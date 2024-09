Por caso de abuso sexual y hacinamiento extremo, exigen intervención urgente en la cárcel El Pesebre, en Antioquia

Un recluso con aparentes problemas de salud mental agredió sexualmente a otro interno - crédito Inpec

En la cárcel El Pesebre de Puerto Triunfo, Antioquia, un recluso con aparentes problemas de salud mental agredió sexualmente a otro interno, violándolo y empalándolo. La víctima fue trasladada a un centro asistencial en estado crítico, según informó la Veeduría Ciudadana del Sistema Penitenciario.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La situación en el centro penitenciario El Pesebre es alarmante. La Veeduría Ciudadana denunció condiciones de hacinamiento extremo en los pabellones 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 10, donde celdas diseñadas para cuatro personas albergan hasta ocho internos.

Jorge Carmona, líder de la veeduría, expresó su preocupación por la dificultad para acceder a las víctimas y recabar sus testimonios. A pesar de haber interpuesto derechos de petición, aún no han podido entrevistar a los afectados, lo que complica la visibilidad de la situación.

La crisis se ve exacerbada por la escasez de medicamentos y la mala calidad de la alimentación. Los internos señalaron que han pasado más de 48 horas sin acceso a agua y electricidad, lo que agrava las condiciones de salubridad y crea un ambiente de tensión constante.

La víctima de empalamiento fue trasladada a un centro asistencial en estado crítico - crédito Inpec/Instagram

La Veeduría Ciudadana hizo un llamado urgente a las autoridades para intervenir y proteger los derechos de los reos. La situación en El Pesebre requiere una intervención inmediata para garantizar la dignidad y el bienestar de los más de 1,500 privados de la libertad en este centro penitenciario.

El informe de la veeduría también reveló que otros reclusos intentaron intervenir durante la agresión sexual, resultando heridos en el proceso. La falta de acceso a servicios básicos y la sobrepoblación en las celdas dificultan el cumplimiento de las medidas sanitarias y aumentan la tensión entre los internos.

La crisis humanitaria en El Pesebre no es un fenómeno aislado. La falta de recursos y la sobrepoblación son problemas recurrentes en muchos centros penitenciarios del país. Sin embargo, la situación en Puerto Triunfo alcanzó niveles críticos que requieren una respuesta inmediata por parte de las autoridades competentes.

La Veeduría Ciudadana continúa monitoreando la situación y trabajando para visibilizar las condiciones infrahumanas en las que viven los reclusos. La organización espera que su informe sirva como un llamado de atención para que se tomen medidas concretas y se garantice el respeto a los derechos humanos en las cárceles del país.

Visita de la Veeduría Ciudadana reportó graves violaciones a derechos humanos en cárcel El Pesebre

El Defensor de Derechos Humanos carcelarios informó que la atención de servicios básicos en la prisión agrava la situación de los internos en la cárcel El Pesebre - crédito Inpec

Puerto Triunfo enfrenta una crisis humanitaria en su cárcel El Pesebre, donde las condiciones de vida de los internos continúan deteriorándose. Durante una visita humanitaria realizada el martes 17 de septiembre por la Veeduría Ciudadana al Sistema Penitenciario y Carcelario, se constató que el establecimiento carecía de luz y agua desde el lunes 16 de septiembre, según informó Jorge Carmona, defensor de Derechos Humanos carcelarios.

Al ingresar al recinto, los observadores encontraron que la falta de servicios básicos no era el único problema. Los internos también denunciaron la ausencia de agua potable, lo que los obliga a consumir agua turbia que les causa problemas en la piel. Además, se reconocieron numerosas quejas y peticiones de los reclusos, algunas de las cuales son recurrentes y otras de larga data.

La Veeduría ciudadana tenía autorización para registrar las condiciones del establecimiento con cámaras, pero al momento de ingresar, no se les permitió hacerlo. “Teníamos un permiso para ingresar una cámara y no fue posible, no nos permitieron ingresar con una cámara para registrar las cosas que hemos encontrado en todo el recorrido que hicimos todo el día”, explicó Carmona. Añadiendo que esta situación será reportada a la Dirección Regional y Nacional del Inpec.

Observadores de la Veeduría ciudadana no pudieron registrar las condiciones con cámaras a pesar de contar con permisos por parte del Inpec en la cárcel El Pesebre - crédito Colprensa

Otro problema grave identificado durante la visita fue el hacinamiento. Las celdas, diseñadas para albergar a cuatro o cinco personas, actualmente alojan entre ocho y diez internos, lo que agrava las condiciones de vida y aumenta las tensiones dentro del penal.

La situación en El Pesebre refleja una crisis más amplia en el sistema penitenciario del país, donde la falta de recursos y la sobrepoblación son problemas recurrentes. Las denuncias de los internos y las observaciones de la Veeduría ciudadana subrayan la necesidad urgente de reformas y mejoras en las condiciones carcelarias para garantizar los derechos humanos básicos de los privados de libertad.