el 9 de noviembre.

Sobre el secuestro de “Mane”, las autoridades han notificado la captura de cuatro sujetos, de los cuales, uno de ellos era Yerdinson Bolívar, alias Arenca, que tenía una relación amistosa con Luis Manuel Díaz y la escuela de fútbol que este tiene en La Guajira.

“Mané” perdonó a su “amigo”

El 20 de septiembre de 2024, se llevó a cabo la diligencia de individualización de la pena contra Bolívar, que fue imputado por el delito de secuestro simple y tomó la decisión de ofrecer disculpas públicas a “Mane” Díaz por su traición.

Durante la audiencia, el padre de Luis Díaz perdonó a su “amigo” y destacó lo importante que es liberar los sentimientos negativos. “El perdón del señor Yerdinson, conocido como Arenca. Son errores, pero tratar de recuperar es lo mejor que se puede hacer, no más”, fueron las palabras de “Mane”.

Cabe mencionar que, “Arenca” fue capturado junto a otras cuatro personas por el secuestro del padre del futbolista y aceptó los cargos que le fueron imputados, buscando una rebaja de pena que podría ser de hasta el 50%; la condena de este sujeto se conocerá el 26 de octubre.

En el operativo de las autoridades en el que se registró la captura del “amigo” de Díaz, también fueron detenidos Andry Alcides Bolívar, alias Andrys (cabecilla de Los Primos); Marlon Rafael Brito Bolívar, alias Marlon y Brayan Javier Morales, alias Brayan.

Sobre la participación de “Arenca” en el crimen, las autoridades afirmaron que este se infiltró en el círculo cercano de la familia Díaz para saber los hábitos de “Mane” y donde sería el lugar propicio para secuestrarlo.

Tras su liberación, el hombre de 56 años afirmó: “A pesar de que el trato fue bueno, pues no me sentía muy cómodo, se me hizo muy difícil. Estuve casi 12 días sin dormir” e indicó que no le deseaba pasar por una situación así a nadie.

“Extrañaba todas mis cosas, mis hijos, mi esposa, mi familia. Caminé mucho, descansaba poquito. Conocía una montaña que nunca había conocido. Espero que nadie pase por esa montaña, porque es muy duro”.

Por último, “Mane” Díaz desmintió que su hijo hubiera pagado un monto de dinero a cambio de su liberación al grupo armado.

“La verdad no, no hubo ofrecimiento de dinero. No hubo necesidad. Todo se hizo por lo legal. No hicieron pedido de ningún recurso; se pensó en eso, pero no se dio, gracias a Dios. No hicieron pedido de ningún recurso. Se pensaba en eso, pero no se dio; de eso no puedo decir que se dio porque no fue así”.

Siete días después de ser liberado, Luis Manuel Díaz estuvo en el estadio Metropolitano de Barranquilla para el juego en el que Colombia derrotó a Brasil con doblete de su hijo.